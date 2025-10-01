Masters 1000 Shanghai: Berrettini out, cede di misura a un Mannarino impeccabile
Finisce all’esordio la corsa di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, battuto di misura dalla manualità, angoli e anche costanza di rendimento di Adrian Mannarino, protagonista di un’ottima prestazione che vale al francese il 7-5 7-6(5) conclusivo e l’accesso al secondo turno del torneo cinese. Il venerano francese ha disputato una partita impeccabile, non solo di qualità con la sua mano eccellente che gli permette di toccare la palla e accelerare senza apparente fatica, ma anche di grandissima sostanza con una copertura del campo ottima e pochi errori nonostante i servizi e spinta di Berrettini. Mannarino non ha concesso nessuna palla break in tutto il match, e qua viene fuori uno di problemi nella prestazione del romano: il non esser stato abbastanza incisivo in risposta e quindi non aver messo sufficiente pressione nei turni di servizio dell’avversario. Tuttavia molto del merito va al francese, che ha tenuto per tutta la durata della partita un rendimento al servizio incredibile: ha chiuso l’incontro vincendo il 92% di punti con la prima palla (e 16 su 16 nel primo set), un dato pazzesco per le sue medie, ma già apparso in ottima forma nel torneo precedente.
Berrettini al contrario non ha avuto una delle sue migliori prestazioni con il servizio, tanto da rischiare di perdere il game di battuta per due volte nel primo set, cedendolo infine sul 6-5. Molto equilibrato il secondo set, deciso in un tiebreak giocato in modo impeccabile da Mannarino, preciso col il rovescio e molto rapido nella copertura del campo sfruttando il primo spazio utile per l’affondo. Bravo il francese a servire bene e rispondere con grande qualità, controllando il tempo di gioco e governando lo scambio per gran parte dell’incontro, con Matteo costretto a correre tanto. Un discreto Berrettini a livello fisico, ha lottato sino all’ultimo punto, ma non è quasi mai riuscito a prendere il controllo del gioco e, costretto in difesa, Mannarino gli è stato superiore e ha meritato il successo. Era necessario un sostegno maggiore del servizio per Matteo, ma contro un Adrian così preciso e rapido non c’è stato niente da fare.
L’incontro parte con i due giocatori solidi al servizio, ma fin dalle prime battute è evidente una maggior facilità di Mannarino nel governare i suoi turni di servizio, rapido e preciso in ogni fase di gioco. Berrettini trova ben tre Ace nel quarto game, per il 2 pari, quindi servendo sotto 3-2 va in difficoltà, commette errori sotto la pressione del rivale e concede le prime palle break sul 15-40. Rimonta Matteo e con quattro punti di fila impatta sul 3 pari. La situazione per l’azzurro si fa di nuovo critica servendo sotto massima pressione sul 5 giochi a 4. Mannarino vola, è rapidissimo e scappa avanti 0-40 con tre set point consecutivi. Berrettini regge e li annulla tutti, con grande grinta, ma la sua fatica è evidente e infatti capitola sul 6-5, con un turno di battuta ceduto a zero che consegna il set a Mannarino per 7 giochi a 5.
Nel secondo set il match avanza sullo stesso copione del primo parziale, Mannarino più sciolto e offensivo, mentre Berrettini è costretto a lottare e rincorrere maggiormente. È sempre Matteo a soffrire di più al servizio (i suoi primi due turni del parziale vanno ai vantaggi) ma nessuno concede palle break all’altro. Scontato l’approdo al tie-break, dove Mannarino, più fresco e offensivo, scappa avanti sul 2-1 con impatti precisi. 4 punti a 1 e 6 punti a 3, ci sono tre match point per il francese. Ne spreca un paio ma chiude al terzo vincendo un match meritato.
Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini
|Statistica
|Mannarino 🇫🇷
|Berrettini 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|330
|294
|Ace
|6
|10
|Doppi falli
|1
|3
|Prima di servizio
|37/62 (60%)
|52/77 (68%)
|Punti vinti sulla prima
|34/37 (92%)
|39/52 (75%)
|Punti vinti sulla seconda
|19/25 (76%)
|14/25 (56%)
|Palle break salvate
|0/0 (0%)
|5/6 (83%)
|Giochi di servizio giocati
|12
|12
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|203km/h (126 mph)
|217km/h (134 mph)
|Velocità media prima
|186km/h (115 mph)
|203km/h (126 mph)
|Velocità media seconda
|150km/h (93 mph)
|179km/h (111 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|94
|32
|Punti vinti su prima di servizio
|13/52 (25%)
|3/37 (8%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|11/25 (44%)
|6/25 (24%)
|Palle break convertite
|1/6 (17%)
|0/0 (0%)
|Giochi di risposta giocati
|12
|12
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|53/62 (85%)
|53/77 (69%)
|Punti vinti in risposta
|24/77 (31%)
|9/62 (15%)
|Totale punti vinti
|77/139 (55%)
|62/139 (45%)
TAG: Adrian Mannarino, Masters 1000 Shanghai 2025, Matteo Berrettini
Troppo lento Matteo negli spostamenti laterali, già è sempre stato condizionato dal fisico imponente ma adesso, essendo anche più guardingo causa infortuni pendenti, arriva quasi sempre male e tardi sulla palla…ed è vero che Mannarino vive praticamente solo sulle variazioni di traettoria, ma la palla viaggia talmente lenta, quasi appoggiata, che potrebbe essere invece occasione per accelerare e trasformarla in vincente con una maggiore reattività nella copertura del campo…e comunque, in generale, vista l’aggressività dominante nel tennis moderno, non capisco come un Mannarino così “vintage” riesca ancora a portare a casa partite
Quest’anno andrà come andrà, dopo praticamente 4 mesi di stop Matteo ha bisogno di parecchie partite per ritornare ad un livello accettabile. In fondo dolpo la prima sconfitta con Svricina è riuscito a battere Munar (che oggi ha vinto contro Fucsovics) ed ha perso con il miglior Ruud dell’anno. Anche oggi gli è capitato un avversario in grande forma, insomma, non è che sia proprio fortunato.
A mio parere, deve insistere, cercare di salire di torneo in torneo, di partita in partita, cercare di chiudere l’anno nei primi 50/60 (magari giocando anche qualche Challenger). Dopodichè, con un giusto periodo di riposo, evitando Davis od estemporanee esibizioni, buttarsi a capofitto nel lavoro preparatorio per l’anno prossimo, ossia quello che è mancato lo scorso.
Più che a mezzo servizio a mezza risposta. Mannarino ha perso 9 punti sulla sua battuta in 12 game + tie-break.
Mannarino versione deluxe. Da qualche mese a questa parte sta giocando suo miglior tennis di sempre. Non facciamoci fuorviare dall’età,su veloce indoor 2 set su 3 partiva favorito con Matteo e non mi stupirebbe se raccogliesse altri scalpi eccellenti
Deve giocare,ripartire pure da challenge 50 se necessario…deve giocare il più possibile.
È l’unico modo per recuperare forza,continuità e fiducia.
“Cede di misura” ? :;(
Due set a zero e… a casa. 😉
Non Vincenzo, ma quello che sta un po’ più in alto…
Due set a zero,con 15 punti di differenza,è una sconfitta di misura?
O con la Tomljanović
Ma quale impeccabile, …., berrettini, l’ho detto più e più volte non è più competitivo sul medio/ alto livello e nonostante ciò non fa un passo indietro, preferendo perdere al primo turno sistematicamente. Una condotta …dissennata che non porterà a niente. …altro che l’onesto e dedicato mannarino, .
Più che lesser, dislesser
@ Gyanni (#4491653)
Sarebbe stato tosto…
Il prof. Mannarino in forma su questa superficie sarebbe stato anche per il miglior Matteo…detto questo l’unica cosa che deve fare berrettini è stare lontano dai guai fisici per un paio d’anni…il resto verrà da sé…
Troppo forte per lui adesso. Ha fatto il tergi
L’ho sempre pensato e continuo a pensarlo. Matteo ha un solo modo per risalire la china tornare con santopadre. Punto.
Non giriamoci attorno: per battere Mannarino in forma non puoi essere a mezzo servizio.Il francese non solo ti mette curve mancine a stuzzicare il rovescio di per sé non una sicurezza ma se lo fa poi con colpi senza peso auguri,la possibilità di appoggiarsi è nulla.
Il fatto che sia stato aggrappato al match è da bicchiere mezzo pieno perché significa che sul proprio servizio ha tenuto.
Risalita ardua ma se ha voglia può fare bene, dipende da lui
Ci giocassero oggi, punterei soldi solo su Musetti.
Purtroppo non l’ho potuta vedere, dai numeri non mi pare che abbia ceduto di misura. Zero palle break a 6, 62 punti a 77. Se fai il 45% dei punti hai perso abbastanza netto. Tanto per dire, Tien oggi è stato intorno al 40% e ha perso 6-2 6-2. E niente, la risalita per Matteo si prospetta lunga, nella migliore delle ipotesi.
Spiace dirlo, ma Matteo è molto più indietro di quanto speravano i tifosi e, a giudicare dal linguaggio del corpo, anche lui.
Ma Matteo è uno tosto e non si accontenterà di questo livello.
Mannarino, lui è un unicum, un po’ come Bublik. Fuori dagli schemi, dalla logica, dalla storia. Bel personaggio e ottimo tennista, si merita questo bel finale di carriera.
@ Peppuccio (#4491616)
Poco ci manca tropi infortuni se non gio hi perdi tutto i colpi il servizio. Ha fatto fatica dinner rientrare dopo 3 mesi figuriamoci lui gioca una partita ogni 6 mesi..mi spiace perché lo tifavo era anche arrivato dinuovo bene con la coppa davis ma a parte la partita con munar non ho visto resistenza soprattutto
Non nemmeno il lontano parente di berrettini questo qua dai marinaro non è un gio atore topplayer certo non l’ultimo arrivato ma cobolli sonego darderi Lorenzo lo battono daii
Tanto di misura non direi, Berrettini non ha mai dato l’impressione di poter entrare in partita. Solo sui punti da meno di 5 colpi aveva margine su Mannarino, se lo scambio si allungava buonanotte. Ha bisogno di mettere partite nelle gambe, magari non sarebbe stata una brutta idea iscriversi al Challenger di Jinan la prossima settimana. Vabbè, lo rivedremo a Stoccolma, sperando che migliori la tenuta fisica…
Diamo anche meriti al vincitore che ha fatto un’ottima partita. Poi è vero che ora Matteo vale la 50^ posizione però non penso proprio sia da ritiro.
Berrettini è già ritirato e non lo sa!
nonostante non sia sorretto da un phisique du role e nonostante la carta d’identità Mannarino ha un talento incredibile.
Rientrare tra i 50 dopo la crisi di risultati che ha avuto lui non è da tutti