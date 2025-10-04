Sinner risponde a Zverev: “Io e Carlos non facciamo i campi, ci adattiamo a tutto” (Video della partita e programma di domani con l’azzurro di nuovo in campo)
Dopo l’esordio vincente contro Daniel Altmaier al Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa con il consueto equilibrio e lucidità. L’altoatesino ha commentato la sua solida prestazione, il calore del pubblico cinese e la prospettiva di giocare nella sessione serale dopo Novak Djokovic. Non è mancata però una risposta elegante e diretta alle dichiarazioni polemiche di Alexander Zverev, che aveva accusato i tornei di rallentare i campi per favorire proprio Sinner e Alcaraz.
D. Puoi riassumerci il match?
JANNIK SINNER: Le partite di primo turno non sono mai semplici, quindi sono molto felice di essere al prossimo turno. Lui è un giocatore davvero tosto, molto talentuoso, con picchi di livello molto alti. Ho solo cercato di rimanere concentrato mentalmente. Quando gli ho strappato il servizio due volte all’inizio del set, ho acquisito fiducia e questo mi ha aiutato a servire bene e a chiudere il match. Quindi sì, sono molto contento della prestazione di oggi.
D. Hai servito in modo molto solido stasera. Hai affrontato solo due palle break nell’ottavo game, vincendo l’88% dei punti con la prima. Come valuti complessivamente la tua prestazione al servizio?
JANNIK SINNER: Sì, direi che è stata una buona giornata al servizio. Come ho detto, quando riesci a strappare il servizio presto nel set è un po’ più facile poi gestire i propri turni di battuta. Ho servito molto bene in un paio di palle break, anche le seconde erano piuttosto pesanti. Sono molto soddisfatto.
La prima partita non è mai facile, soprattutto quando non hai molto tempo per adattarti, quindi sono davvero felice.
D. Domani sera giocherai nella sessione notturna, subito dopo Novak Djokovic. Sarà una grande serata per i tifosi.
JANNIK SINNER: Sì, è fantastico. Ovviamente, il ritorno di Novak qui a Shanghai è una bellissima notizia per i fan. Io sono ancora nelle prime fasi della mia carriera, ma sono felice di giocare dopo di lui. È bello per il pubblico, che potrà godersi due belle partite di tennis una dopo l’altra.
È un peccato che Carlos non sia qui, perché penso che sia uno di quei giocatori che la gente vuole sempre vedere nei tornei. È sfortunato che non possa partecipare, ma è comunque bello che ci siano Novak, io e molti altri grandi giocatori.
D. Era il tuo primo match quest’anno qui a Shanghai. Come ti sei sentito entrando in campo con questa atmosfera e questo pubblico?
JANNIK SINNER: Sì, oggi c’era davvero tanta gente, quindi l’atmosfera era splendida. Ho solo cercato di offrire del buon tennis, che è la cosa principale che voglio fare qui. Ma è stato fantastico. Ho bei ricordi di questo torneo, quindi ho sentito un’energia molto positiva.
D. Dopo la sua partita, Alexander Zverev ha detto che i direttori dei tornei stanno rendendo i campi più lenti per favorire te e Carlos Alcaraz. Hai un commento in merito?
JANNIK SINNER: Beh, io e Carlos non facciamo i campi (sorride). Non è una nostra decisione. Noi cerchiamo solo di adattarci a ogni situazione. Penso che ogni settimana sia comunque un po’ diversa.
Ho giocato del grande tennis anche su campi più veloci, ma non sono io a decidere la superficie. Cerco solo di adattarmi e di giocare il mio miglior tennis possibile, tutto qui.
🏟️ STADIUM COURT
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ [21] Ugo Humbert 🇫🇷 vs [10] Holger Rune 🇩🇰
2️⃣ [5] Taylor Fritz 🇺🇸 vs [32] Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
⏰ Non prima delle 18:30 (Shanghai) | 12:30 (Roma)
3️⃣ [Q] Yannick Hanfmann 🇩🇪 vs [4] Novak Djokovic 🇷🇸
4️⃣ [27] Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs [2] Jannik Sinner 🇮🇹
🏟️ GRANDSTAND 2
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ David Goffin 🇧🇪 vs [31] Gabriel Diallo 🇨🇦
2️⃣ [19] Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs Zizou Bergs 🇧🇪
3️⃣ [Q] Yoshihito Nishioka 🇯🇵 vs Jaume Munar 🇪🇸
4️⃣ [Q] Valentin Vacherot 🇲🇨 vs [20] Tomas Machac 🇨🇿
🏟️ SHOW COURT 3
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 vs [WC] Rohan Bopanna 🇮🇳 / Jean-Julien Rojer 🇳🇱
2️⃣ Santiago Gonzalez 🇲🇽 / David Pel 🇳🇱 vs Corentin Moutet 🇫🇷 / Alexandre Muller 🇫🇷
3️⃣ Karen Khachanov 🇷🇺 / Andrey Rublev 🇷🇺 vs Andre Goransson 🇸🇪 / Alex Michelsen 🇺🇸
🏟️ COURT 4
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ [5] Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 vs [Alt] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷
2️⃣ Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷 vs [3] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪
3️⃣ Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹 vs Alternate/Alternate
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025
8 commenti
Qualcuno dica a Zverev che troppo alcool fa male, Jannik gli ha chiuso la bocca con eleganza.
Sempre assolutamente IMPECCABILE…
…e pure INIMITABILE.
Che F U O R I C L A S S E !!!!
Infatti i campi veloci sono il miglior invito a nozze per Jannik Sinner
Comunque, non posso non aggiungere che quando Jannik gioca veramente al TOP diventa, a mio avviso, un osso duro per tutti, Alcaraz compreso, anche sulla terra
(Roland Garros 2025 docet).
Più che in tanti altri casi qui vedo azzeccatissimo per il tedesco il noto termine “rosicone”
In una frase ha chiuso la bocca al perticone frustrato e presuntuoso, bravo Jan
Jannik sei troppo un signore!!
Oddio, più un campo è veloce e meno chances gli avversari di Sinner e Alcaraz hanno di batterli… e comunque oggi Zverev deve guardarsi da Musetti, quei due gli sono almeno tre spanne sopra
Come scritto di là.
I campi lenti favoriscono soprattutto Alcaraz (e la competizione.
Jannik ha dominato con i campi rapidi
Rallentare i campi favorisce Sinner??????
Ma cosa si è fumato Sasha? Sinner predilige i campi velocissimi, al contrario di Alcaraz che domina su TB (ma che gioca bene dovunque come Sinner del resto).
Ma questo ha bisogno di uno bravo!
Quasi quasi gli consiglierei di farsi psicanalizzare dal buon sanderitano 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀