Shanghai, forfait Alcaraz: Moutet si ritrova da outsider a n.1 del tabellone (con il programma completo di domani con in campo 4 azzurri e il tabellone aggiornato)

L’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 perde il suo principale protagonista ancor prima di iniziare. Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno e favorito d’obbligo per la vittoria finale, si è ritirato a causa di problemi alla caviglia rimediati durante il torneo di Tokyo. Una defezione che cambia radicalmente gli equilibri del tabellone principale.

L’ingresso di Moutet al posto del n.1

La rinuncia di Alcaraz è arrivata prima del sorteggio definitivo e della chiusura delle qualificazioni, circostanza che ha permesso di inserire in tabellone il giocatore con il miglior ranking non compreso tra le teste di serie: Corentin Moutet. Il francese si ritrova così in una posizione inattesa, con un vero colpo di fortuna: al posto di un eventuale incrocio proibitivo contro Novak Djokovic già al secondo turno, accederà direttamente a quella fase di tabellone prendendo il posto che sarebbe spettato ad Alcaraz.

Una parte alta del tabellone tutta da riscrivere

L’assenza del murciano rende la parte alta del tabellone molto più aperta. A beneficiarne potrebbero essere giocatori di primo piano come Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich Fokina, Alex De Minaur o Alexander Zverev, che vedono aumentare sensibilmente le proprie chance di spingersi in fondo al torneo.

Opportunità per i big in cerca di riscatto

Per Medvedev e Zverev, reduci da stagioni altalenanti e condizionate da rendimento incostante, si tratta di un’occasione significativa per tornare protagonisti in un Masters 1000. De Minaur e Davidovich, invece, avranno la possibilità di misurarsi con avversari alla portata in una sezione di tabellone che sulla carta perde molta della sua durezza.

(33) Corentin Moutetvs ByeLearner Tienvs Miomir KecmanovicArthur Cazauxvs Pedro MartinezBye vs (30) Cameron Norrie

(18) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye

Matteo Arnaldi vs (Q) Rei Sakamoto

(WC) Yibing Wu vs (Q) Dalibor Svrcina

Bye vs (16) Daniil Medvedev

(9) Karen Khachanov vs Bye

Aleksandar Kovacevic vs (WC) Juncheng Shang

Botic van de Zandschulp vs Nuno Borges

Bye vs (24) Stefanos Tsitsipas

(29) Brandon Nakashima vs Bye

Kamil Majchrzak vs Ethan Quinn

Camilo Ugo Carabelli vs Terence Atmane

Bye vs (7) Alex de Minaur

(3) Alexander Zverev vs Bye

(Q) Valentin Royer vs Mariano Navone

Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic

Bye vs (28) Alex Michelsen

(23) Denis Shapovalov vs Bye

Damir Dzumhur vs Christopher O’Connell

(LL) Mackenzie McDonald vs Quentin Halys

Bye vs (15) Jiri Lehecka

(12) Felix Auger-Aliassime vs Bye

Marcos Giron vs (Q) Alejandro Tabilo

(WC) Yi Zhou vs Jesper de Jong

Bye vs (17) Jakub Mensik

(26) Luciano Darderi vs Bye

Yunchaokete Bu vs Juan Manuel Cerundolo

Francisco Comesana vs (Q) Ugo Blanchet

Bye vs (8) Lorenzo Musetti

(6) Ben Shelton vs Bye

David Goffin vs Alexandre Muller

Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi

Bye vs (31) Gabriel Diallo

(19) Francisco Cerundolo vs Bye

Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini

Sebastian Korda vs Zizou Bergs

Bye vs (11) Casper Ruud

(13) Andrey Rublev vs Bye

(Q) Yoshihito Nishioka vs Alexander Shevchenko

Jaume Munar vs Marton Fucsovics

Bye vs (22) Flavio Cobolli

(25) Frances Tiafoe vs Bye

Lorenzo Sonego vs (Q) Yannick Hanfmann

Marin Cilic vs (Q) Nikoloz Basilashvili

Bye vs (4) Novak Djokovic

(5) Taylor Fritz vs Bye

Fabian Marozsan vs (WC) Stan Wawrinka

(PR) Sebastian Ofner vs Luca Nardi

Bye vs (32) Giovanni Mpetshi Perricard

(21) Ugo Humbert vs Bye

Jordan Thompson vs (Q) August Holmgren

(WC) Zhizhen Zhang vs Sebastian Baez

Bye vs (10) Holger Rune

(14) Alexander Bublik vs Bye

Laslo Djere vs (Q) Valentin Vacherot

Adam Walton vs Mattia Bellucci

Bye vs (20) Tomas Machac

(27) Tallon Griekspoor vs Bye

(PR) Jenson Brooksby vs (Q) James Trotter

(Q) Tristan Schoolkate vs Daniel Altmaier

Bye vs (2) Jannik Sinner

🇧🇪 David Goffin vs 🇫🇷 Alexandre Muller🇫🇷 Adrian Mannarino vs🇨🇳 Zhizhen Zhang vs 🇦🇷 Sebastian Baez (Non prima 12:30)🇭🇺 Fabian Marozsan vs 🇨🇭 Stan Wawrinka

Grandstand 2 – ore 06:30

🇪🇸 Jaume Munar vs 🇭🇺 Marton Fucsovics

🇭🇷 Marin Cilic vs 🇬🇪 Nikoloz Basilashvili

🇺🇸 Sebastian Korda vs 🇧🇪 Zizou Bergs

🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann

Show Court 3 – ore 06:30

🇦🇹 Sebastian Ofner vs 🇮🇹 Luca Nardi

🇦🇺 Tristan Schoolkate vs 🇩🇪 Daniel Altmaier (Non prima 08:00)

🇯🇵 Yoshihito Nishioka vs 🇰🇿 Alexander Shevchenko

Court 4 – ore 06:30

🇦🇺 Adam Walton vs 🇮🇹 Mattia Bellucci

🇦🇺 Jordan Thompson vs 🇩🇰 August Holmgren (Non prima 08:00)

🇷🇸 Laslo Djere vs 🇲🇨 Valentin Vacherot