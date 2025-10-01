Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
🇵🇹 Challenger Braga – 2° Turno (terra battuta)

Centre Court – ore 12:00
Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Pedro Araujo POR / Tiago Torres POR
Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Elmer Moller DEN (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Tiago Cacao POR / Hugo Maia POR vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO vs Duje Ajdukovic CRO / Admir Kalender CRO

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB vs Cezar Cretu ROU / Lilian Marmousez FRA

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR / David Vega Hernandez ESP vs Simone Agostini ITA / Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Mario Mansilla Diez ESP / Sergio Martos Gornes ESP vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Dusan Lajovic SRB vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Johannes Ingildsen DEN vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / Luka Mikrut CRO vs Rafael Izquierdo Luque ESP / Francisco Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Johannes Ingildsen DEN / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 1°-2° Turno (cemento indoor)

Court Central – ore 11:00
Federico Cina ITA / Francesco Passaro ITA vs Gregoire Jacq FRA / Albano Olivetti FRA
Il match deve ancora iniziare

Lucas Poullain FRA vs Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Jelle Sels NED (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Emil Ruusuvuori FIN

Il match deve ancora iniziare



Court Annexe – ore 11:00
Mats Hermans NED / Mick Veldheer NED vs Ben Jones GBR / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Arthur Fery GBR

Il match deve ancora iniziare

Mees Rottgering NED vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Andreas Mies GER / Chris Rodesch LUX vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸 Challenger Tiburon – 2° turno (cemento)

Kennedy-Grossman – ore 20:00
Abdullah Shelbayh JOR vs Alfredo Perez USA
Il match deve ancora iniziare

Moerani Bouzige AUS vs Murphy Cassone USA

ATP Tiburon
Moerani Bouzige
30
3
0
Murphy Cassone [2]
30
6
0
Mostra dettagli

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Samir Banerjee USA / Nicholas Godsick USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA vs Luis David Martinez VEN / Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Hans Hach Verdugo MEX vs Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare



Baker McKenzie – ore 20:00
Rafael Jodar ESP vs Jack Pinnington Jones GBR
Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Mitchell Krueger USA

ATP Tiburon
Daniel Masur
0
6
2
Mitchell Krueger
15
2
3
Mostra dettagli

George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA vs Francis Casey Alcantara PHI / Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Tyler Zink USA vs Jack Pinnington Jones GBR / Philip Sekulic AUS

Il match deve ancora iniziare



Chuang/De Leon Family – ore 20:00
Nicolas Mejia COL vs Mats Rosenkranz GER
Il match deve ancora iniziare

Bor Artnak SLO vs Dmitry Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Kody Pearson AUS / Filip Pieczonka POL vs Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR

ATP Tiburon
Kody Pearson / Filip Pieczonka
0
0
Scott Duncan / Tom Hands
0
0
Mostra dettagli

Murphy Cassone USA / Mitchell Krueger USA vs Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸 Challenger Villena – 2° turno (cemento)

In attesa…





🇨🇱 Challenger Antofagasta – 2° turno (terra battuta)

In attesa….

