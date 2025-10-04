Luciano Darderi conquista il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai: sarà derby con Lorenzo Musetti
Luciano Darderi conquista un posto al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai grazie a una vittoria solida e meritata contro il cinese Bu Yunchaokete, superato con il punteggio di 6-4, 6-4. Dopo il bye all’esordio, l’azzurro ha esordito nel torneo con una prestazione convincente, mostrando continuità e grande lucidità nei momenti chiave di un match comunque equilibrato avendo solo un passaggio a vuoto sul 5 a 1 del secondo set.
Nel primo set, l’inizio è stato di studio: entrambi i giocatori hanno tenuto agevolmente i propri turni al servizio fino all’1 pari quando l’azzurro ha piazzato il break decisivo e Darderi è stato il primo a cambiare marcia. L’azzurro ha trovato maggiore profondità nei colpi da fondo e, spingendo con il diritto, è riuscito a strappare il servizio al cinese. Da quel momento, ha controllato gli scambi con sicurezza e ha chiuso il parziale 6-4 concedendo due palle del controbreak sul 3 a 2 e piazzando due ace nel suo ultimo turno di battuta.
Nel secondo set Bu ha provato a reagire, ma Darderi ha gestito la pressione con grande maturità. L’azzurro ha subito ottenuto il break in apertura, imponendo il proprio ritmo e costringendo l’avversario a rincorrere per tutto il parziale, piazzando un parziale di 18 punti consecutivi e portandosi avanti per 5 a 1. Il cinese ha mostrato buone variazioni e Darderi ha perso un po’ la bussola cedendo il servizio nell’ottavo game. Sul 5 a 4 però l’azzurro ha tenuto a 0 il turno di battuta vincendo la partita per 6 a 4.
Per Darderi si tratta di una vittoria importante, che conferma i progressi degli ultimi mesi e lo proietta in un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, che in precedenza aveva eliminato Francisco Comesana.
|Statistica
|Darderi 🇮🇹
|Bu 🇨🇳
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|301
|250
|Ace
|9
|10
|Doppi falli
|0
|0
|Prima di servizio
|33/52 (63%)
|31/55 (56%)
|Punti vinti sulla prima
|28/33 (85%)
|25/31 (81%)
|Punti vinti sulla seconda
|11/19 (58%)
|9/24 (38%)
|Palle break salvate
|2/3 (67%)
|2/5 (40%)
|Giochi di servizio giocati
|10
|10
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|217km/h (134 mph)
|213km/h (132 mph)
|Velocità media prima
|200km/h (124 mph)
|197km/h (122 mph)
|Velocità media seconda
|163km/h (101 mph)
|156km/h (96 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|172
|101
|Punti vinti su prima di servizio
|6/31 (19%)
|5/33 (15%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|15/24 (63%)
|8/19 (42%)
|Palle break convertite
|3/5 (60%)
|1/3 (33%)
|Giochi di risposta giocati
|10
|10
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|23
|16
|Errori non forzati
|10
|3
|Punti vinti al servizio
|39/52 (75%)
|34/55 (62%)
|Punti vinti in risposta
|21/55 (38%)
|13/52 (25%)
|Totale punti vinti
|60/107 (56%)
|47/107 (44%)
Marco Rossi
5 commenti
Garra argentina contro bestemmia toscana
Su Flashscore leggevo che Darderi quest anno ha vinto 22 partite con gente fuori dai 100!
Programmazione e, un po’ di buona sorte nei sorteggi, li stanno proiettando verso zone di classifica importanti.
Un unicum, credo.
Avrà battuto 5/6 top 50 e si trova tra i 30.
MITO!
Sarà un bella sfida con Musetti!.-…
due peperini in campo, figurati i bestemmioni che ci saranno… lotta fra titani proprio 😆