Masters 1000 Shanghai: si conoscono gli avversari di Sinner e Djokovic al debutto (con il programma di domani)

Novak Djokovic torna in campo dopo un mese di assenza, seguito alla sconfitta in semifinale allo US Open contro Carlos Alcaraz. Il serbo, testa di serie del Masters 1000 di Shanghai, punta almeno a ripetere la finale raggiunta lo scorso anno, ma il debutto non sarà proprio dei più semplici: ad attenderlo c’è Marin Cilic, 37 anni, che al primo turno ha eliminato Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-3, 7-6(5) in un’ora e mezza di gioco.

Anche Jannik Sinner è già ovviamente in Cina. Dopo aver conquistato il titolo a Pechino, l’azzurro vola a Shanghai dove difende il titolo vinto nel 2024. Il numero due del mondo inizierà il suo percorso contro il tedesco Daniel Altmaier, vittorioso all’esordio per 6-3, 6-4 contro Tristan Schoolkate in un’ora e 23 minuti.

La giornata di giovedì 2 ottobre sarà molto intensa con ben 17 incontri di singolare in programma. In campo anche un rappresentante italiano, Matteo Arnaldi.

Stadium Court – ore 06:30

🇨🇳 Yibing Wu vs 🇨🇿 Dalibor Svrcina

🇺🇸 Reilly Opelka vs 🇫🇷 Benjamin Bonzi

🇺🇸 Aleksandar Kovacevic vs 🇨🇳 Juncheng Shang (Non prima 12:30)

🇨🇳 Yunchaokete Bu vs 🇦🇷 Juan Manuel Cerundolo

Grandstand 2 – ore 06:30

🇺🇸 Jenson Brooksby vs 🇯🇵 James Trotter

🇨🇳 Yi Zhou vs 🇳🇱 Jesper de Jong

🇺🇸 Marcos Giron vs 🇨🇱 Alejandro Tabilo

🇫🇷 Arthur Rinderknech vs 🇷🇸 Hamad Medjedovic

Show Court 3 – ore 06:30

🇳🇱 Botic van de Zandschulp vs 🇵🇹 Nuno Borges

🇫🇷 Arthur Cazaux vs 🇪🇸 Pedro Martinez

🇺🇸 Mackenzie McDonald vs 🇫🇷 Quentin Halys

🇮🇹 Matteo Arnaldi vs 🇯🇵 Rei Sakamoto

Court 4 – ore 06:30

🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli vs 🇫🇷 Terence Atmane

🇧🇦 Damir Dzumhur vs 🇦🇺 Christopher O’Connell

🇫🇷 Valentin Royer vs 🇦🇷 Mariano Navone

Court 7 – ore 06:30

🇦🇷 Francisco Comesana vs 🇫🇷 Ugo Blanchet

🇵🇱 Kamil Majchrzak vs 🇺🇸 Ethan Quinn