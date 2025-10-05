WTA 1000 Wuhan Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Lucia Bronzetti (LIVE)

05/10/2025 02:38 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Turno Qualificazione, cemento

COURT 2 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova CZE vs Yafan Wang CHN
WTA Wuhan
Katerina Siniakova [7]
40
5
Yafan Wang
40
3
(1) Iva Jovic USA vs (14) Varvara Gracheva FRA

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Xiyu Wang CHN Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 05:00
Anastasia Zakharova RUS vs Bianca Andreescu CAN

WTA Wuhan
Anastasia Zakharova
0
1
0
Bianca Andreescu
0
6
1
Kimberly Birrell AUS vs (11) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

(8) Yulia Putintseva KAZ vs (10) Anna Blinkova RUS Non prima 08:00

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 06:00
(2) Emiliana Arango COL vs (15) Antonia Ruzic CRO

WTA Wuhan
Emiliana Arango [2]
0
0
Antonia Ruzic [15]
0
0
Viktoriya Tomova BUL vs (13) Polina Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare

