Ranking ATP ATP, Copertina

Ranking ATP: la rinuncia di Alcaraz a Shanghai riapre (leggermente) i giochi per Sinner

30/09/2025 19:28 27 commenti
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella foto - Foto Getty Images

La corsa al numero uno del ranking mondiale sembrava ormai definita dopo i successi di Carlos Alcaraz a Cincinnati, agli US Open e a Tokyo. Lo spagnolo, però, ha annunciato il forfait al Masters 1000 di Shanghai a causa dei problemi alla caviglia accusati in Giappone, e questo scenario restituisce qualche chance a Jannik Sinner di rientrare, almeno temporaneamente, nella lotta per la vetta.

Anche senza scendere in campo la prossima settimana, Alcaraz conserverà un margine ampio sull’azzurro, pure nell’ipotesi di un successo di Sinner all’ATP 500 di Pechino. Tuttavia, il calendario apre a uno spiraglio: l’italiano sarà infatti impegnato sia a Shanghai sia all’ATP 500 di Vienna, tornei che gli consentono, in caso di vittoria in entrambi, di arrivare matematicamente a insidiare la leadership dello spagnolo.

I calcoli sono chiari: per tornare numero uno al mondo, Sinner dovrebbe conquistare i titoli a Pechino, Shanghai e Vienna (dove Alcaraz non si è iscritto in quella settimana). In tal caso, il 24enne altoatesino si presenterebbe al Masters 1000 di Parigi-Bercy come leader del ranking, ma si tratterebbe di un primato effimero. Nella settimana successiva, infatti, verranno sottratti i punti delle Finals 2024: 1.500 quelli da difendere da parte di Sinner, appena 200 quelli di Alcaraz. Questo provocherebbe inevitabilmente il ritorno in vetta dello spagnolo, a prescindere dai risultati di Parigi.

Ogni altra combinazione — una sconfitta a Pechino, Shanghai o Vienna — manterrebbe invece Alcaraz saldo al comando almeno fino alle Nitto ATP Finals di Torino. Lì, verosimilmente, si deciderà il vero numero uno di fine anno, in un duello ormai chiaro tra il murciano e l’altoatesino.



Marco Rossi

TAG: , ,

27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Sudtyrol (Guest) 30-09-2025 21:17

Scritto da Taxi Driver
Il cannibale spagnolo sa già che lo spartiacque è Torino.
Inutile spomparsi in China.
Si mette in tasca 5/6 milioncini in Arabia giusto x qualche Bugatti, McLaren o paperella extraextra lusso e sotto con il Master e il coppone da numero 1

È difficile che riesca a vincere a Ryad (sul veloce e in altura) e nemmeno a Torino le condizioni sono per lui favorevoli. Ovviamente se l’altro finalista sarà Sinner..

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 30-09-2025 21:14

Scritto da Silvy__89
Mah…non penso che Jannik stia a farsi tutti questi calcoli, ragiona partita per partita.
Intanto domani c’è una finale da godersi!

Sono d’accordo. Jannik sapeva meglio di tutti che la sospensione li avrebbe condannato a perdere la leadership. Troppi i punti da difendere. Deve solo pensare a vincere ogni partita a prescindere dagli avversari.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 30-09-2025 21:12

Scritto da Dr Ivo
Ai Cinesi è andata piuttosto male con Alcaraz… prima cambia Pechino con Tokio, poi si cancella da Shanghai!
Scherzi a parte, è evidente che non c’è nessuna premeditazione da parte sua. Ha avuto un problema alla caviglia, l’ha risolto provvisoriamente con gli antinfiammatori, ma poi ha capito che deve stare a riposo visto che il calendario è talmente serrato che i due 500 non sono ancora conclusi mentre il MM di Shanghai è già iniziato.
Semmai ci si potrebbe chiedere perché non si è fermato prima a Tokio, ma visto che ha scelto di continuare fino in fondo la questione per lui è diventata un’altra…
Vado subito a Shanghai, dove forse la caviglia peggiorerà, o mi riposo ora e poi vado al Six Kings, dove con sole due partite posso vincere un premio cinque o sei volte superiore a quello di Shanghai?
Be’ la risposta mi sembra chiara, tenendo conto anche che Sinner non può superarlo nemmeno vincendo Pechino e Shanghai, che nella Race conserverebbe un certo margine e che, comunque, a Vienna o Basilea può sempre chiedere una WC se necessario.

Ci vorrebbe che inanzittutto Sinner facesse filotto Pechino, Shanghai, Vienna (e ritornerebbe n° 1), Parigi e Finals ed Alcaraz un nuovo infortunio da pregiudicargli 2 incontri di RR alle Finals ed il gioco sarebbe fatto.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 30-09-2025 21:10

Scritto da Wizard
Il vero numero 1 del 2025 si sa già chi è da tempo.
Le Finals sono solo un torneo di fine anno che sinceramente trovo inutile ma capisco che faccia appeal.
Nadal uno dei più forti tennisti di sempre insieme agli altri 3, imbattibile su terra, alle Finals ha letteralmente fatto schifo per tutta carriera, eppure terminava l’anno da numero 1.
Meglio vincere le finals o fare un ottima annata e vincere slam?
Ecco vi siete risposti da soli?

Le Finals sono un torneo che ha una tradizione Consolidata. Basta guardare l’albo d’oro. Si tratta certamente di un torneo atipico, visto che sin dal primo turno ti puoi trovare a giocare una partita equiparabile, come minimo, a una semifinale Slam. Non puoi permetterti di partire a rilento. Nadal è un grandissimo e, sinceramente, l’assenza del suo nome dall’albo d’oro è una macchia sul suo curriculum. C’è riuscito persino Dimitrov! Secondo me è meglio vincere sia gli Slam che le Finals.

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: michele_62
piper 30-09-2025 21:01

Scritto da Wizard
Il vero numero 1 del 2025 si sa già chi è da tempo.
Le Finals sono solo un torneo di fine anno che sinceramente trovo inutile ma capisco che faccia appeal.
Nadal uno dei più forti tennisti di sempre insieme agli altri 3, imbattibile su terra, alle Finals ha letteralmente fatto schifo per tutta carriera, eppure terminava l’anno da numero 1.
Meglio vincere le finals o fare un ottima annata e vincere slam?
Ecco vi siete risposti da soli?

Meglio vincere gli slam e aggiungo i 1000 (quanti più possibili) e le Finals come fatto solo l’anno scorso da Jannik.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 30-09-2025 21:00

Scritto da aiblo65
Sinner e Alcatraz sono i dominatori del tennis e secondo me lo saranno per i prossimi anni, all’orizzonte non vedo altri di tale livello, e per quanto riguarda il ranking si alterneranno come facevano Roger e Rafa prima di Nole.

La differenza è che non si vede nessun Nole all’orizzonte.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 30-09-2025 20:59

Scritto da Silvy__89
Mah…non penso che Jannik stia a farsi tutti questi calcoli, ragiona partita per partita.
Intanto domani c’è una finale da godersi!

Concordo!

Credo che questa storia del #1 sia un’ossessione solo per alcuni tifosi, mentre Sinner pensa solo a lavorare day-by-day in vista di ogni singolo incontro, preparandosi per vincerlo!

Proverà a fare del suo meglio fino alle Finals e soltanto “dopo” potrà tirare le somme…

Credo che la sua preoccupazione attuale sia ritrovare una buona forma fisica ed una consistenza più affidabile nei colpi, sicuramente a partire dalle prime di servizio.

Forza S I N N E R !!!!

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 30-09-2025 20:53

Manca l’articolo settimanale sulle settimane consecutive di sinner al nr.1….

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 30-09-2025 20:51

Ai Cinesi è andata piuttosto male con Alcaraz… prima cambia Pechino con Tokio, poi si cancella da Shanghai!
Scherzi a parte, è evidente che non c’è nessuna premeditazione da parte sua. Ha avuto un problema alla caviglia, l’ha risolto provvisoriamente con gli antinfiammatori, ma poi ha capito che deve stare a riposo visto che il calendario è talmente serrato che i due 500 non sono ancora conclusi mentre il MM di Shanghai è già iniziato.
Semmai ci si potrebbe chiedere perché non si è fermato prima a Tokio, ma visto che ha scelto di continuare fino in fondo la questione per lui è diventata un’altra…
Vado subito a Shanghai, dove forse la caviglia peggiorerà, o mi riposo ora e poi vado al Six Kings, dove con sole due partite posso vincere un premio cinque o sei volte superiore a quello di Shanghai?
Be’ la risposta mi sembra chiara, tenendo conto anche che Sinner non può superarlo nemmeno vincendo Pechino e Shanghai, che nella Race conserverebbe un certo margine e che, comunque, a Vienna o Basilea può sempre chiedere una WC se necessario.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 30-09-2025 20:34

Scritto da Simo.
@ Wizard (#4491288)
Il “vero numero uno”, ” il non vero numero uno”, “il quasi numero uno”…. Il numero uno è sempre è solo quello che in quel dato momento nella classifica ATP ha per merito più punti di tutti gli altri, classifica stilata in base ai punteggi maturati dai tennisti in tutti i vari tornei. Stop. Non c’è null’altro da dire.

Inoltre contando su esclusioni COVID di Djokovic su una squalifica per Sinner non è mai stato il vero n 1 se non nella spettacolarità del gioco.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
aiblo65 30-09-2025 20:31

Sinner e Alcatraz sono i dominatori del tennis e secondo me lo saranno per i prossimi anni, all’orizzonte non vedo altri di tale livello, e per quanto riguarda il ranking si alterneranno come facevano Roger e Rafa prima di Nole.

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Magic21
PIF (Guest) 30-09-2025 20:31

Scritto da Wizard
Il vero numero 1 del 2025 si sa già chi è da tempo.
Le Finals sono solo un torneo di fine anno che sinceramente trovo inutile ma capisco che faccia appeal.
Nadal uno dei più forti tennisti di sempre insieme agli altri 3, imbattibile su terra, alle Finals ha letteralmente fatto schifo per tutta carriera, eppure terminava l’anno da numero 1.
Meglio vincere le finals o fare un ottima annata e vincere slam?
Ecco vi siete risposti da soli?

Si esatto 5 milioni di dollari fanno proprio schifo.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simo. (Guest) 30-09-2025 20:21

@ Wizard (#4491288)

Il “vero numero uno”, ” il non vero numero uno”, “il quasi numero uno”…. Il numero uno è sempre è solo quello che in quel dato momento nella classifica ATP ha per merito più punti di tutti gli altri, classifica stilata in base ai punteggi maturati dai tennisti in tutti i vari tornei. Stop. Non c’è null’altro da dire.

 15
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Taxi Driver
Koko (Guest) 30-09-2025 20:20

Scritto da Matteo
Visto che anche Sinner ha avuto qualche acciacco questa settimana ed il tabellone è tosto già da subito credo che rinuncerà anche Sinner

Si ma se stesse abbastanza bene rinunciare al 1000 Cinese equivale a lasciare il n 1 senza nemmeno lottare. Quindi la rinuncia a Davis+Shanghai+Parigi (perchè il pubblico e gli organizzatori sono ostili) equivale a non essere Sinner! Non capisco la logica della rinuncia che molto a limite sarebbe sacrosanta stando discretamente bene solo in caso di migliaia di punti di vantaggio. Poi riposato riposato va all’ Australian Open e vince di sicuro? Magari l’inattività gli fa perdere anche il primo slam!

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 30-09-2025 20:17

Scritto da Wizard
Il vero numero 1 del 2025 si sa già chi è da tempo.
Le Finals sono solo un torneo di fine anno che sinceramente trovo inutile ma capisco che faccia appeal.
Nadal uno dei più forti tennisti di sempre insieme agli altri 3, imbattibile su terra, alle Finals ha letteralmente fatto schifo per tutta carriera, eppure terminava l’anno da numero 1.
Meglio vincere le finals o fare un ottima annata e vincere slam?
Ecco vi siete risposti da soli?

13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 30-09-2025 20:13

Per quanto sarebbe sensato per sinner ritirarsi da Shanghai, proverei a vincerlo per poi o rinunciare all’esibizione o a Vienna. Chiaramente il forfait di alcaraz indica che vuole riposare per dare tutto tra finals e Davis, e l’alcaraz di quest’anno difficilmente mancherà uno di questi due obiettivi

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Willy l’ultimo dei Wilander (Guest) 30-09-2025 20:13

Tien supera due turni per ritiro degli avversari nel terzo set, ed a Shanghai non inconterà Alcaraz, dopo aver giocato la finale contro Sinner, bensì Moutet … a livello di fortuna straccia pure Sinner !

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Wizard (Guest) 30-09-2025 20:10

Il vero numero 1 del 2025 si sa già chi è da tempo.
Le Finals sono solo un torneo di fine anno che sinceramente trovo inutile ma capisco che faccia appeal.
Nadal uno dei più forti tennisti di sempre insieme agli altri 3, imbattibile su terra, alle Finals ha letteralmente fatto schifo per tutta carriera, eppure terminava l’anno da numero 1.
Meglio vincere le finals o fare un ottima annata e vincere slam?
Ecco vi siete risposti da soli?

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Magic21
-1: Taxi Driver
Koko (Guest) 30-09-2025 20:07

La possibilità c’è ma è un ostacolo psicologico: espugnare il 1000 di Parigi Indoor con i Francesi a tentare l’affossamento del nostro eroe giusto per non smentirsi mai. Con Shanghai e Parigi non vedrei l’impresa così proibitiva. Poi è vero che Sinner a fine anno deve fare filotti ma è il suo terreno preferito di caccia e poi anche Alcaraz nel 2026 dovrà essere uno assai costante per mantenere la leadership con Sinner presente anche a Indian e a Miami. Insomma bisogna vincere i due 1000 e le Finals per mettersi comunque in corsia di sorpasso con grandi speranze.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 30-09-2025 20:06

Mah…non penso che Jannik stia a farsi tutti questi calcoli, ragiona partita per partita.
Intanto domani c’è una finale da godersi!

 8
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis, piper, il capitano, AmeAur
Matteo (Guest) 30-09-2025 20:01

Visto che anche Sinner ha avuto qualche acciacco questa settimana ed il tabellone è tosto già da subito credo che rinuncerà anche Sinner

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Magic21
-1: Taxi Driver
JOA20 (Guest) 30-09-2025 20:00

Anche se Sinner facesse filotto tra Pechino, Shanghai e Vienna, non sarebbe comunque testa di serie n.1 né a Parigi né a Torino, e ci arriverebbe stremato

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Magic21, Pippolivetennis
Pippolivetennis 30-09-2025 19:53

La vedo comunque una ipotesi molto remota.

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Magic21, il capitano
Vittorio carlito (Guest) 30-09-2025 19:53

Anche senza rinuncia del carletto rapato biondo in canotta Jannik diventerebbe di nuovo il vero numero 1 a partire da marzo 2026

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 30-09-2025 19:45

Basta che poi non rinunci anche Sinner. Vediamo.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Adriano (Guest) 30-09-2025 19:44

Essere primo è importante e ok ma non deve essere una ossessione di molti. Conta molto giocare le partite, migliorarsi, fare prestazioni importanti, divertirsi e divertire e soprattutto Vincere i tornei..i Titoli!! Poi si è secondi poi si diventa primi e viceversa. Per me è molto più importante vincere i titoli e poi il resto viene da sé

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 30-09-2025 19:33

Il cannibale spagnolo sa già che lo spartiacque è Torino.
Inutile spomparsi in China.
Si mette in tasca 5/6 milioncini in Arabia giusto x qualche Bugatti, McLaren o paperella extraextra lusso e sotto con il Master e il coppone da numero 1

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian