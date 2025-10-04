Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 05 Ottobre 2025
Masters 1000 Shanghai – hard
R32 Griekspoor – Sinner 2° inc. ore 12:30
R32 Cerundolo / Darderi – Alternate 3° inc. ore 06:30
WTA 1000 Pechino – hard
F Kato M. 🇯🇵 / Stollar F. 🇭🇺 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹 ore 10:30
CH Valencia – terra
Q1 Cecchinato – Forejtek Inizio 12:00
Q1 Krumich – Brancaccio 3° inc. ore 12
Cosenza 125
F Fossa Huergo /Gorgodze – Urgesi /Zantedeschi ore 10:00
Mallorca WTA 125 – terra
TDQ Norin – Spiteri 2 incontro dalle 10:00
2T Brancaccio – Branstine 2 incontro dalle 14:00
WTA 1000 Wuhan – hard
TDQ Birrell – Bronzetti 2 incontro dalle 05:00
