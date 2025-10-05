Amanda Anisimova trionfa a Pechino: battuta Noskova e titolo WTA 1000 conquistato

Amanda Anisimova ha conquistato il titolo del WTA 1000 di Pechino 2025, imponendosi al termine di una finale intensa e ricca di alti e bassi contro Linda Noskova, battuta con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-2. Per la statunitense si tratta di un successo di grande valore, che conferma la crescita mostrata nelle ultime settimane e rilancia le sue ambizioni nel circuito maggiore.

La finale ha mantenuto le aspettative: due giocatrici potenti, capaci di alternare colpi vincenti ad errori, si sono affrontate in un incontro in cui l’equilibrio è cambiato più volte. Nel primo set, Anisimova ha dominato in maniera netta, mostrando un tennis brillante e aggressivo che ha lasciato senza risposte la sua avversaria. In soli 22 minuti, la statunitense ha chiuso il parziale senza concedere alcun game, trascinata da un ritmo altissimo e da una precisione quasi perfetta nei colpi da fondo campo.

Il secondo set ha però raccontato una storia diversa. Complice un fisiologico calo di intensità da parte di Anisimova, Noskova è riuscita a ritrovare fiducia, prendendo in mano lo scambio e approfittando degli errori della rivale. La ceca ha alzato il livello, imponendo il proprio ritmo e conquistando la seconda frazione per 6-2, riaprendo completamente la partita.

Nel set decisivo, Amanda Anisimova ha saputo ritrovare la calma e il controllo del gioco. Pur mantenendo un tennis aggressivo, ha scelto meglio i tempi per affondare i colpi, alternando potenza e costruzione del punto. La maggiore esperienza e solidità mentale le hanno permesso di prendere il largo e chiudere il match con autorità.

Con questo trionfo a Pechino, Anisimova conferma di essere tornata ai livelli che in passato l’avevano fatta considerare una delle più promettenti del circuito. La statunitense, sempre più matura e consapevole, aggiunge un titolo prestigioso alla sua carriera e lancia un chiaro segnale in vista del finale di stagione.

WTA 1000 Pechino – Finali – hard

