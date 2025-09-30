ATP 500 e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e degli Ottavi di Finale. In campo Sinner vs Tien finale del torneo di Pechino (LIVE)
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Finali M – Ottavi di Finale F, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:30
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Jannik Sinner vs Learner Tien (Non prima 08:00)
Iga Swiatek vs Emma Navarro (Non prima 13:00)
Marta Kostyuk vs Jessica Pegula
Lotus – ore 08:30
Anastasia Potapova vs Linda Noskova
Mirra Andreeva vs Sonay Kartal
Priscilla Hon / Karolina Muchova vs Asia Muhammad / Demi Schuurs
TAG: ATP 500 Pechino, ATP 500 Pechino 2025, Jannik Sinner, WTA 1000 Pechino, WTA 1000 Pechino 2025
