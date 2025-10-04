Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 05 Ottobre 2025

04/10/2025 23:30 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R32 Griekspoor NED – Sinner ITA 2° inc. ore 12:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cerundolo ARG / Darderi ITA – Alternate 3° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Pechino – hard
F Kato M. 🇯🇵 / Stollar F. 🇭🇺 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹 ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Valencia – terra
Q1 Cecchinato ITA – Forejtek CZE Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Q1 Krumich CZE – Brancaccio ITA 3° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



ITA Cosenza 125
F Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO – Urgesi ITA/Zantedeschi ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP Mallorca WTA 125 – terra
TDQ Norin SWE – Spiteri ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

2T Brancaccio ITA – Branstine CAN 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Wuhan – hard
TDQ Birrell AUS – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: