Masters 1000 Shanghai: Berrettini out, cede di misura a un Mannarino impeccabile

Finisce all’esordio la corsa di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, battuto di misura dalla manualità, angoli e anche costanza di rendimento di Adrian Mannarino, protagonista di un’ottima prestazione che vale al francese il 7-5 7-6(5) conclusivo e l’accesso al secondo turno del torneo cinese. Il venerano francese ha disputato una partita impeccabile, non solo di qualità con la sua mano eccellente che gli permette di toccare la palla e accelerare senza apparente fatica, ma anche di grandissima sostanza con una copertura del campo ottima e pochi errori nonostante i servizi e spinta di Berrettini. Mannarino non ha concesso nessuna palla break in tutto il match, e qua viene fuori uno di problemi nella prestazione del romano: il non esser stato abbastanza incisivo in risposta e quindi non aver messo sufficiente pressione nei turni di servizio dell’avversario. Tuttavia molto del merito va al francese, che ha tenuto per tutta la durata della partita un rendimento al servizio incredibile: ha chiuso l’incontro vincendo il 92% di punti con la prima palla (e 16 su 16 nel primo set), un dato pazzesco per le sue medie, ma già apparso in ottima forma nel torneo precedente.

Berrettini al contrario non ha avuto una delle sue migliori prestazioni con il servizio, tanto da rischiare di perdere il game di battuta per due volte nel primo set, cedendolo infine sul 6-5. Molto equilibrato il secondo set, deciso in un tiebreak giocato in modo impeccabile da Mannarino, preciso col il rovescio e molto rapido nella copertura del campo sfruttando il primo spazio utile per l’affondo. Bravo il francese a servire bene e rispondere con grande qualità, controllando il tempo di gioco e governando lo scambio per gran parte dell’incontro, con Matteo costretto a correre tanto. Un discreto Berrettini a livello fisico, ha lottato sino all’ultimo punto, ma non è quasi mai riuscito a prendere il controllo del gioco e, costretto in difesa, Mannarino gli è stato superiore e ha meritato il successo. Era necessario un sostegno maggiore del servizio per Matteo, ma contro un Adrian così preciso e rapido non c’è stato niente da fare.

L’incontro parte con i due giocatori solidi al servizio, ma fin dalle prime battute è evidente una maggior facilità di Mannarino nel governare i suoi turni di servizio, rapido e preciso in ogni fase di gioco. Berrettini trova ben tre Ace nel quarto game, per il 2 pari, quindi servendo sotto 3-2 va in difficoltà, commette errori sotto la pressione del rivale e concede le prime palle break sul 15-40. Rimonta Matteo e con quattro punti di fila impatta sul 3 pari. La situazione per l’azzurro si fa di nuovo critica servendo sotto massima pressione sul 5 giochi a 4. Mannarino vola, è rapidissimo e scappa avanti 0-40 con tre set point consecutivi. Berrettini regge e li annulla tutti, con grande grinta, ma la sua fatica è evidente e infatti capitola sul 6-5, con un turno di battuta ceduto a zero che consegna il set a Mannarino per 7 giochi a 5.

Nel secondo set il match avanza sullo stesso copione del primo parziale, Mannarino più sciolto e offensivo, mentre Berrettini è costretto a lottare e rincorrere maggiormente. È sempre Matteo a soffrire di più al servizio (i suoi primi due turni del parziale vanno ai vantaggi) ma nessuno concede palle break all’altro. Scontato l’approdo al tie-break, dove Mannarino, più fresco e offensivo, scappa avanti sul 2-1 con impatti precisi. 4 punti a 1 e 6 punti a 3, ci sono tre match point per il francese. Ne spreca un paio ma chiude al terzo vincendo un match meritato.

Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini



ATP Shanghai Adrian Mannarino Adrian Mannarino 7 7 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 5 6 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Mannarino vs Berrettini

Statistica Mannarino 🇫🇷 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 330 294 Ace 6 10 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 37/62 (60%) 52/77 (68%) Punti vinti sulla prima 34/37 (92%) 39/52 (75%) Punti vinti sulla seconda 19/25 (76%) 14/25 (56%) Palle break salvate 0/0 (0%) 5/6 (83%) Giochi di servizio giocati 12 12 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 203km/h (126 mph) 217km/h (134 mph) Velocità media prima 186km/h (115 mph) 203km/h (126 mph) Velocità media seconda 150km/h (93 mph) 179km/h (111 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 94 32 Punti vinti su prima di servizio 13/52 (25%) 3/37 (8%) Punti vinti su seconda di servizio 11/25 (44%) 6/25 (24%) Palle break convertite 1/6 (17%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 53/62 (85%) 53/77 (69%) Punti vinti in risposta 24/77 (31%) 9/62 (15%) Totale punti vinti 77/139 (55%) 62/139 (45%)



