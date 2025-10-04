Sinner risponde a Zverev: “Io e Carlos non facciamo i campi, ci adattiamo a tutto” (Video della partita e programma di domani con l’azzurro di nuovo in campo)

Dopo l’esordio vincente contro Daniel Altmaier al Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa con il consueto equilibrio e lucidità. L’altoatesino ha commentato la sua solida prestazione, il calore del pubblico cinese e la prospettiva di giocare nella sessione serale dopo Novak Djokovic. Non è mancata però una risposta elegante e diretta alle dichiarazioni polemiche di Alexander Zverev, che aveva accusato i tornei di rallentare i campi per favorire proprio Sinner e Alcaraz.

D. Puoi riassumerci il match?

JANNIK SINNER: Le partite di primo turno non sono mai semplici, quindi sono molto felice di essere al prossimo turno. Lui è un giocatore davvero tosto, molto talentuoso, con picchi di livello molto alti. Ho solo cercato di rimanere concentrato mentalmente. Quando gli ho strappato il servizio due volte all’inizio del set, ho acquisito fiducia e questo mi ha aiutato a servire bene e a chiudere il match. Quindi sì, sono molto contento della prestazione di oggi.

D. Hai servito in modo molto solido stasera. Hai affrontato solo due palle break nell’ottavo game, vincendo l’88% dei punti con la prima. Come valuti complessivamente la tua prestazione al servizio?

JANNIK SINNER: Sì, direi che è stata una buona giornata al servizio. Come ho detto, quando riesci a strappare il servizio presto nel set è un po’ più facile poi gestire i propri turni di battuta. Ho servito molto bene in un paio di palle break, anche le seconde erano piuttosto pesanti. Sono molto soddisfatto.

La prima partita non è mai facile, soprattutto quando non hai molto tempo per adattarti, quindi sono davvero felice.

D. Domani sera giocherai nella sessione notturna, subito dopo Novak Djokovic. Sarà una grande serata per i tifosi.

JANNIK SINNER: Sì, è fantastico. Ovviamente, il ritorno di Novak qui a Shanghai è una bellissima notizia per i fan. Io sono ancora nelle prime fasi della mia carriera, ma sono felice di giocare dopo di lui. È bello per il pubblico, che potrà godersi due belle partite di tennis una dopo l’altra.

È un peccato che Carlos non sia qui, perché penso che sia uno di quei giocatori che la gente vuole sempre vedere nei tornei. È sfortunato che non possa partecipare, ma è comunque bello che ci siano Novak, io e molti altri grandi giocatori.

D. Era il tuo primo match quest’anno qui a Shanghai. Come ti sei sentito entrando in campo con questa atmosfera e questo pubblico?

JANNIK SINNER: Sì, oggi c’era davvero tanta gente, quindi l’atmosfera era splendida. Ho solo cercato di offrire del buon tennis, che è la cosa principale che voglio fare qui. Ma è stato fantastico. Ho bei ricordi di questo torneo, quindi ho sentito un’energia molto positiva.

D. Dopo la sua partita, Alexander Zverev ha detto che i direttori dei tornei stanno rendendo i campi più lenti per favorire te e Carlos Alcaraz. Hai un commento in merito?

JANNIK SINNER: Beh, io e Carlos non facciamo i campi (sorride). Non è una nostra decisione. Noi cerchiamo solo di adattarci a ogni situazione. Penso che ogni settimana sia comunque un po’ diversa.

Ho giocato del grande tennis anche su campi più veloci, ma non sono io a decidere la superficie. Cerco solo di adattarmi e di giocare il mio miglior tennis possibile, tutto qui.

🏟️ STADIUM COURT

🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)

1️⃣ [21] Ugo Humbert 🇫🇷 vs [10] Holger Rune 🇩🇰

2️⃣ [5] Taylor Fritz 🇺🇸 vs [32] Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷

⏰ Non prima delle 18:30 (Shanghai) | 12:30 (Roma)

3️⃣ [Q] Yannick Hanfmann 🇩🇪 vs [4] Novak Djokovic 🇷🇸

4️⃣ [27] Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs [2] Jannik Sinner 🇮🇹

🏟️ GRANDSTAND 2

🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)

1️⃣ David Goffin 🇧🇪 vs [31] Gabriel Diallo 🇨🇦

2️⃣ [19] Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs Zizou Bergs 🇧🇪

3️⃣ [Q] Yoshihito Nishioka 🇯🇵 vs Jaume Munar 🇪🇸

4️⃣ [Q] Valentin Vacherot 🇲🇨 vs [20] Tomas Machac 🇨🇿

🏟️ SHOW COURT 3

🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)

1️⃣ Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 vs [WC] Rohan Bopanna 🇮🇳 / Jean-Julien Rojer 🇳🇱

2️⃣ Santiago Gonzalez 🇲🇽 / David Pel 🇳🇱 vs Corentin Moutet 🇫🇷 / Alexandre Muller 🇫🇷

3️⃣ Karen Khachanov 🇷🇺 / Andrey Rublev 🇷🇺 vs Andre Goransson 🇸🇪 / Alex Michelsen 🇺🇸

🏟️ COURT 4

🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)

1️⃣ [5] Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 vs [Alt] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷

2️⃣ Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷 vs [3] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪

3️⃣ Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹 vs Alternate/Alternate