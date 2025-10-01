WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Lucia Bronzetti subito eliminata in Cina. La Cocciaretto dà forfait (LIVE)

01/10/2025 08:51 2 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – 2° Turno (terra battuta)

Center Court – ore 10:00
Aliona Bolsova ESP vs (4) Sara Bejlek CZE
WTA Rende 125
Aliona Bolsova
0
4
3
0
Sara Bejlek [4]
0
6
6
0
Vincitore: Bejlek
Mostra dettagli

Anastasia Abbagnato ITA vs Aurora Zantedeschi ITA

WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato
0
4
Aurora Zantedeschi
15
4
Mostra dettagli

(4) Alicia Barnett GBR / (4) Elixane Lechemia FRA vs Aliona Bolsova ESP / Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Mayar Sherif EGY vs Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

Carson Branstine CAN vs Nuria Brancaccio ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Tatiana Pieri ITA / Dalila Spiteri ITA vs (3) Amina Anshba RUS / (3) Madeleine Brooks GBR

WTA Rende 125
Tatiana Pieri / Dalila Spiteri
0
2
5
0
Amina Anshba / Madeleine Brooks [3]
0
6
7
0
Vincitore: Anshba / Brooks
Mostra dettagli

Nicole Fossa Huergo ITA / Ekaterine Gorgodze GEO vs Oksana Selekhmeteva RUS / Simona Waltert SUI

WTA Rende 125
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
40
6
2
Oksana Selekhmeteva / Simona Waltert
30
4
2
Mostra dettagli

Federica Urgesi ITA / Aurora Zantedeschi ITA vs (2) Angelica Moratelli ITA / (2) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare










🇹🇷 WTA 125 Samsun – 1° turno(cemento)

Center Court – ore 09:00
Dalila Jakupovic SLO vs Ayla Aksu TUR
WTA Samsun 125
Dalila Jakupovic
0
2
2
0
Ayla Aksu
0
6
6
0
Vincitore: Aksu
Mostra dettagli

Karolina Pliskova CZE vs Lina Gjorcheska MKD

WTA Samsun 125
Karolina Pliskova
0
4
3
0
Lina Gjorcheska
0
6
6
0
Vincitore: Gjorcheska
Mostra dettagli

(3) Nikola Bartunkova CZE vs Ipek Oz TUR

WTA Samsun 125
Nikola Bartunkova [3]
0
2
Ipek Oz
0
5
Mostra dettagli

Cagla Buyukakcay TUR / Lina Gjorcheska MKD vs (3) Dalila Jakupovic SLO / (3) Nika Radisic SLO

WTA Samsun 125
Cagla Buyukakcay / Lina Gjorcheska
0
3
1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [3]
0
6
1
Mostra dettagli



Court 3 – ore 09:00
(7) Maria Timofeeva RUS vs Justina Mikulskyte LTU

WTA Samsun 125
Maria Timofeeva [7]
0
6
6
0
Justina Mikulskyte
0
0
3
0
Vincitore: Timofeeva
Mostra dettagli

Carol Young Suh Lee USA vs (6) Kaitlin Quevedo ESP Non prima 10:30

WTA Samsun 125
Carol Young Suh Lee
6
6
1
Kaitlin Quevedo [6]
4
7
6
Vincitore: Quevedo
Mostra dettagli

Defne Cirpanli TUR vs (2) Kaja Juvan SLO

WTA Samsun 125
Defne Cirpanli
0
1
2
0
Kaja Juvan [2]
0
6
6
0
Vincitore: Juvan
Mostra dettagli

Maryna Kolb UKR / Nadiya Kolb UKR vs Ayla Aksu TUR / Justina Mikulskyte LTU

WTA Samsun 125
Maryna Kolb / Nadiya Kolb
4
6
1
0
Ayla Aksu / Justina Mikulskyte
5
3
6
0
Mostra dettagli

Vitalia Diatchenko RUS / Monica Niculescu ROU vs Ekaterina Ovcharenko RUS / Emily Webley-Smith GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 09:00
(8) Sofia Costoulas BEL vs Weronika Falkowska POL

WTA Samsun 125
Sofia Costoulas [8]
0
7
6
0
Weronika Falkowska
0
6
4
0
Vincitore: Costoulas
Mostra dettagli

Harriet Dart GBR vs Isabella Shinikova BUL

WTA Samsun 125
Harriet Dart
0
2
4
0
Isabella Shinikova
0
6
6
0
Vincitore: Shinikova
Mostra dettagli

Elina Nepliy RUS vs Anastasia Tikhonova RUS

WTA Samsun 125
Elina Nepliy
0
2
Anastasia Tikhonova
0
2
Mostra dettagli

Naima Karamoko SUI / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Amandine Hesse FRA / Harmony Tan FRA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1°- 2° Turno – hard)

Centre Court – ore 04:00
(1) Iva Jovic USA vs Lulu Sun NZL
WTA Suzhou 125
Iva Jovic [1]
0
4
6
0
Lulu Sun
0
6
7
0
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

(3) Suzan Lamens NED vs Xinxin Yao CHN

WTA Suzhou 125
Suzan Lamens [3]
0
6
6
0
Xinxin Yao
0
2
3
0
Vincitore: Lamens
Mostra dettagli

Leolia Jeanjean FRA vs (2) Tatjana Maria GER

WTA Suzhou 125
Leolia Jeanjean
0
2
4
0
Tatjana Maria [2]
0
6
6
0
Vincitore: Maria
Mostra dettagli

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Dalma Galfi HUN

WTA Suzhou 125
Yulia Putintseva [5]
3
6
7
Dalma Galfi
6
3
5
Vincitore: Putintseva
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
Katie Volynets USA vs Chenting Zhu CHN

WTA Suzhou 125
Katie Volynets
0
6
6
0
Chenting Zhu
0
0
3
0
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

Joanna Garland TPE vs (7) Lucia Bronzetti ITA

WTA Suzhou 125
Joanna Garland
0
6
7
0
Lucia Bronzetti [7]
0
3
5
0
Vincitore: Garland
Mostra dettagli

(6) Viktorija Golubic SUI vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Suzhou 125
Viktorija Golubic [6]
0
6
6
0
Linda Fruhvirtova
0
2
0
0
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli

(1) Storm Hunter AUS / (1) Desirae Krawczyk USA vs Zongyu Li CHN / Qiu Yu Ye CHN

WTA Suzhou 125
Storm Hunter / Desirae Krawczyk [1]
0
7
6
0
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0
6
4
0
Vincitore: Hunter / Krawczyk
Mostra dettagli



Court 3 – ore 04:00
Talia Gibson AUS vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

WTA Suzhou 125
Talia Gibson
0
6
5
0
Victoria Jimenez Kasintseva
0
7
7
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

Caroline Dolehide USA vs Moyuka Uchijima JPN

WTA Suzhou 125
Caroline Dolehide
4
6
7
Moyuka Uchijima
6
4
6
Vincitore: Dolehide
Mostra dettagli

Greet Minnen BEL vs (4) Alexandra Eala PHI

WTA Suzhou 125
Greet Minnen
6
7
5
Alexandra Eala [4]
7
6
7
Vincitore: Eala
Mostra dettagli

Katarzyna Kawa POL / Makoto Ninomiya JPN vs Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN

WTA Suzhou 125
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
6
6
0
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng
0
2
2
0
Vincitore: Kawa / Ninomiya
Mostra dettagli

