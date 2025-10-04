Luciano Darderi conquista il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai: sarà derby con Lorenzo Musetti

Luciano Darderi conquista un posto al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai grazie a una vittoria solida e meritata contro il cinese Bu Yunchaokete, superato con il punteggio di 6-4, 6-4. Dopo il bye all’esordio, l’azzurro ha esordito nel torneo con una prestazione convincente, mostrando continuità e grande lucidità nei momenti chiave di un match comunque equilibrato avendo solo un passaggio a vuoto sul 5 a 1 del secondo set.

Nel primo set, l’inizio è stato di studio: entrambi i giocatori hanno tenuto agevolmente i propri turni al servizio fino all’1 pari quando l’azzurro ha piazzato il break decisivo e Darderi è stato il primo a cambiare marcia. L’azzurro ha trovato maggiore profondità nei colpi da fondo e, spingendo con il diritto, è riuscito a strappare il servizio al cinese. Da quel momento, ha controllato gli scambi con sicurezza e ha chiuso il parziale 6-4 concedendo due palle del controbreak sul 3 a 2 e piazzando due ace nel suo ultimo turno di battuta.

Nel secondo set Bu ha provato a reagire, ma Darderi ha gestito la pressione con grande maturità. L’azzurro ha subito ottenuto il break in apertura, imponendo il proprio ritmo e costringendo l’avversario a rincorrere per tutto il parziale, piazzando un parziale di 18 punti consecutivi e portandosi avanti per 5 a 1. Il cinese ha mostrato buone variazioni e Darderi ha perso un po’ la bussola cedendo il servizio nell’ottavo game. Sul 5 a 4 però l’azzurro ha tenuto a 0 il turno di battuta vincendo la partita per 6 a 4.

Per Darderi si tratta di una vittoria importante, che conferma i progressi degli ultimi mesi e lo proietta in un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, che in precedenza aveva eliminato Francisco Comesana.

ATP Shanghai Luciano Darderi [26] Luciano Darderi [26] 6 6 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 4 4 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Y. Bu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 Y. Bu 15-0 ace 30-0 ace ace 2-0 → 2-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Bu 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Darderi 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Darderi vs Bu

Statistica Darderi 🇮🇹 Bu 🇨🇳 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 301 250 Ace 9 10 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 33/52 (63%) 31/55 (56%) Punti vinti sulla prima 28/33 (85%) 25/31 (81%) Punti vinti sulla seconda 11/19 (58%) 9/24 (38%) Palle break salvate 2/3 (67%) 2/5 (40%) Giochi di servizio giocati 10 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217km/h (134 mph) 213km/h (132 mph) Velocità media prima 200km/h (124 mph) 197km/h (122 mph) Velocità media seconda 163km/h (101 mph) 156km/h (96 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 172 101 Punti vinti su prima di servizio 6/31 (19%) 5/33 (15%) Punti vinti su seconda di servizio 15/24 (63%) 8/19 (42%) Palle break convertite 3/5 (60%) 1/3 (33%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 23 16 Errori non forzati 10 3 Punti vinti al servizio 39/52 (75%) 34/55 (62%) Punti vinti in risposta 21/55 (38%) 13/52 (25%) Totale punti vinti 60/107 (56%) 47/107 (44%)









Marco Rossi