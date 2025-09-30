Shanghai, forfait Alcaraz: Moutet si ritrova da outsider a n.1 del tabellone (con il programma completo di domani con in campo 4 azzurri e il tabellone aggiornato)
L’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 perde il suo principale protagonista ancor prima di iniziare. Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno e favorito d’obbligo per la vittoria finale, si è ritirato a causa di problemi alla caviglia rimediati durante il torneo di Tokyo. Una defezione che cambia radicalmente gli equilibri del tabellone principale.
L’ingresso di Moutet al posto del n.1
La rinuncia di Alcaraz è arrivata prima del sorteggio definitivo e della chiusura delle qualificazioni, circostanza che ha permesso di inserire in tabellone il giocatore con il miglior ranking non compreso tra le teste di serie: Corentin Moutet. Il francese si ritrova così in una posizione inattesa, con un vero colpo di fortuna: al posto di un eventuale incrocio proibitivo contro Novak Djokovic già al secondo turno, accederà direttamente a quella fase di tabellone prendendo il posto che sarebbe spettato ad Alcaraz.
Una parte alta del tabellone tutta da riscrivere
L’assenza del murciano rende la parte alta del tabellone molto più aperta. A beneficiarne potrebbero essere giocatori di primo piano come Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich Fokina, Alex De Minaur o Alexander Zverev, che vedono aumentare sensibilmente le proprie chance di spingersi in fondo al torneo.
Opportunità per i big in cerca di riscatto
Per Medvedev e Zverev, reduci da stagioni altalenanti e condizionate da rendimento incostante, si tratta di un’occasione significativa per tornare protagonisti in un Masters 1000. De Minaur e Davidovich, invece, avranno la possibilità di misurarsi con avversari alla portata in una sezione di tabellone che sulla carta perde molta della sua durezza.
Md
(33) Corentin Moutet vs Bye
Learner Tien vs Miomir Kecmanovic
Arthur Cazaux vs Pedro Martinez
Bye vs (30) Cameron Norrie
(18) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye
Matteo Arnaldi vs (Q) Rei Sakamoto
(WC) Yibing Wu vs (Q) Dalibor Svrcina
Bye vs (16) Daniil Medvedev
(9) Karen Khachanov vs Bye
Aleksandar Kovacevic vs (WC) Juncheng Shang
Botic van de Zandschulp vs Nuno Borges
Bye vs (24) Stefanos Tsitsipas
(29) Brandon Nakashima vs Bye
Kamil Majchrzak vs Ethan Quinn
Camilo Ugo Carabelli vs Terence Atmane
Bye vs (7) Alex de Minaur
(3) Alexander Zverev vs Bye
(Q) Valentin Royer vs Mariano Navone
Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic
Bye vs (28) Alex Michelsen
(23) Denis Shapovalov vs Bye
Damir Dzumhur vs Christopher O’Connell
(LL) Mackenzie McDonald vs Quentin Halys
Bye vs (15) Jiri Lehecka
(12) Felix Auger-Aliassime vs Bye
Marcos Giron vs (Q) Alejandro Tabilo
(WC) Yi Zhou vs Jesper de Jong
Bye vs (17) Jakub Mensik
(26) Luciano Darderi vs Bye
Yunchaokete Bu vs Juan Manuel Cerundolo
Francisco Comesana vs (Q) Ugo Blanchet
Bye vs (8) Lorenzo Musetti
(6) Ben Shelton vs Bye
David Goffin vs Alexandre Muller
Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi
Bye vs (31) Gabriel Diallo
(19) Francisco Cerundolo vs Bye
Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini
Sebastian Korda vs Zizou Bergs
Bye vs (11) Casper Ruud
(13) Andrey Rublev vs Bye
(Q) Yoshihito Nishioka vs Alexander Shevchenko
Jaume Munar vs Marton Fucsovics
Bye vs (22) Flavio Cobolli
(25) Frances Tiafoe vs Bye
Lorenzo Sonego vs (Q) Yannick Hanfmann
Marin Cilic vs (Q) Nikoloz Basilashvili
Bye vs (4) Novak Djokovic
(5) Taylor Fritz vs Bye
Fabian Marozsan vs (WC) Stan Wawrinka
(PR) Sebastian Ofner vs Luca Nardi
Bye vs (32) Giovanni Mpetshi Perricard
(21) Ugo Humbert vs Bye
Jordan Thompson vs (Q) August Holmgren
(WC) Zhizhen Zhang vs Sebastian Baez
Bye vs (10) Holger Rune
(14) Alexander Bublik vs Bye
Laslo Djere vs (Q) Valentin Vacherot
Adam Walton vs Mattia Bellucci
Bye vs (20) Tomas Machac
(27) Tallon Griekspoor vs Bye
(PR) Jenson Brooksby vs (Q) James Trotter
(Q) Tristan Schoolkate vs Daniel Altmaier
Bye vs (2) Jannik Sinner
Stadium Court – ore 06:30
🇧🇪 David Goffin vs 🇫🇷 Alexandre Muller
🇫🇷 Adrian Mannarino vs 🇮🇹 Matteo Berrettini
🇨🇳 Zhizhen Zhang vs 🇦🇷 Sebastian Baez (Non prima 12:30)
🇭🇺 Fabian Marozsan vs 🇨🇭 Stan Wawrinka
Grandstand 2 – ore 06:30
🇪🇸 Jaume Munar vs 🇭🇺 Marton Fucsovics
🇭🇷 Marin Cilic vs 🇬🇪 Nikoloz Basilashvili
🇺🇸 Sebastian Korda vs 🇧🇪 Zizou Bergs
🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann
Show Court 3 – ore 06:30
🇦🇹 Sebastian Ofner vs 🇮🇹 Luca Nardi
🇦🇺 Tristan Schoolkate vs 🇩🇪 Daniel Altmaier (Non prima 08:00)
🇯🇵 Yoshihito Nishioka vs 🇰🇿 Alexander Shevchenko
Court 4 – ore 06:30
🇦🇺 Adam Walton vs 🇮🇹 Mattia Bellucci
🇦🇺 Jordan Thompson vs 🇩🇰 August Holmgren (Non prima 08:00)
🇷🇸 Laslo Djere vs 🇲🇨 Valentin Vacherot
che assurdità di regola . Tabellone non definitivo ! Cosa sono prove ? Le qualificazioni sono iniziate/finite e quindi il ritiro dal tabellone implica un LL. Davvero regole assurde.
Gombloddo! Direbbe Aldo Biscardi…. 🙂
Oggi correva come un grillo e dà forfait per problemi fisici? Ma mi faccia il piacere! Per fortuna che su internet non si può parlare e infatti non dirò nulla… 😉
Ahahahah
Tutti i tennisti più in forma sono nella parte di draw di Sinner.
Non è una novità.
Visto che da vari anni questo capita sistematicamente, io credo poco ad una coincidenza così ripetuta e penso che sotto sotto gli organizzatori cerchino di “boicottarlo”,
Non per favorre Alcaraz (questo capita quasi sempre anche nei tornei dove Alcaraz proprio non partecipa e JS è il n.1 assoluto: ebbene anche lì la parte del draw dove lui non c’è è sempre la più “scarsa”, anzi capita anche più volte dei tornei dove partecipa pure Alcaraz), ma perchè influenzati dalla propaganda secondo cui il gioco di Sinner sarebbe noiosissimo…
Certo che se nei prossimi anni i tabelloni saranno diversi, il tutto si riequilibrerà (Sinner dovrebbe avere ancora vari anni di carriera per cui i discorsi “statistici” vanno fatti alla fine: e se ci sarà un “riequilibrio” si vedà e non avrò problemi a dirlo): per adesso però mi si consenta di dire che non ho mai visto nessun tennista così “sfortunato” (usiamo questo termine eufemistico) nei sorteggi…
Ma queste .. ve le suggeriscono o sono farina del vostro sacco???
SULL’APP Live Ranking Moutet é in bianco e senza la proiezione punti per Shanghai. Si sarà ritirato anche lui?
Se recuperiamo anche Luca Nardi come italiano i tre diventano 4 che giocano domani
Speriamo stia bene…
Così la parte alta diventa quasi una prateria per il Muso. Finale tutta italica? Magari! Dita incrociate.
secondo me alcaraz è uno scaramantico : ha visto la possibilta’ di beccare Tien al secondo turno e…….. 😆 😆 😆