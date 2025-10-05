WTA 1000 Wuhan: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Lucia Bronzetti (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Turno Qualificazione, cemento
COURT 2 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova
vs Yafan Wang
WTA Wuhan
Katerina Siniakova [7]•
40
5
Yafan Wang
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
Katerina Siniakova
4-2 → 5-2
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
2-2 → 3-2
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Katerina Siniakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
(1) Iva Jovic vs (14) Varvara Gracheva
Il match deve ancora iniziare
Moyuka Uchijima vs Xiyu Wang Non prima 07:00
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 05:00
Anastasia Zakharova vs Bianca Andreescu
WTA Wuhan
Anastasia Zakharova•
0
1
0
Bianca Andreescu
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Anastasia Zakharova
1-4 → 1-5
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
0-0 → 0-1
Kimberly Birrell vs (11) Lucia Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
(8) Yulia Putintseva vs (10) Anna Blinkova Non prima 08:00
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 06:00
(2) Emiliana Arango vs (15) Antonia Ruzic
WTA Wuhan
Emiliana Arango [2]
0
0
Antonia Ruzic [15]
0
0
Viktoriya Tomova vs (13) Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit