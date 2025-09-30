Combined Pechino ATP, Copertina, WTA

ATP 500 e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e degli Ottavi di Finale. In campo Sinner vs Tien finale del torneo di Pechino (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – Finali M – Ottavi di Finale F, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:30
Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Learner Tien USA (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL vs Emma Navarro USA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR vs Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 08:30
Anastasia Potapova RUS vs Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS vs Sonay Kartal GBR

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS / Karolina Muchova CZE vs Asia Muhammad USA / Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

