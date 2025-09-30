Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Shanghai, forfait Alcaraz: Moutet si ritrova da outsider a n.1 del tabellone (con il programma completo di domani con in campo 4 azzurri e il tabellone aggiornato)

30/09/2025 17:42 11 commenti
Corentin Moutet nella foto - Foto Getty Images
Corentin Moutet nella foto - Foto Getty Images

L’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 perde il suo principale protagonista ancor prima di iniziare. Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno e favorito d’obbligo per la vittoria finale, si è ritirato a causa di problemi alla caviglia rimediati durante il torneo di Tokyo. Una defezione che cambia radicalmente gli equilibri del tabellone principale.

L’ingresso di Moutet al posto del n.1
La rinuncia di Alcaraz è arrivata prima del sorteggio definitivo e della chiusura delle qualificazioni, circostanza che ha permesso di inserire in tabellone il giocatore con il miglior ranking non compreso tra le teste di serie: Corentin Moutet. Il francese si ritrova così in una posizione inattesa, con un vero colpo di fortuna: al posto di un eventuale incrocio proibitivo contro Novak Djokovic già al secondo turno, accederà direttamente a quella fase di tabellone prendendo il posto che sarebbe spettato ad Alcaraz.

Una parte alta del tabellone tutta da riscrivere
L’assenza del murciano rende la parte alta del tabellone molto più aperta. A beneficiarne potrebbero essere giocatori di primo piano come Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich Fokina, Alex De Minaur o Alexander Zverev, che vedono aumentare sensibilmente le proprie chance di spingersi in fondo al torneo.

Opportunità per i big in cerca di riscatto
Per Medvedev e Zverev, reduci da stagioni altalenanti e condizionate da rendimento incostante, si tratta di un’occasione significativa per tornare protagonisti in un Masters 1000. De Minaur e Davidovich, invece, avranno la possibilità di misurarsi con avversari alla portata in una sezione di tabellone che sulla carta perde molta della sua durezza.

Md
(33) Corentin Moutet FRA vs Bye
Learner Tien USA vs Miomir Kecmanovic SRB
Arthur Cazaux FRA vs Pedro Martinez ESP
Bye vs (30) Cameron Norrie GBR

(18) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
Matteo Arnaldi ITA vs (Q) Rei Sakamoto JPN
(WC) Yibing Wu CHN vs (Q) Dalibor Svrcina CZE
Bye vs (16) Daniil Medvedev RUS

(9) Karen Khachanov RUS vs Bye
Aleksandar Kovacevic USA vs (WC) Juncheng Shang CHN
Botic van de Zandschulp NED vs Nuno Borges POR
Bye vs (24) Stefanos Tsitsipas GRE

(29) Brandon Nakashima USA vs Bye
Kamil Majchrzak POL vs Ethan Quinn USA
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Terence Atmane FRA
Bye vs (7) Alex de Minaur AUS

(3) Alexander Zverev GER vs Bye
(Q) Valentin Royer FRA vs Mariano Navone ARG
Arthur Rinderknech FRA vs Hamad Medjedovic SRB
Bye vs (28) Alex Michelsen USA

(23) Denis Shapovalov CAN vs Bye
Damir Dzumhur BIH vs Christopher O’Connell AUS
(LL) Mackenzie McDonald USA vs Quentin Halys FRA
Bye vs (15) Jiri Lehecka CZE

(12) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
Marcos Giron USA vs (Q) Alejandro Tabilo CHI
(WC) Yi Zhou CHN vs Jesper de Jong NED
Bye vs (17) Jakub Mensik CZE

(26) Luciano Darderi ITA vs Bye
Yunchaokete Bu CHN vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Francisco Comesana ARG vs (Q) Ugo Blanchet FRA
Bye vs (8) Lorenzo Musetti ITA

(6) Ben Shelton USA vs Bye
David Goffin BEL vs Alexandre Muller FRA
Reilly Opelka USA vs Benjamin Bonzi FRA
Bye vs (31) Gabriel Diallo CAN

(19) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Adrian Mannarino FRA vs Matteo Berrettini ITA
Sebastian Korda USA vs Zizou Bergs BEL
Bye vs (11) Casper Ruud NOR

(13) Andrey Rublev RUS vs Bye
(Q) Yoshihito Nishioka JPN vs Alexander Shevchenko KAZ
Jaume Munar ESP vs Marton Fucsovics HUN
Bye vs (22) Flavio Cobolli ITA

(25) Frances Tiafoe USA vs Bye
Lorenzo Sonego ITA vs (Q) Yannick Hanfmann GER
Marin Cilic CRO vs (Q) Nikoloz Basilashvili GEO
Bye vs (4) Novak Djokovic SRB

(5) Taylor Fritz USA vs Bye
Fabian Marozsan HUN vs (WC) Stan Wawrinka SUI
(PR) Sebastian Ofner AUT vs Luca Nardi ITA
Bye vs (32) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(21) Ugo Humbert FRA vs Bye
Jordan Thompson AUS vs (Q) August Holmgren DEN
(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (10) Holger Rune DEN

(14) Alexander Bublik KAZ vs Bye
Laslo Djere SRB vs (Q) Valentin Vacherot MON
Adam Walton AUS vs Mattia Bellucci ITA
Bye vs (20) Tomas Machac CZE

(27) Tallon Griekspoor NED vs Bye
(PR) Jenson Brooksby USA vs (Q) James Trotter JPN
(Q) Tristan Schoolkate AUS vs Daniel Altmaier GER
Bye vs (2) Jannik Sinner ITA

Stadium Court – ore 06:30
🇧🇪 David Goffin vs 🇫🇷 Alexandre Muller
🇫🇷 Adrian Mannarino vs 🇮🇹 Matteo Berrettini
🇨🇳 Zhizhen Zhang vs 🇦🇷 Sebastian Baez (Non prima 12:30)
🇭🇺 Fabian Marozsan vs 🇨🇭 Stan Wawrinka

Grandstand 2 – ore 06:30
🇪🇸 Jaume Munar vs 🇭🇺 Marton Fucsovics
🇭🇷 Marin Cilic vs 🇬🇪 Nikoloz Basilashvili
🇺🇸 Sebastian Korda vs 🇧🇪 Zizou Bergs
🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann

Show Court 3 – ore 06:30
🇦🇹 Sebastian Ofner vs 🇮🇹 Luca Nardi
🇦🇺 Tristan Schoolkate vs 🇩🇪 Daniel Altmaier (Non prima 08:00)
🇯🇵 Yoshihito Nishioka vs 🇰🇿 Alexander Shevchenko

Court 4 – ore 06:30
🇦🇺 Adam Walton vs 🇮🇹 Mattia Bellucci
🇦🇺 Jordan Thompson vs 🇩🇰 August Holmgren (Non prima 08:00)
🇷🇸 Laslo Djere vs 🇲🇨 Valentin Vacherot

TAG: ,

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

ospite1 (Guest) 30-09-2025 18:43

che assurdità di regola . Tabellone non definitivo ! Cosa sono prove ? Le qualificazioni sono iniziate/finite e quindi il ritiro dal tabellone implica un LL. Davvero regole assurde.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pippoanzighi (Guest) 30-09-2025 18:40

Scritto da ospite
Tutti i tennisti più in forma sono nella parte di draw di Sinner.
Non è una novità.
Visto che da vari anni questo capita sistematicamente, io credo poco ad una coincidenza così ripetuta e penso che sotto sotto gli organizzatori cerchino di “boicottarlo”,
Non per favorre Alcaraz (questo capita quasi sempre anche nei tornei dove Alcaraz proprio non partecipa e JS è il n.1 assoluto: ebbene anche lì la parte del draw dove lui non c’è è sempre la più “scarsa”, anzi capita anche più volte dei tornei dove partecipa pure Alcaraz), ma perchè influenzati dalla propaganda secondo cui il gioco di Sinner sarebbe noiosissimo…
Certo che se nei prossimi anni i tabelloni saranno diversi, il tutto si riequilibrerà (Sinner dovrebbe avere ancora vari anni di carriera per cui i discorsi “statistici” vanno fatti alla fine: e se ci sarà un “riequilibrio” si vedà e non avrò problemi a dirlo): per adesso però mi si consenta di dire che non ho mai visto nessun tennista così “sfortunato” (usiamo questo termine eufemistico) nei sorteggi…

Gombloddo! Direbbe Aldo Biscardi…. 🙂

 10
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: omerjno
Pippoanzighi (Guest) 30-09-2025 18:36

Oggi correva come un grillo e dà forfait per problemi fisici? Ma mi faccia il piacere! Per fortuna che su internet non si può parlare e infatti non dirò nulla… 😉

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat
giallu 30-09-2025 18:34

Scritto da magilla
secondo me alcaraz è uno scaramantico : ha visto la possibilta’ di beccare Tien al secondo turno e……..

Ahahahah

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite (Guest) 30-09-2025 18:31

Tutti i tennisti più in forma sono nella parte di draw di Sinner.
Non è una novità.
Visto che da vari anni questo capita sistematicamente, io credo poco ad una coincidenza così ripetuta e penso che sotto sotto gli organizzatori cerchino di “boicottarlo”,
Non per favorre Alcaraz (questo capita quasi sempre anche nei tornei dove Alcaraz proprio non partecipa e JS è il n.1 assoluto: ebbene anche lì la parte del draw dove lui non c’è è sempre la più “scarsa”, anzi capita anche più volte dei tornei dove partecipa pure Alcaraz), ma perchè influenzati dalla propaganda secondo cui il gioco di Sinner sarebbe noiosissimo…
Certo che se nei prossimi anni i tabelloni saranno diversi, il tutto si riequilibrerà (Sinner dovrebbe avere ancora vari anni di carriera per cui i discorsi “statistici” vanno fatti alla fine: e se ci sarà un “riequilibrio” si vedà e non avrò problemi a dirlo): per adesso però mi si consenta di dire che non ho mai visto nessun tennista così “sfortunato” (usiamo questo termine eufemistico) nei sorteggi…

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gianky pa (Guest) 30-09-2025 18:31

Scritto da Di Passaggio
Così la parte alta diventa quasi una prateria per il Muso. Finale tutta italica? Magari! Dita incrociate.

Ma queste .. ve le suggeriscono o sono farina del vostro sacco???

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
renzopii 30-09-2025 18:19

SULL’APP Live Ranking Moutet é in bianco e senza la proiezione punti per Shanghai. Si sarà ritirato anche lui?

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vista tennis (Guest) 30-09-2025 18:17

Se recuperiamo anche Luca Nardi come italiano i tre diventano 4 che giocano domani

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 30-09-2025 18:04

Scritto da Di Passaggio
Così la parte alta diventa quasi una prateria per il Muso. Finale tutta italica? Magari! Dita incrociate.

Speriamo stia bene…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 30-09-2025 17:54

Così la parte alta diventa quasi una prateria per il Muso. Finale tutta italica? Magari! Dita incrociate.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla (Guest) 30-09-2025 17:53

secondo me alcaraz è uno scaramantico : ha visto la possibilta’ di beccare Tien al secondo turno e…….. 😆 😆 😆

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!