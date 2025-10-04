Avanza Darderi ATP, Copertina

Luciano Darderi conquista il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai: sarà derby con Lorenzo Musetti

04/10/2025 12:28 5 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

Luciano Darderi conquista un posto al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai grazie a una vittoria solida e meritata contro il cinese Bu Yunchaokete, superato con il punteggio di 6-4, 6-4. Dopo il bye all’esordio, l’azzurro ha esordito nel torneo con una prestazione convincente, mostrando continuità e grande lucidità nei momenti chiave di un match comunque equilibrato avendo solo un passaggio a vuoto sul 5 a 1 del secondo set.

Nel primo set, l’inizio è stato di studio: entrambi i giocatori hanno tenuto agevolmente i propri turni al servizio fino all’1 pari quando l’azzurro ha piazzato il break decisivo e Darderi è stato il primo a cambiare marcia. L’azzurro ha trovato maggiore profondità nei colpi da fondo e, spingendo con il diritto, è riuscito a strappare il servizio al cinese. Da quel momento, ha controllato gli scambi con sicurezza e ha chiuso il parziale 6-4 concedendo due palle del controbreak sul 3 a 2 e piazzando due ace nel suo ultimo turno di battuta.

Nel secondo set Bu ha provato a reagire, ma Darderi ha gestito la pressione con grande maturità. L’azzurro ha subito ottenuto il break in apertura, imponendo il proprio ritmo e costringendo l’avversario a rincorrere per tutto il parziale, piazzando un parziale di 18 punti consecutivi e portandosi avanti per 5 a 1. Il cinese ha mostrato buone variazioni e Darderi ha perso un po’ la bussola cedendo il servizio nell’ottavo game. Sul 5 a 4 però l’azzurro ha tenuto a 0 il turno di battuta vincendo la partita per 6 a 4.

Per Darderi si tratta di una vittoria importante, che conferma i progressi degli ultimi mesi e lo proietta in un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, che in precedenza aveva eliminato Francisco Comesana.

ATP Shanghai
Luciano Darderi [26]
6
6
Yunchaokete Bu
4
4
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli

< !DOCTYPE html>




Statistiche Tennis: Darderi vs Bu


Statistica Darderi 🇮🇹 Bu 🇨🇳
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 301 250
Ace 9 10
Doppi falli 0 0
Prima di servizio 33/52 (63%) 31/55 (56%)
Punti vinti sulla prima 28/33 (85%) 25/31 (81%)
Punti vinti sulla seconda 11/19 (58%) 9/24 (38%)
Palle break salvate 2/3 (67%) 2/5 (40%)
Giochi di servizio giocati 10 10
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 217km/h (134 mph) 213km/h (132 mph)
Velocità media prima 200km/h (124 mph) 197km/h (122 mph)
Velocità media seconda 163km/h (101 mph) 156km/h (96 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 172 101
Punti vinti su prima di servizio 6/31 (19%) 5/33 (15%)
Punti vinti su seconda di servizio 15/24 (63%) 8/19 (42%)
Palle break convertite 3/5 (60%) 1/3 (33%)
Giochi di risposta giocati 10 10
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 23 16
Errori non forzati 10 3
Punti vinti al servizio 39/52 (75%) 34/55 (62%)
Punti vinti in risposta 21/55 (38%) 13/52 (25%)
Totale punti vinti 60/107 (56%) 47/107 (44%)





Marco Rossi

TAG: , ,

5 commenti

JOA20 (Guest) 04-10-2025 13:26

Garra argentina contro bestemmia toscana

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 04-10-2025 12:40

Su Flashscore leggevo che Darderi quest anno ha vinto 22 partite con gente fuori dai 100!
Programmazione e, un po’ di buona sorte nei sorteggi, li stanno proiettando verso zone di classifica importanti.
Un unicum, credo.
Avrà battuto 5/6 top 50 e si trova tra i 30.
MITO!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo+ (Guest) 04-10-2025 12:38

Sarà un bella sfida con Musetti!.-…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 04-10-2025 12:37

due peperini in campo, figurati i bestemmioni che ci saranno… lotta fra titani proprio 😆

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: libbio78
enzo+ (Guest) 04-10-2025 12:37
1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!