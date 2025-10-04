Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 04 Ottobre 2025

04/10/2025 00:00 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14
CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R64 Altmaier GER – Sinner ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Comesana ARG – Musetti ITA 2° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Darderi ITA – Bu CHN 3° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Peers AUS/Zielinski POL 4° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Davidovich Fokina ESP – Arnaldi ITA 3° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Wuhan – hard
Q1 Tian CHN – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Cocciaretto ITA – Ruzic CRO 3 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Cosenza WTA 125 – terra
SF Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO – Bolsova ESP/Maristany Zuleta De Reales ESP ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

SF Anshba RUS/Brooks GBR – Urgesi ITA/Zantedeschi ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare



ESP Mallorca WTA 125 – terra
Q1 Cavalle-Reimers ESP – Spiteri ITA 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

