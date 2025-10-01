Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

🇵🇹 Challenger Braga – 2° Turno (terra battuta)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner/ Orlando Luzvs Pedro Araujo/ Tiago Torres

Henrique Rocha vs Elmer Moller (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal vs Roberto Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

Tiago Cacao / Hugo Maia vs Jiri Barnat / Filip Duda



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

David Pichler / Nino Serdarusic vs Duje Ajdukovic / Admir Kalender



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski / Stefan Latinovic vs Cezar Cretu / Lilian Marmousez



Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira / David Vega Hernandez vs Simone Agostini / Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

Mario Mansilla Diez / Sergio Martos Gornes vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 12:00

Dusan Lajovic vs Luka Mikrut



Il match deve ancora iniziare

Johannes Ingildsen vs Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar / Luka Mikrut vs Rafael Izquierdo Luque / Francisco Rocha



Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Johannes Ingildsen / Filippo Romano



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 1°-2° Turno (cemento indoor)

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina/ Francesco Passarovs Gregoire Jacq/ Albano Olivetti

Lucas Poullain vs Stuart Parker



Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux vs Remy Bertola



Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon vs Jelle Sels (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx vs Emil Ruusuvuori



Il match deve ancora iniziare

Court Annexe – ore 11:00

Mats Hermans / Mick Veldheer vs Ben Jones / Tim Ruehl



Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart vs Arthur Fery



Il match deve ancora iniziare

Mees Rottgering vs Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

Andreas Mies / Chris Rodesch vs Arthur Reymond / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Hamish Stewart / Harry Wendelken



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 Challenger Tiburon – 2° turno (cemento)

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayhvs Alfredo Perez

Moerani Bouzige vs Murphy Cassone



ATP Tiburon Moerani Bouzige • Moerani Bouzige 30 3 0 Murphy Cassone [2] Murphy Cassone [2] 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Bouzige 15-15 30-15 30-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cassone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Bouzige 0-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Cassone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Bouzige 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Bouzige 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 M. Cassone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 M. Bouzige 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Finn Reynolds / James Watt vs Samir Banerjee / Nicholas Godsick



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Luis David Martinez / Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi / Hans Hach Verdugo vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodarvs Jack Pinnington Jones

Daniel Masur vs Mitchell Krueger



ATP Tiburon Daniel Masur Daniel Masur 0 6 2 Mitchell Krueger • Mitchell Krueger 15 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Krueger 15-0 2-3 D. Masur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Krueger 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Masur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Masur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Krueger 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. Masur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Krueger 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Krueger 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 D. Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Masur 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

George Goldhoff / Theodore Winegar vs Francis Casey Alcantara / Thijmen Loof



Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper / Tyler Zink vs Jack Pinnington Jones / Philip Sekulic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejiavs Mats Rosenkranz

Bor Artnak vs Dmitry Popko



Il match deve ancora iniziare

Kody Pearson / Filip Pieczonka vs Scott Duncan / Tom Hands



ATP Tiburon Kody Pearson / Filip Pieczonka Kody Pearson / Filip Pieczonka 0 0 Scott Duncan / Tom Hands Scott Duncan / Tom Hands 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Murphy Cassone / Mitchell Krueger vs Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

🇪🇸 Challenger Villena – 2° turno (cemento)

In attesa…

🇨🇱 Challenger Antofagasta – 2° turno (terra battuta)

In attesa….