Alcaraz rinuncia al Masters 1000 Shanghai

Una giornata “intensa” per Carlos Alcaraz a Tokyo. Prima la finale e vittoria su Taylor Fritz al torneo ATP 500 della capitale nipponica, quindi in serata l’annuncio a sorpresa del forfait al Masters 1000 di Shanghai. Il n.1 del mondo infatti attraverso una storia Instagram ha comunicato la decisione di rinunciare all’ottavo mille stagionale per recuperare a pieno dai problemi fisici sofferti nella settimana in Giappone, conclusa con l’ottavo titolo in stagione ma anche qualche dolore.

“Sono davvero deluso nell’annunciare che non sarò in grado di giocare il Rolex Shanghai Masters quest’anno” scrive Carlos sulla foto della “storia” social, “Sfortunatamente sono alle prese con alcuni problemi fisici e, dopo averne parlato col mio team, crediamo che la miglior decisione sia riposare e recuperare. Non vedevo l’ora di giocare di nuovo di fronte ai fantastici appassionati di Shanghai. Spero di ritornare presto e vedere i miei fan cinesi l’anno prossimo”.



Una decisione inattesa, probabilmente figlia della storta alla caviglia patita nell’incontro contro Baez o altri problemi muscolari non meglio specificati, che hanno consigliato allo spagnolo di riposare e saltare il torneo di Shanghai. Alcaraz è atteso alla ricca esibizione Six Kings Slam, che si disputerà proprio dopo la conclusione del Masters 1000 cinese. Vedremo se prenderà parte all’evento in Arabia Saudita o darà forfait preparando il finale di stagione, che lo vedrà impegnato nella difesa del n.1 nel ranking. Visto che lo scorso anno Sinner trionfò a Shanghai mentre Alcaraz fu stoppato ai quarti contro Machac, lo spagnolo perde l’opportunità di allungare sull’italiano qualora fosse riuscito ad arrivare in semifinale o finale (o magari vincere) il torneo cinese.

Mario Cecchi