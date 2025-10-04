Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 04 Ottobre 2025
Masters 1000 Shanghai – hard
R64 Altmaier – Sinner Non prima 12:30
R64 Comesana – Musetti 2° inc. ore 06:30
R64 Darderi – Bu 3° inc. ore 06:30
R32 Bolelli /Vavassori – Peers /Zielinski 4° inc. ore 06:30
R64 Davidovich Fokina – Arnaldi 3° inc. ore 06:30
WTA 1000 Wuhan – hard
Q1 Tian – Bronzetti 2 incontro dalle 05:00
Q1 Cocciaretto – Ruzic 3 incontro dalle 05:00
Cosenza WTA 125 – terra
SF Fossa Huergo /Gorgodze – Bolsova /Maristany Zuleta De Reales ore 13:00
SF Anshba /Brooks – Urgesi /Zantedeschi 2 incontro dalle 14:00
Mallorca WTA 125 – terra
Q1 Cavalle-Reimers – Spiteri 4 incontro dalle 10:00
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit