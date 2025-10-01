Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
🇵🇹 Challenger Braga – 2° Turno (terra battuta)
Centre Court – ore 12:00
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Pedro Araujo / Tiago Torres
Henrique Rocha vs Elmer Moller (Non prima 14:00)
Sumit Nagal vs Roberto Carballes Baena
Tiago Cacao / Hugo Maia vs Jiri Barnat / Filip Duda
Court 1 – ore 12:00
David Pichler / Nino Serdarusic vs Duje Ajdukovic / Admir Kalender
Alexander Donski / Stefan Latinovic vs Cezar Cretu / Lilian Marmousez
Tiago Pereira / David Vega Hernandez vs Simone Agostini / Stefano Travaglia
Mario Mansilla Diez / Sergio Martos Gornes vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
Court 2 – ore 12:00
Dusan Lajovic vs Luka Mikrut
Johannes Ingildsen vs Alejandro Moro Canas
Zdenek Kolar / Luka Mikrut vs Rafael Izquierdo Luque / Francisco Rocha
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Johannes Ingildsen / Filippo Romano
🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 1°-2° Turno (cemento indoor)
Court Central – ore 11:00
Federico Cina / Francesco Passaro vs Gregoire Jacq / Albano Olivetti
Lucas Poullain vs Stuart Parker
Geoffrey Blancaneaux vs Remy Bertola
Raphael Collignon vs Jelle Sels (Non prima 16:00)
Patrick Kypson vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 18:00)
Alexander Blockx vs Emil Ruusuvuori
Court Annexe – ore 11:00
Mats Hermans / Mick Veldheer vs Ben Jones / Tim Ruehl
Hamish Stewart vs Arthur Fery
Mees Rottgering vs Mikhail Kukushkin
Andreas Mies / Chris Rodesch vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Hamish Stewart / Harry Wendelken
🇺🇸 Challenger Tiburon – 2° turno (cemento)
Kennedy-Grossman – ore 20:00
Abdullah Shelbayh vs Alfredo Perez
Moerani Bouzige vs Murphy Cassone
Finn Reynolds / James Watt vs Samir Banerjee / Nicholas Godsick
Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Luis David Martinez / Daniel Masur
Juan Jose Bianchi / Hans Hach Verdugo vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
Baker McKenzie – ore 20:00
Rafael Jodar vs Jack Pinnington Jones
Daniel Masur vs Mitchell Krueger
George Goldhoff / Theodore Winegar vs Francis Casey Alcantara / Thijmen Loof
Patrick Harper / Tyler Zink vs Jack Pinnington Jones / Philip Sekulic
Chuang/De Leon Family – ore 20:00
Nicolas Mejia vs Mats Rosenkranz
Bor Artnak vs Dmitry Popko
Kody Pearson / Filip Pieczonka vs Scott Duncan / Tom Hands
Murphy Cassone / Mitchell Krueger vs Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan
🇪🇸 Challenger Villena – 2° turno (cemento)
🇨🇱 Challenger Antofagasta – 2° turno (terra battuta)
