Challenger 125 Valencia: Il Tabellone Principale e di Qualifcazione. Due azzurri nel Md e due nelle quali

04/10/2025 21:15 4 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
ESP Challenger 125 Valencia – Tabellone Principale – terra
(1) Pedro Martinez ESP vs (WC) Albert Ramos-Vinolas ESP
(Alt) Zdenek Kolar CZE vs Marco Trungelliti ARG
Jan Choinski GBR vs Qualifier
Qualifier vs (7) Daniel Elahi Galan COL

(4) Ignacio Buse PER vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Qualifier vs Daniel Merida ESP
Qualifier vs Daniel Rincon ESP
Qualifier vs (6) Dusan Lajovic SRB

(8) Andrea Pellegrino ITA vs Nerman Fatic BIH
Stefano Travaglia ITA vs (Alt) Pol Martin Tiffon ESP
(WC) Bernabe Zapata Miralles ESP vs Luka Pavlovic FRA
(NG) Diego Dedura GER vs (3) Carlos Taberner ESP

(5) Elmer Moller DEN vs (WC) Carlos Lopez Montagud ESP
Luka Mikrut CRO vs Alejandro Moro Canas ESP
Filip Cristian Jianu ROU vs Qualifier
Vilius Gaubas LTU vs (2) Vit Kopriva CZE

ESP Challenger 125 Valencia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Marco Cecchinato ITA vs Jonas Forejtek CZE
(WC) Ignacio Parisca Romera VEN vs (9) Miguel Damas ESP

(2) Tiago Pereira POR vs Alex Marti Pujolras ESP
Cezar Cretu ROU vs (10) Andrej Nedic BIH

(Alt) (3) Ivan Gakhov RUS vs Rudolf Molleker GER
(Alt) Martin Krumich CZE vs (12) Raul Brancaccio ITA

(4) Sumit Nagal IND vs (WC) Andres Santamarta Roig ESP
Alexander Ritschard SUI vs (8) Javier Barranco Cosano ESP

(5) Carlos Sanchez Jover ESP vs (WC) Sergio Planella Hernandez ESP
(Alt) Oleksii Krutykh UKR vs (Alt) (11) Andrej Martin SVK

(6) Christoph Negritu GER vs Ryan Nijboer NED
(WC) Sergi Fita Juan ESP vs (7) Henri Squire GER

Pista Pablo Andujar – ore 12:00
Marco Cecchinato ITA vs Jonas Forejtek CZE
Sergi Fita Juan ESP vs Henri Squire GER
Martin Krumich CZE vs Raul Brancaccio ITA
Sumit Nagal IND vs Andres Santamarta Roig ESP

Pista 1 – ore 11:00
Tiago Pereira POR vs Alex Marti Pujolras ESP
Ignacio Parisca Romera VEN vs Miguel Damas ESP
Carlos Sanchez Jover ESP vs Sergio Planella Hernandez ESP
Alexander Ritschard SUI vs Javier Barranco Cosano ESP

Pista 2 – ore 11:00
Cezar Cretu ROU vs Andrej Nedic BIH
Christoph Negritu GER vs Ryan Nijboer NED
Oleksii Krutykh UKR vs Andrej Martin SVK
Ivan Gakhov RUS vs Rudolf Molleker GER

4 commenti

miky85 04-10-2025 21:54

Martinez

Taberner

Lajovic
Moller

Q
Buse
Pellegrino
Kopriva

 4
Lollo99 04-10-2025 21:47

Taberner

Martinez

Lajovic
Moller

Galan
Llamas
Pellegrino
Kopriva

 3
JOA20 (Guest) 04-10-2025 21:28

Pelle e Steto potrebbero incrociarsi agli ottavi

 2
brizz 04-10-2025 21:18

kopriva

lajovic

martinez
pellegrino

galan
buse
pavlovic
moller

 1
