WTA 1000 Pechino Copertina, WTA

Amanda Anisimova trionfa a Pechino: battuta Noskova e titolo WTA 1000 conquistato

05/10/2025 15:09 24 commenti
Amanda Anisimova USA, 31-08-2001 - Foto getty images
Amanda Anisimova USA, 31-08-2001 - Foto getty images

Amanda Anisimova ha conquistato il titolo del WTA 1000 di Pechino 2025, imponendosi al termine di una finale intensa e ricca di alti e bassi contro Linda Noskova, battuta con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-2. Per la statunitense si tratta di un successo di grande valore, che conferma la crescita mostrata nelle ultime settimane e rilancia le sue ambizioni nel circuito maggiore.
La finale ha mantenuto le aspettative: due giocatrici potenti, capaci di alternare colpi vincenti ad errori, si sono affrontate in un incontro in cui l’equilibrio è cambiato più volte. Nel primo set, Anisimova ha dominato in maniera netta, mostrando un tennis brillante e aggressivo che ha lasciato senza risposte la sua avversaria. In soli 22 minuti, la statunitense ha chiuso il parziale senza concedere alcun game, trascinata da un ritmo altissimo e da una precisione quasi perfetta nei colpi da fondo campo.

Il secondo set ha però raccontato una storia diversa. Complice un fisiologico calo di intensità da parte di Anisimova, Noskova è riuscita a ritrovare fiducia, prendendo in mano lo scambio e approfittando degli errori della rivale. La ceca ha alzato il livello, imponendo il proprio ritmo e conquistando la seconda frazione per 6-2, riaprendo completamente la partita.

Nel set decisivo, Amanda Anisimova ha saputo ritrovare la calma e il controllo del gioco. Pur mantenendo un tennis aggressivo, ha scelto meglio i tempi per affondare i colpi, alternando potenza e costruzione del punto. La maggiore esperienza e solidità mentale le hanno permesso di prendere il largo e chiudere il match con autorità.
Con questo trionfo a Pechino, Anisimova conferma di essere tornata ai livelli che in passato l’avevano fatta considerare una delle più promettenti del circuito. La statunitense, sempre più matura e consapevole, aggiunge un titolo prestigioso alla sua carriera e lancia un chiaro segnale in vista del finale di stagione.

CHN WTA 1000 Pechino – Finali – hard

10:30 Kato M. 🇯🇵 / Stollar F. 🇭🇺 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹
WTA Beijing
Miyu Kato / Fanny Stollar
7
3
2
Sara Errani / Jasmine Paolini [2]
6
6
10
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli

13:00 Noskova L. 🇨🇿 – Anisimova A. 🇺🇸

WTA Beijing
Linda Noskova [26]
0
6
2
Amanda Anisimova [3]
6
2
6
Vincitore: Anisimova
Mostra dettagli

24 commenti. Lasciane uno!

Krik Kroc 05-10-2025 15:38

Avevo scritto subito dopo la sconfitta di misura della nostra Jasmine che Anasimova avrebbe vinto il torneo. Grande la nostra Paolini che per un soffio non è passata, altrimenti questo torneo lo vinceva Lei

 24
+1: Irlandero
Carlos Primero 05-10-2025 15:03

Scritto da Az67

Scritto da Carlos Primero

Scritto da Carlos Primero
Fanny Stollar numero 1

Ha anche una voce e uno stance da attrice.

Open stance?

Magari!…

 23
RobinHood (Guest) 05-10-2025 15:03

Scritto da nastase
Se anche Spalluto tira le cazzate siamo a posto! Jas e Sara avevano già battuto Fanny (che meravglia!) e Miyu agli Us Open e loro giocano sempre insieme!

Spalluto non si sbagliava, hai confuso la Kato con la Wu…

 22
Az67 (Guest) 05-10-2025 13:38

Scritto da Carlos Primero

Scritto da Carlos Primero
Fanny Stollar numero 1

Ha anche una voce e uno stance da attrice.

Open stance?

 21
+1: kicks
Carlos Primero 05-10-2025 12:37

Jasmine è stata anche brava a fare il disegnino della coppa. Ha sbagliato solo le maniglie.

 20
Carlos Primero 05-10-2025 12:29

Scritto da Carlos Primero
Fanny Stollar numero 1

Ha anche una voce e uno stance da attrice.

 19
Carlos Primero 05-10-2025 12:20

Bravissime Sara e Jasmine!
Vorrei sempre vederle in finale conto la Stollar 😉

 18
nastase (Guest) 05-10-2025 12:20

Scritto da gianky pa
Dopo la buffonata di ieri (Ostapenko ridicola), oggi finalmente una partita di doppio!!!

l’Ostapenko è una giocatrice ridicola, sempre, per i suoi atteggiamenti non solo per come a volte sia fuori dal match

 17
puffo65 05-10-2025 12:18

@ Az67 (#4493457)

Ma infatti. È un lavoro. Vincono soldi. E poi, secondo me, il doppio è un ottimo allenamento a tirare comodini bassi e precisi sulle diagonali

 16
+1: Marco Tullio Cicerone
etberit 05-10-2025 12:18

Tutto è bene ciò che finisce bene! Brave tutte, anche le avversarie.

 15
+1: piper
nastase (Guest) 05-10-2025 12:18

Se anche Spalluto tira le cazzate siamo a posto! Jas e Sara avevano già battuto Fanny (che meravglia!) e Miyu agli Us Open e loro giocano sempre insieme!

 14
puffo65 05-10-2025 12:17

Ho visto purtroppo solo il match tie bteak. Paolini è stata pazzesca, illegale!

 13
Az67 (Guest) 05-10-2025 12:16

Scritto da Tomax
Spero che le prossime settimane egoismo dellerrani sia messo da parte e faccia fare solo singolo alla paolini per qualificarsi al master tanto in doppio ormai sono le n. 1

Ma secondo te alla jas le fa schifo vincere i tornei con i relativi premi eh…..

 12
+1: Marco Tullio Cicerone
COOPER (Guest) 05-10-2025 12:15

Bene brave BISSSS!!!

 11
Az67 (Guest) 05-10-2025 11:31

Ma come è BRAVA la fanny???

 10
+1: etberit, Irlandero
Cogi53 05-10-2025 11:30

Primo set perso per le troppe occasioni di break sprecate. Tie break, poi, dominato dalle avversarie (brave!)

 9
etberit 05-10-2025 11:30

Hanno sfasato di botto dopo il set point, incredibile!

 8
Ferro (Guest) 05-10-2025 11:29

Paolini, tie break da incubo

 7
Taxi Driver 05-10-2025 11:29

La Stollar è una ragazza stellare!! Andate sul suo Instragram e ci rimanete secchi….siamo ai livelli altissimi…
Vinse contro Errani giovanissima ma poi si perse un po sportivamente

 6
Carlos Primero 05-10-2025 11:24

Fanny Stollar numero 1 😎

 5
+1: Taxi Driver
Tomax (Guest) 05-10-2025 10:57

Spero che le prossime settimane egoismo dellerrani sia messo da parte e faccia fare solo singolo alla paolini per qualificarsi al master tanto in doppio ormai sono le n. 1

 4
+1: Taxi Driver
gianky pa (Guest) 05-10-2025 10:54

Dopo la buffonata di ieri (Ostapenko ridicola), oggi finalmente una partita di doppio!!!

 3
+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 05-10-2025 00:21

Sarà comunque 17 nel ranking la Noskova,13 in caso di successo.
Per Anisimova sarebbe il suggello di un’annata entusiasticamente entusiasmevole.

 2
Gaz (Guest) 05-10-2025 00:16

Tutto pronto per questa gran finale.
Questa volta non ce stato il giorno di riposo che ti permette di recuperare anche maratona tennistiche.
La Anisimova è stata in campo 1 ora contro le 2 e mezza di una partita massacrante che ha visto alla fine la Noskova esultare in ginocchio come un maratoneta al traguardo.

A soli 18 anni è arrivata la finale di un 500 per Noskova, sono passati quasi 3 anni, tanto che si era cominciato a mettere la Noskova tra le meteore,si ha evidentemente freddo farlo, letto qualcosa al riguardo proprio di recente dopo periodo negativo, neanche 21
anni,dove sono le italiane a questa età?

 1
