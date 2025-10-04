Challenger 125 Valencia: Il Tabellone Principale e di Qualifcazione. Due azzurri nel Md e due nelle quali
Challenger 125 Valencia – Tabellone Principale – terra
(1) Pedro Martinez vs (WC) Albert Ramos-Vinolas
(Alt) Zdenek Kolar vs Marco Trungelliti
Jan Choinski vs Qualifier
Qualifier vs (7) Daniel Elahi Galan
(4) Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz
Qualifier vs Daniel Merida
Qualifier vs Daniel Rincon
Qualifier vs (6) Dusan Lajovic
(8) Andrea Pellegrino vs Nerman Fatic
Stefano Travaglia vs (Alt) Pol Martin Tiffon
(WC) Bernabe Zapata Miralles vs Luka Pavlovic
(NG) Diego Dedura vs (3) Carlos Taberner
(5) Elmer Moller vs (WC) Carlos Lopez Montagud
Luka Mikrut vs Alejandro Moro Canas
Filip Cristian Jianu vs Qualifier
Vilius Gaubas vs (2) Vit Kopriva
Challenger 125 Valencia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Marco Cecchinato vs Jonas Forejtek
(WC) Ignacio Parisca Romera vs (9) Miguel Damas
(2) Tiago Pereira vs Alex Marti Pujolras
Cezar Cretu vs (10) Andrej Nedic
(Alt) (3) Ivan Gakhov vs Rudolf Molleker
(Alt) Martin Krumich vs (12) Raul Brancaccio
(4) Sumit Nagal vs (WC) Andres Santamarta Roig
Alexander Ritschard vs (8) Javier Barranco Cosano
(5) Carlos Sanchez Jover vs (WC) Sergio Planella Hernandez
(Alt) Oleksii Krutykh vs (Alt) (11) Andrej Martin
(6) Christoph Negritu vs Ryan Nijboer
(WC) Sergi Fita Juan vs (7) Henri Squire
Pista Pablo Andujar – ore 12:00
Marco Cecchinato vs Jonas Forejtek
Sergi Fita Juan vs Henri Squire
Martin Krumich vs Raul Brancaccio
Sumit Nagal vs Andres Santamarta Roig
Pista 1 – ore 11:00
Tiago Pereira vs Alex Marti Pujolras
Ignacio Parisca Romera vs Miguel Damas
Carlos Sanchez Jover vs Sergio Planella Hernandez
Alexander Ritschard vs Javier Barranco Cosano
Pista 2 – ore 11:00
Cezar Cretu vs Andrej Nedic
Christoph Negritu vs Ryan Nijboer
Oleksii Krutykh vs Andrej Martin
Ivan Gakhov vs Rudolf Molleker
Martinez
Taberner
Lajovic
Moller
Q
Buse
Pellegrino
Kopriva
Taberner
Martinez
Lajovic
Moller
Galan
Llamas
Pellegrino
Kopriva
Pelle e Steto potrebbero incrociarsi agli ottavi
kopriva
lajovic
martinez
pellegrino
galan
buse
pavlovic
moller