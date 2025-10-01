WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Lucia Bronzetti subito eliminata in Cina. La Cocciaretto dà forfait (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – 2° Turno (terra battuta)
Center Court – ore 10:00
Aliona Bolsova
vs (4) Sara Bejlek
WTA Rende 125
Aliona Bolsova
0
4
3
0
Sara Bejlek [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Bejlek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Bejlek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Aliona Bolsova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Aliona Bolsova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Aliona Bolsova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Sara Bejlek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Aliona Bolsova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Aliona Bolsova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Sara Bejlek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Aliona Bolsova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Anastasia Abbagnato vs Aurora Zantedeschi
WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato
0
4
Aurora Zantedeschi
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Aurora Zantedeschi
3-2 → 3-3
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Aurora Zantedeschi
1-2 → 2-2
Anastasia Abbagnato
1-1 → 1-2
Aurora Zantedeschi
1-0 → 1-1
Anastasia Abbagnato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Alicia Barnett / (4) Elixane Lechemia vs Aliona Bolsova / Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Il match deve ancora iniziare
(1) Mayar Sherif vs Tamara Zidansek
Il match deve ancora iniziare
Carson Branstine vs Nuria Brancaccio Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri vs (3) Amina Anshba / (3) Madeleine Brooks
WTA Rende 125
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
0
2
5
0
Amina Anshba / Madeleine Brooks [3]•
0
6
7
0
Vincitore: Anshba / Brooks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Amina Anshba / Madeleine Brooks
Servizio
Svolgimento
Set 2
Amina Anshba / Madeleine Brooks
5-6 → 5-7
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
5-5 → 5-6
Amina Anshba / Madeleine Brooks
4-5 → 5-5
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
4-4 → 4-5
Amina Anshba / Madeleine Brooks
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Amina Anshba / Madeleine Brooks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Amina Anshba / Madeleine Brooks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
0-2 → 1-2
Amina Anshba / Madeleine Brooks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amina Anshba / Madeleine Brooks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
2-4 → 2-5
Amina Anshba / Madeleine Brooks
2-3 → 2-4
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Amina Anshba / Madeleine Brooks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Amina Anshba / Madeleine Brooks
0-1 → 0-2
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze vs Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
WTA Rende 125
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
40
6
2
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
30
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-30
40-40
40-30
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
2-1 → 2-2
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
3-4 → 4-4
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
3-3 → 3-4
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi vs (2) Angelica Moratelli / (2) Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
🇹🇷 WTA 125 Samsun – 1° turno(cemento)
Center Court – ore 09:00
Dalila Jakupovic
vs Ayla Aksu
WTA Samsun 125
Dalila Jakupovic•
0
2
2
0
Ayla Aksu
0
6
6
0
Vincitore: Aksu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Ayla Aksu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Ayla Aksu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Ayla Aksu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
Dalila Jakupovic
1-4 → 1-5
Ayla Aksu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Dalila Jakupovic
1-2 → 1-3
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ayla Aksu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Karolina Pliskova vs Lina Gjorcheska
WTA Samsun 125
Karolina Pliskova
0
4
3
0
Lina Gjorcheska•
0
6
6
0
Vincitore: Gjorcheska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Karolina Pliskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Lina Gjorcheska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Karolina Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Lina Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lina Gjorcheska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Pliskova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Lina Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lina Gjorcheska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Karolina Pliskova
0-1 → 1-1
Lina Gjorcheska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Nikola Bartunkova vs Ipek Oz
WTA Samsun 125
Nikola Bartunkova [3]
0
2
Ipek Oz•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ipek Oz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Ipek Oz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Nikola Bartunkova
0-1 → 1-1
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska vs (3) Dalila Jakupovic / (3) Nika Radisic
WTA Samsun 125
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska
0
3
1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [3]•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-1 → 1-1
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska
2-5 → 3-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska
1-2 → 2-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska
0-1 → 1-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 09:00
(7) Maria Timofeeva vs Justina Mikulskyte
WTA Samsun 125
Maria Timofeeva [7]•
0
6
6
0
Justina Mikulskyte
0
0
3
0
Vincitore: Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Justina Mikulskyte
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Justina Mikulskyte
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Justina Mikulskyte
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Justina Mikulskyte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Justina Mikulskyte
5-0 → 6-0
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Justina Mikulskyte
3-0 → 4-0
Justina Mikulskyte
15-0
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Carol Young Suh Lee vs (6) Kaitlin Quevedo Non prima 10:30
WTA Samsun 125
Carol Young Suh Lee
6
6
1
Kaitlin Quevedo [6]
4
7
6
Vincitore: Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Carol Young Suh Lee
1-5 → 1-6
Carol Young Suh Lee
1-3 → 1-4
Carol Young Suh Lee
0-2 → 1-2
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Carol Young Suh Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Carol Young Suh Lee
4-5 → 5-5
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Carol Young Suh Lee
3-4 → 4-4
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Carol Young Suh Lee
1-2 → 2-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Carol Young Suh Lee
0-1 → 1-1
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
5-4 → 6-4
Carol Young Suh Lee
3-4 → 4-4
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Carol Young Suh Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Defne Cirpanli vs (2) Kaja Juvan
WTA Samsun 125
Defne Cirpanli
0
1
2
0
Kaja Juvan [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Juvan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Defne Cirpanli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Defne Cirpanli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Defne Cirpanli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Maryna Kolb / Nadiya Kolb vs Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
WTA Samsun 125
Maryna Kolb / Nadiya Kolb•
4
6
1
0
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
5
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
4-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
1-3 → 1-4
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-3 → 1-3
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
0-2 → 0-3
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
5-3 → 6-3
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
4-3 → 5-3
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Vitalia Diatchenko / Monica Niculescu vs Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 09:00
(8) Sofia Costoulas vs Weronika Falkowska
WTA Samsun 125
Sofia Costoulas [8]•
0
7
6
0
Weronika Falkowska
0
6
4
0
Vincitore: Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Weronika Falkowska
5-3 → 5-4
Weronika Falkowska
4-2 → 4-3
Weronika Falkowska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Weronika Falkowska
0-2 → 1-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Weronika Falkowska
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
6-1*
6-6 → 7-6
Weronika Falkowska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Weronika Falkowska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Weronika Falkowska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Sofia Costoulas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Weronika Falkowska
3-2 → 3-3
Weronika Falkowska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Weronika Falkowska
1-0 → 1-1
Harriet Dart vs Isabella Shinikova
WTA Samsun 125
Harriet Dart
0
2
4
0
Isabella Shinikova•
0
6
6
0
Vincitore: Shinikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Isabella Shinikova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Isabella Shinikova
4-3 → 4-4
Isabella Shinikova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Harriet Dart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Isabella Shinikova
1-2 → 2-2
Harriet Dart
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Isabella Shinikova
1-0 → 1-1
Harriet Dart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabella Shinikova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Isabella Shinikova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Isabella Shinikova
1-2 → 1-3
Harriet Dart
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Isabella Shinikova
0-1 → 0-2
Harriet Dart
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Elina Nepliy vs Anastasia Tikhonova
WTA Samsun 125
Elina Nepliy
0
2
Anastasia Tikhonova•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Tikhonova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Elina Nepliy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasia Tikhonova
1-0 → 1-1
Naima Karamoko / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Amandine Hesse / Harmony Tan
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1°- 2° Turno – hard)
Centre Court – ore 04:00
(1) Iva Jovic
vs Lulu Sun
WTA Suzhou 125
Iva Jovic [1]
0
4
6
0
Lulu Sun•
0
6
7
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
3-4*
3*-5
3*-6
6-6 → 6-7
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Lulu Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Suzan Lamens vs Xinxin Yao
WTA Suzhou 125
Suzan Lamens [3]
0
6
6
0
Xinxin Yao•
0
2
3
0
Vincitore: Lamens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Xinxin Yao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xinxin Yao
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Leolia Jeanjean vs (2) Tatjana Maria
WTA Suzhou 125
Leolia Jeanjean•
0
2
4
0
Tatjana Maria [2]
0
6
6
0
Vincitore: Maria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Tatjana Maria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Tatjana Maria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(5) Yulia Putintseva vs Dalma Galfi
WTA Suzhou 125
Yulia Putintseva [5]
3
6
7
Dalma Galfi
6
3
5
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Yulia Putintseva
3-2 → 4-2
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yulia Putintseva
0-1 → 1-1
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
5-3 → 6-3
Yulia Putintseva
4-2 → 4-3
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Yulia Putintseva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
2-5 → 3-5
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Yulia Putintseva
0-1 → 1-1
Court 1 – ore 04:00
Katie Volynets vs Chenting Zhu
WTA Suzhou 125
Katie Volynets
0
6
6
0
Chenting Zhu•
0
0
3
0
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chenting Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Chenting Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Chenting Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Chenting Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Chenting Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Joanna Garland vs (7) Lucia Bronzetti
WTA Suzhou 125
Joanna Garland•
0
6
7
0
Lucia Bronzetti [7]
0
3
5
0
Vincitore: Garland
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Joanna Garland
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Joanna Garland
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Joanna Garland
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(6) Viktorija Golubic vs Linda Fruhvirtova
WTA Suzhou 125
Viktorija Golubic [6]
0
6
6
0
Linda Fruhvirtova
0
2
0
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Linda Fruhvirtova
4-0 → 5-0
Viktorija Golubic
3-0 → 4-0
Linda Fruhvirtova
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
1-0 → 2-0
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
5-2 → 6-2
Linda Fruhvirtova
4-2 → 5-2
Viktorija Golubic
3-2 → 4-2
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Viktorija Golubic
2-1 → 3-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) Storm Hunter / (1) Desirae Krawczyk vs Zongyu Li / Qiu Yu Ye
WTA Suzhou 125
Storm Hunter / Desirae Krawczyk [1]•
0
7
6
0
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0
6
4
0
Vincitore: Hunter / Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
5-3 → 5-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
4-3 → 5-3
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
3-2 → 3-3
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
1-2 → 2-2
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
1-1 → 1-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-1 → 1-1
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-2*
1*-3
2*-3
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
6-5 → 6-6
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
4-4 → 5-4
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
4-2 → 4-3
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
3-2 → 4-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
2-2 → 3-2
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
1-2 → 2-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
1-0 → 1-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 04:00
Talia Gibson vs Victoria Jimenez Kasintseva
WTA Suzhou 125
Talia Gibson
0
6
5
0
Victoria Jimenez Kasintseva•
0
7
7
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Jimenez Kasintseva
5-6 → 5-7
Victoria Jimenez Kasintseva
5-4 → 5-5
Victoria Jimenez Kasintseva
4-3 → 4-4
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
2*-5
2-6*
6-6 → 6-7
Victoria Jimenez Kasintseva
5-5 → 5-6
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-2 → 0-3
Talia Gibson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Caroline Dolehide vs Moyuka Uchijima
WTA Suzhou 125
Caroline Dolehide
4
6
7
Moyuka Uchijima
6
4
6
Vincitore: Dolehide
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
4-2*
4-3*
5*-3
6*-3
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Caroline Dolehide
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Caroline Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Caroline Dolehide
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Caroline Dolehide
2-2 → 3-2
Caroline Dolehide
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Caroline Dolehide
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caroline Dolehide
4-4 → 5-4
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Caroline Dolehide
3-3 → 4-3
Caroline Dolehide
2-2 → 3-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Caroline Dolehide
2-0 → 2-1
Caroline Dolehide
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Caroline Dolehide
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Caroline Dolehide
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Caroline Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Caroline Dolehide
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Caroline Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Greet Minnen vs (4) Alexandra Eala
WTA Suzhou 125
Greet Minnen
6
7
5
Alexandra Eala [4]
7
6
7
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
3-2*
4*-2
4*-3
4-4*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Greet Minnen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya vs Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
WTA Suzhou 125
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
6
6
0
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng•
0
2
2
0
Vincitore: Kawa / Ninomiya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
15-40
5-2 → 6-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
5-1 → 5-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
3-1 → 4-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-0 → 3-1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
5-2 → 6-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
1-1 → 2-1
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
2 commenti
Io prevedo Abbagnato in due set su Zantedeschi
Però che donne!