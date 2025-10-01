Masters 1000 Shanghai: Nardi in rimonta su Ofner, prima vittoria nel torneo. Bellucci supera Walton e vola al secondo turno

Prima gioia a Shanghai per Luca Nardi, che ha superato in rimonta l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 3-6 6-3 6-2. Il marchigiano, che aveva perso i due precedenti scontri diretti a livello Challenger, entrambi sul cemento, ha ribaltato un avvio complicato e ha conquistato il pass per il secondo turno del Masters 1000 cinese.

Il match

Il primo set si decide con un unico break, subito da Nardi già nel primo turno di battuta. L’azzurro non sfrutta due chance di contro-break nel quinto game e Ofner, più incisivo in risposta, scappa sul 4-1. Sotto 2-5, Nardi annulla tre set point con coraggio — prima vincente al centro, combinazione servizio-diritto e ace esterno — ma l’austriaco chiude 6-3 con un dritto vincente dal centro.

Nel secondo parziale Nardi rischia subito, ma annulla due palle break con soluzioni di qualità: una smorzata di rovescio e un diritto in accelerazione. Da quel momento l’inerzia cambia. L’italiano prende campo, varia il gioco e costringe Ofner a spingere senza convinzione. Il break dell’8° game (5-3) fotografa il cambio di passo: l’austriaco forza troppo e manda lungo il diritto. Nardi capitalizza con la prima di servizio — dieci punti diretti nel set — e pareggia i conti sul 6-3.

Il terzo set segue la stessa direzione. Nardi ottiene il break in apertura grazie a una risposta aggressiva di rovescio e allunga con un secondo strappo dopo un settimo game molto combattuto, durato quasi sette minuti. Sul 5-2 non trema e chiude 6-2, conquistando la sua terza vittoria stagionale al set decisivo (la sesta in carriera a livello ATP).

Prossimo turno

Al secondo turno, Nardi affronterà per la prima volta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, giocatore dal servizio potente e dal caratteristico rovescio a una mano, imprevedibile e spesso difficile da leggere.

ATP Shanghai Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 3 2 Luca Nardi Luca Nardi 3 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Ofner 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistica Ofner 🇦🇹 Nardi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 267 287 Ace 7 5 Doppi falli 2 5 Prima di servizio 44/78 (56%) 49/81 (60%) Punti vinti sulla prima 32/44 (73%) 38/49 (78%) Punti vinti sulla seconda 20/34 (59%) 18/32 (56%) Palle break salvate 6/9 (67%) 7/8 (88%) Giochi di servizio giocati 13 13 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 223km/h (138 mph) 207km/h (128 mph) Velocità media prima 203km/h (126 mph) 193km/h (119 mph) Velocità media seconda 163km/h (101 mph) 160km/h (99 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 86 125 Punti vinti su prima di servizio 11/49 (22%) 12/44 (27%) Punti vinti su seconda di servizio 14/32 (44%) 14/34 (41%) Palle break convertite 1/8 (13%) 3/9 (33%) Giochi di risposta giocati 13 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 52/78 (67%) 56/81 (69%) Punti vinti in risposta 25/81 (31%) 26/78 (33%) Totale punti vinti 77/159 (48%) 82/159 (52%)





Mattia Bellucci ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista lombardo, classe 2001, ha superato l’australiano Adam Walton, numero 77 ATP, con il punteggio di 7-6(6) 6-1, conquistando l’accesso al secondo turno del tabellone principale.

Per Walton si trattava della prima presenza in un main draw di un torneo 1000, mentre Bellucci era già alla sua seconda apparizione a Shanghai. Già un anno fa, partendo dalle qualificazioni, era riuscito a ottenere un successo al debutto. L’azzurro conferma così il buon feeling con la trasferta asiatica, ribadendo anche la sua superiorità nei confronti dell’australiano: i due si erano già affrontati nel 2024, nelle qualificazioni di Atlanta, con vittoria di Bellucci.

Il match

Il primo set si è sviluppato senza break, con entrambi solidi al servizio. La decisione è arrivata al tie-break, dove Bellucci ha mostrato grande carattere: sotto 0-2 e poi 2-4, ha recuperato con un rovescio incisivo e un approccio a rete ben costruito. Alla seconda occasione utile, l’italiano ha chiuso 8-6 grazie a un passante che ha sorpreso Walton.

Nel secondo parziale l’inerzia è cambiata rapidamente. La maggiore varietà del gioco di Bellucci ha fatto la differenza contro il tennis più lineare e potente dell’australiano. L’azzurro ha trovato subito il break nel secondo gioco e ha consolidato il vantaggio con il servizio, arrivando fino al 6-1 conclusivo piazzando un nuovo break nel sesto game.

Prossimo turno

Al secondo turno, Bellucci affronterà Tomas Machac, numero 22 del ranking mondiale. I due hanno un precedente significativo: la finale del Challenger di Cassis nel 2023, vinta dal ceco. Sarà dunque un test probante per misurare le ambizioni dell’italiano in questo torneo.

ATP Shanghai Adam Walton Adam Walton 6 1 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 7 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Walton 0-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* ace 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Walton 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Walton 🇦🇺 Bellucci 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 279 320 Ace 3 9 Doppi falli 1 2 Prima di servizio 39/54 (72%) 37/58 (64%) Punti vinti sulla prima 29/39 (74%) 30/37 (81%) Punti vinti sulla seconda 8/15 (53%) 15/21 (71%) Palle break salvate 0/2 (0%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 9 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 208km/h (129 mph) 221km/h (137 mph) Velocità media prima 197km/h (122 mph) 197km/h (122 mph) Velocità media seconda 150km/h (93 mph) 159km/h (98 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 47 195 Punti vinti su prima di servizio 7/37 (19%) 10/39 (26%) Punti vinti su seconda di servizio 6/21 (29%) 7/15 (47%) Palle break convertite 0/0 (0%) 2/2 (100%) Giochi di risposta giocati 10 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 17 21 Errori non forzati 11 7 Punti vinti al servizio 37/54 (69%) 45/58 (78%) Punti vinti in risposta 13/58 (22%) 17/54 (31%) Totale punti vinti 50/112 (45%) 62/112 (55%)









Marco Rossi