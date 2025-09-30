Alcaraz rinuncia al Masters 1000 Shanghai
Una giornata “intensa” per Carlos Alcaraz a Tokyo. Prima la finale e vittoria su Taylor Fritz al torneo ATP 500 della capitale nipponica, quindi in serata l’annuncio a sorpresa del forfait al Masters 1000 di Shanghai. Il n.1 del mondo infatti attraverso una storia Instagram ha comunicato la decisione di rinunciare all’ottavo mille stagionale per recuperare a pieno dai problemi fisici sofferti nella settimana in Giappone, conclusa con l’ottavo titolo in stagione ma anche qualche dolore.
“Sono davvero deluso nell’annunciare che non sarò in grado di giocare il Rolex Shanghai Masters quest’anno” scrive Carlos sulla foto della “storia” social, “Sfortunatamente sono alle prese con alcuni problemi fisici e, dopo averne parlato col mio team, crediamo che la miglior decisione sia riposare e recuperare. Non vedevo l’ora di giocare di nuovo di fronte ai fantastici appassionati di Shanghai. Spero di ritornare presto e vedere i miei fan cinesi l’anno prossimo”.
Una decisione inattesa, probabilmente figlia della storta alla caviglia patita nell’incontro contro Baez o altri problemi muscolari non meglio specificati, che hanno consigliato allo spagnolo di riposare e saltare il torneo di Shanghai. Alcaraz è atteso alla ricca esibizione Six Kings Slam, che si disputerà proprio dopo la conclusione del Masters 1000 cinese. Vedremo se prenderà parte all’evento in Arabia Saudita o darà forfait preparando il finale di stagione, che lo vedrà impegnato nella difesa del n.1 nel ranking. Visto che lo scorso anno Sinner trionfò a Shanghai mentre Alcaraz fu stoppato ai quarti contro Machac, lo spagnolo perde l’opportunità di allungare sull’italiano qualora fosse riuscito ad arrivare in semifinale o finale (o magari vincere) il torneo cinese.
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz, Masters 1000 Shanghai 2025
Mancano più di 12 ore dall’inizio del primo match.
Non puoi lasciare un torneo di questo calibro con un buco del genere.
Credo scaleranno le tds con sinner 1 e zverev 2,anche perché il tempo c’è per modificarlo
@ zawix (#4491085)
E a dispetto delle sollecitazioni mostruose che lui fa ai muscoli, il saldo con gli infortuni dovrebbe essere più alto, mentre non mi sembra che sia così.
É chiaro che punta a vincere le Finals da imbattuto.
Sono pur sempre cinque milioni… 😉
E molti punti in più, mentre Jan non può che confermare. 🙂
@ Annie3 (#4491108)
Esatto.
I giocatori dalla 50esima alla 100esima posizione sono favorevoli alla nuova impostazione. Atmane (semifinalista) a Cincinnati non sarebbe entrato in tabellone con le vecchie regole.
Non è che devi convincere noi utenti… piuttosto vallo a spiegare ai top players, che sembrano avere un’idea diametralmente opposta alla tua.
Lo sapeva già da giorni. Ha rovinato il sorteggio a tutti.
@ Annie3 (#4491102)
seguito del precedente post: a catapultarsi a Shangai quando il suo diretto inseguitore può solo difendere 1000 punti, senza prospettiva di incremento del punteggio anche nelle migliori ipotesi di vittoria del torneo…anzi, decisione direi, oltre che prudente, quasi scontata
Beh, decisione così imprevista non direi…ha vinto a Tokyo ma non con la solita brillantezza e sorrisoni smagliante, si vedeva che la preoccupazione per la caviglia dolorante ha aleggiato negli occhi troppo sinceri di Carlitos dalla storta all’ultimo secondo di partita disputata per, comunque, ottenere il risultato voluto…sinceramente, chi gliela faceva fare a catapultati a
Gia’, come a Wimbledon.
Bravo Carlitos, fa bene, cosi’ non si SPACCA.
Ricordo alle “vispe terese” che continuano a ripetere della follia dei master a 96, che anche nel 2018 e nel 2019, quando Shanghai era a 56, l’inizio del torneo coincideva con la finale di Pechino e di Tokyo (che da quest’anno è stata anticipata di un giorno. Solo i primi 8, allora, giocavano una partita in meno di adesso, le tds dalle 9 in poi e gli altri partecipanti ne giocavano 6 in una settimana. Adesso tutti ed i primi 32, ossia i più titolati per arrivare in fondo, ne giocano 6, ma in quasi due settimane. Chi dice che adesso il torneo è più faticoso o è ignorante o è in malafede.
Secondo me nemmeno Torino… vuole il coppone e poi arrivederci al 2026.
la raceeeh!
Anche lui si rompe.
Ha un tennis che sottopone muscoli e articolazioni a carichi mostruosi.
Ha fatto bene il suo team a lasciarlo qualche tempo ai box…
gaudenzi non ha ancora capito che i master da 56 a 96 giocatori sono un abominio per il tennis e facilitano questo tipo di defezioni. vincesse la finale a pechino sinner, non mi stupirei alzasse bandiera bianca pure lui
@ Silvio (#4491065)
Silvio non ti incazzare,il senso era come ho scritto anche dopo si conserva per la fine della stagione, il mio commento era relativo più che altro a capire se giocherà o meno il six king slam o come cacchio si chiama..
Insomma, anche vincendo domani Sinner avrà comunque 2.590 punti di ritardo da Alcaraz nella Race. Vincere il 1000 di Shangai e il 500 di Vienna ridurrebbe lo scarto a 1.090, con solo il 1000 di Parigi La Défense e le Finals di Torino da giocare (massimo 2.500 punti), diciamo che trovo abbastanza irrealistico un sorpasso a meno che il murciano non si becchi un raffreddore come l’anno scorso…
Già, come a Wimbledon. Pensa che culo!
Appunto! Nella Race non si scala un bel niente.
di questo non mi ricordo, e non so nemmeno come sia la regola ufficiale dell’atp, o se ci sia una regola ufficiale. a rigor di logica, fino a quando non inizia la prima partita del tabellone principale del torneo si fa a tempo a cambiare tutto il draw, poi non è più possibile.
@ Silvio (#4491065)
Guardate la race
@ Silvio (#4491065)
Guardate la race
@ JannikUberAlles (#4491052)
Per infortunio… Pensa che alcaraz ha giocato senza sinner per una squalifica folle Rotterdam Indian wells Miami montecarlo Barcellona Madrid altrimenti il n. 1 era ancora jannik e
Ancora con questa storia di “difendere” i punti!
A questo punto della stagione, conta poco e niente, se non per dei testa a testa che potrebbero far guadagnare posizioni virtuali.
Alcaraz rinuncia a 1000 punti non giocando, anche se ne scala solo 200, e Sinner se è vero che può fare al massimo saldo 0, i 1000 punti li metterebbe in cascina per un anno!
Ottima occasione per riconfermare i 1000 punti dell’anno scorso!! Forza Jannik!!
@ A Ziz & Dou Gaz (#4491030)
Non hai capito nulla…
Purtroppo con queste rinunce a tabellone compilato c’è sempre il rischio di sbilanciamento del torneo. Anche questa volta con Sinner, Djokovic, Fritz, Shelton nella parte bassa del tabellone, si fa fatica a trovarene uno pericoloso nella parte alta: Musetti? Medvedev? Atmane? Tien?
@ walden (#4491051)
Molto dipende appunto da Shanghai. Se lo vince potrebbe diventare un 60-40 (in favore di Alcaraz) per il n.1 a fine anno. Se non vince invece la vedo davvero dura.
Direi che sono degli ottimi strateghi…e comunque dovrà pur tirare il fiato per finire la stagione, è da capire se sarà sufficiente…non credo che l’infortunio con Baez conti più di tanto non avrebbe finito il torneo
@ l Occhio di Sauron (#4491047)
Direi che sono degli ottimi strateghi…e comunque dovrà pur tirare il fiato per finire la stagione, da v deee
Sinceramente tutto questo pessimismo (dal punto di vista di Sinner) sul finale d’anno non lo capisco.Jannik perde i punti di Shanghai (che a questo punto potrebbero non essere troppo “difficili” da confermare) ed i 1500 di Torino. Restano altri due tornei “giocabili” il 500 di Vienna ed il Mastyer di Bercy. Quindi, per quanto impegnativo, la riconquista del 1° non sarebbe impossibile.
Allora potresti vincerlo anche tu, giusto?
Alcaraz è furbo: sa che Sinner non può vincere più di 1000 punti e quindi mal che gli vada resta con lo stesso vantaggio nella classifica ATP
non penso sia questa la logica, penso punti al nr.1 di fine anno e se si trascina con problemi che non riesce recuperare arriva in fondo alla frutta.
Così invece ha modo di sistemarsi e ripartire in bomba.
Questa decisione fa capire quanto svegli sono altrocchè
Può darsi, ma ti pare normale un calendario in cui Shangai comincia quando non è ancora finito Pechino ? E’ fisiologico farsi 2 calcoli e con un piccolo fastidio rinunciare…
Mi pare di ricordare che a inizio anno Draper si tolse da Dubai dopo la finale di Doha persa contro Rublev ma non ci fu una nuova testa di serie nonostante il torneo dovesse ancora iniziare, avevano appena finito le qualificazioni
Moutet tds 33, ufficiale
mi sa che il limite temporale è l’inizio della prima partita del torneo.
Un altro torneo che sinner vincerà solo perchè non afronta alcaraz quindi
forse, visto che il tabellone principale non è ancora iniziato, si fa a tempo a mettere la tds 33 e non il LL. se si fosse giocata già anche una sola partita avrebbero messo il LL.
La seconda che hai detto. Nel sito dell’ATP c’è già Moutet al posto di Alcaraz nel MD.
Alla fin fine l’anno scorso aveva fatto quarti di finale, per cui 200 punti. Rischia di perdere poco o nulla, preferisce i possibili 6 milioni al 1000? Può essere e ce ne renderemo conto molto presto…
Saggia decisione. D’altronde meglio 6 paccheri arabi di uno solo cinese. Mica scemi lui ed il suo team.
Un’ottima occasione per fare TdS-1 il solito Wawrinka…
Ahahahah (*-^)
mah anche se le mettessero per ” assenza ingiustificata” non ci vuole molto a fingere infortunio per cui sarebbe inutile
Anche Alcaraz è umano!
Non mi è chiaro quale sia il limite di tempo per queste “promozioni a testa di serie”, Svitolina era testa di serie al 1000 di Pechino ed è stata sostituita dalla n.33 Linette
Ritiri e rinunce totalmente ingiustificate come in Canada. Basta con queste primedonne fighette! Nei 1000 devono mettere penalita’ di punti per chi li salta. Rispetto per chi ha comprato i biglietti!!
Fa bene.
Rinunciasse anche alla inutile Davis/circo odierna.
Conta solo un torneo x il cannibale: Torino, e il coppone da n.1
Forse non così sorprendente dopo lo spavento contro Baez, anche se col senno di poi poteva chiudere lì il torneo nipponico e darsi una settimana di tempo per poter partecipare al Masters. Vabbè, ha talmente tanto margine che anche senza giocare resterà davanti almeno fino a fine anno. Cento a uno che va a Riyadh
Cosa succede al tabellone? Viene messo un LL al suo posto o si crea una TDS 33 (dovrebbe essere Moutet) che prende il posto di Alcaraz nel tabellone e il LL al posto di Moutet?
Potrebbe essere un’ottima occasione per Jannik, sempre che sia in grado di approfittarne…
uh!