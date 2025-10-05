Amanda Anisimova trionfa a Pechino: battuta Noskova e titolo WTA 1000 conquistato

Amanda Anisimova USA, 31-08-2001 - Foto getty images
Amanda Anisimova ha conquistato il titolo del WTA 1000 di Pechino 2025, imponendosi al termine di una finale intensa e ricca di alti e bassi contro Linda Noskova, battuta con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-2. Per la statunitense si tratta di un successo di grande valore, che conferma la crescita mostrata nelle ultime settimane e rilancia le sue ambizioni nel circuito maggiore.
La finale ha mantenuto le aspettative: due giocatrici potenti, capaci di alternare colpi vincenti ad errori, si sono affrontate in un incontro in cui l’equilibrio è cambiato più volte. Nel primo set, Anisimova ha dominato in maniera netta, mostrando un tennis brillante e aggressivo che ha lasciato senza risposte la sua avversaria. In soli 22 minuti, la statunitense ha chiuso il parziale senza concedere alcun game, trascinata da un ritmo altissimo e da una precisione quasi perfetta nei colpi da fondo campo.
Il secondo set ha però raccontato una storia diversa. Complice un fisiologico calo di intensità da parte di Anisimova, Noskova è riuscita a ritrovare fiducia, prendendo in mano lo scambio e approfittando degli errori della rivale. La ceca ha alzato il livello, imponendo il proprio ritmo e conquistando la seconda frazione per 6-2, riaprendo completamente la partita.
Nel set decisivo, Amanda Anisimova ha saputo ritrovare la calma e il controllo del gioco. Pur mantenendo un tennis aggressivo, ha scelto meglio i tempi per affondare i colpi, alternando potenza e costruzione del punto. La maggiore esperienza e solidità mentale le hanno permesso di prendere il largo e chiudere il match con autorità.
Con questo trionfo a Pechino, Anisimova conferma di essere tornata ai livelli che in passato l’avevano fatta considerare una delle più promettenti del circuito. La statunitense, sempre più matura e consapevole, aggiunge un titolo prestigioso alla sua carriera e lancia un chiaro segnale in vista del finale di stagione.
Avevo scritto subito dopo la sconfitta di misura della nostra Jasmine che Anasimova avrebbe vinto il torneo. Grande la nostra Paolini che per un soffio non è passata, altrimenti questo torneo lo vinceva Lei
Magari!…
Spalluto non si sbagliava, hai confuso la Kato con la Wu…
Open stance?
Jasmine è stata anche brava a fare il disegnino della coppa. Ha sbagliato solo le maniglie.
Ha anche una voce e uno stance da attrice.
Bravissime Sara e Jasmine!
Vorrei sempre vederle in finale conto la Stollar 😉
l’Ostapenko è una giocatrice ridicola, sempre, per i suoi atteggiamenti non solo per come a volte sia fuori dal match
@ Az67 (#4493457)
Ma infatti. È un lavoro. Vincono soldi. E poi, secondo me, il doppio è un ottimo allenamento a tirare comodini bassi e precisi sulle diagonali
Tutto è bene ciò che finisce bene! Brave tutte, anche le avversarie.
Se anche Spalluto tira le cazzate siamo a posto! Jas e Sara avevano già battuto Fanny (che meravglia!) e Miyu agli Us Open e loro giocano sempre insieme!
Ho visto purtroppo solo il match tie bteak. Paolini è stata pazzesca, illegale!
Ma secondo te alla jas le fa schifo vincere i tornei con i relativi premi eh…..
Bene brave BISSSS!!!
Ma come è BRAVA la fanny???
Primo set perso per le troppe occasioni di break sprecate. Tie break, poi, dominato dalle avversarie (brave!)
Hanno sfasato di botto dopo il set point, incredibile!
Paolini, tie break da incubo
La Stollar è una ragazza stellare!! Andate sul suo Instragram e ci rimanete secchi….siamo ai livelli altissimi…
Vinse contro Errani giovanissima ma poi si perse un po sportivamente
Fanny Stollar numero 1 😎
Spero che le prossime settimane egoismo dellerrani sia messo da parte e faccia fare solo singolo alla paolini per qualificarsi al master tanto in doppio ormai sono le n. 1
Dopo la buffonata di ieri (Ostapenko ridicola), oggi finalmente una partita di doppio!!!
Sarà comunque 17 nel ranking la Noskova,13 in caso di successo.
Per Anisimova sarebbe il suggello di un’annata entusiasticamente entusiasmevole.
Tutto pronto per questa gran finale.
Questa volta non ce stato il giorno di riposo che ti permette di recuperare anche maratona tennistiche.
La Anisimova è stata in campo 1 ora contro le 2 e mezza di una partita massacrante che ha visto alla fine la Noskova esultare in ginocchio come un maratoneta al traguardo.
A soli 18 anni è arrivata la finale di un 500 per Noskova, sono passati quasi 3 anni, tanto che si era cominciato a mettere la Noskova tra le meteore,si ha evidentemente freddo farlo, letto qualcosa al riguardo proprio di recente dopo periodo negativo, neanche 21
anni,dove sono le italiane a questa età?