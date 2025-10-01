Monfils annuncia: il 2026 sarà il mio ultimo anno da Pro

“Ho preso una racchetta da tennis in mano per la prima volta quando avevo solo due anni e mezzo e sono diventato professionista a 18. Dopo aver celebrato il mio 39esimo compleanno solo un mese fa, voglio annunciare che il prossimo anno sarà il mio ultimo da tennista professionista”. Così Gael Monfils, con una serie di messaggi pubblicati via social, comunica che il 2026 sarà l’anno dell’addio al suo amato tennis.

“L’opportunità di trasformare la mia passione in professione è un privilegio che ho custodito durante ogni incontro disputato e momento nell’arco dei 21 anni della mia carriera. Sebbene questo gioco significhi tutto per me, sono convinto della mia decisione di ritirarmi alla fine del 2026” continua il francese che poi inizia una lunga serie di ringraziamenti, dalla moglie Elina Svitolina (“mio amore, ispirazione e forza”), la figlia Skai, i suoi fratelli e sorelle, i suoi migliori amici che sempre l’hanno accompagnato in molti tornei in giro per il mondo.

I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025

Monfils non si dimentica dei suoi coach e della generazione di amici e colleghi (Tsonga, Simon, Gasquet) con i quali ha formato una generazione spettacolare per il tennis francese, la migliore dai tempi di Noah e Leconte.

Interessante uno spunto fornito dallo stesso Monfils. “Anche se ci sono arrivato vicino, non ho mai vinto un torneo dello Slam nella mia carriera” scrive il francese, “Non posso pretendere che accada il prossimo anno. Avresti dovuto… Potevi farcela... A tutti coloro che mi apostrofano dicendo questo, rispondo che non l’ho mai vista così e ora sono troppo vecchio per iniziare a pensarlo. La vita è troppo corta. Credetemi quando vi dico che non ho alcun rimpianto. Quello che invece penso è che nella mia vita sono stato fortunato, incredibilmente fortunato. Ho avuto la chance di giocare nell’era d’oro della disciplina insieme ad alcuni dei migliori giocatori della storia: Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Nonostante le sconfitte è stato epico affrontare delle vere leggende come loro (e non vi nascondo che in alcune vittorie contro di loro sono stato davvero euforico)”.

Tra le varie considerazioni d Monfils nel suo lungo annuncio, anche questo è interessante, il suo ruolo da showman: “Oltre ad essere LaMonf, sono stato chiamato anche showman nel corso della mia carriera, ma voglio dirvi che non è mai stato solo uno show fatto per compiacere il pubblico. Quello che avete visto da parte mia è solo pura gioia. La mia passione e divertimento sul campo sono state reali, e questo mi ha dato l’energia che mi ha sostenuto in ogni partita”.

“Quando ami qualcosa così tanto, non è mai facile sentire quale sia il momento giusto per dire addio. Ma a 40 anni penso che sia arrivato quello giusto per me. Riuscire a vincere un altro titolo sarebbe qualcosa di straordinario, ma il mio vero obiettivo per il prossimo anno è solo uno, godermi ogni minuto e giocare ogni partita come se fosse l’ultima” conclude Gael.

Marco Mazzoni