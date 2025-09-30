WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Silvia Ambrosio ITA, 24-01-1997
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – 1° Turno (terra battuta)
Center Court – ore 10:00
Anouk Koevermans
vs Lola Radivojevic
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Abbagnato vs Nicole Fossa Huergo Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Martina Trevisan vs Aliona Bolsova
Il match deve ancora iniziare
Deborah Chiesa vs (6) Julia Grabher
Il match deve ancora iniziare
Maja Chwalinska vs Silvia Ambrosio Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
(7) Oksana Selekhmeteva
vs Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
Mona Barthel vs Teodora Kostovic
Il match deve ancora iniziare
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (2) Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
(3) Simona Waltert vs Sinja Kraus Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Andrea Lazaro Garcia vs Tamara Zidansek
Il match deve ancora iniziare
Tiphanie Lemaitre vs Paula Ormaechea
Il match deve ancora iniziare
/ vs Freya Christie / Anita Wagner
Il match deve ancora iniziare
🇹🇷 WTA 125 Samsun – 1° turno(cemento)
Center Court – ore 09:00
(3) Nikola Bartunkova
vs Ipek Oz
Il match deve ancora iniziare
Cagla Buyukakcay vs Emily Appleton
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova vs Lina Gjorcheska
Il match deve ancora iniziare
Dalila Jakupovic vs Ayla Aksu
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Carol Young Suh Lee vs (6) Kaitlin Quevedo
Il match deve ancora iniziare
Harriet Dart vs Isabella Shinikova
Il match deve ancora iniziare
Defne Cirpanli vs (2) Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
(8) Sofia Costoulas vs Weronika Falkowska
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 09:00
Elina Nepliy vs Anastasia Tikhonova
Il match deve ancora iniziare
Vitalia Diatchenko vs Amandine Hesse
Il match deve ancora iniziare
(7) Maria Timofeeva vs Justina Mikulskyte
Il match deve ancora iniziare
(1) Harriet Dart / (1) Maia Lumsden vs Mana Ayukawa / Ekaterina Yashina
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1° Turno – hard)
Centre Court – ore 05:00
Katarzyna Kawa
vs (4) Alexandra Eala Non prima 06:45
WTA Suzhou 125
Katarzyna Kawa•
0
2
Alexandra Eala [4]
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(6) Viktorija Golubic vs Rebeka Masarova
Il match deve ancora iniziare
Linda Fruhvirtova vs Anastasia Zakharova
WTA Suzhou 125
Linda Fruhvirtova
0
2
Anastasia Zakharova•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
2-3 → 2-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Anastasia Zakharova
0-1 → 0-2
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(3) Suzan Lamens vs Xinxin Yao Non prima 08:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Iva Jovic vs Lulu Sun
Il match deve ancora iniziare
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng vs Riya Bhatia / Hong Yi Cody Wong
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 05:00
Yuliia Starodubtseva vs Dalma Galfi Non prima 06:45
WTA Suzhou 125
Yuliia Starodubtseva•
0
2
Dalma Galfi
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
1-1 → 2-1
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Varvara Lepchenko vs Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Zongyu Li / Qiu Yu Ye vs Han Shi / Meiling Wang
WTA Suzhou 125
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0
5
5
Han Shi / Meiling Wang•
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Han Shi / Meiling Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Han Shi / Meiling Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 4-0
Han Shi / Meiling Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
1-0 → 2-0
Han Shi / Meiling Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
5-6 → 5-7
Han Shi / Meiling Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
5-5 → 5-6
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Han Shi / Meiling Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Han Shi / Meiling Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
3-2 → 3-3
Han Shi / Meiling Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Han Shi / Meiling Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
1-0 → 2-0
Han Shi / Meiling Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Katie Volynets vs Chenting Zhu Non prima 08:00
Il match deve ancora iniziare
Talia Gibson vs Victoria Jimenez Kasintseva
Il match deve ancora iniziare
/ vs Eudice Chong / En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 05:00
Kyoka Okamura
vs Kimberly Birrell Non prima 06:45
WTA Suzhou 125
Kyoka Okamura•
40
1
Kimberly Birrell
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
Kimberly Birrell
1-0 → 1-1
Caroline Dolehide vs Moyuka Uchijima
Il match deve ancora iniziare
Joanna Garland vs (7) Lucia Bronzetti Non prima 07:30
Il match deve ancora iniziare
Estelle Cascino / Shuo Feng vs (2) Moyuka Uchijima / (2) Saisai Zheng
Il match deve ancora iniziare
Varvara Lepchenko / Qianhui Tang vs Linda Fruhvirtova / Viktorija Golubic
Il match deve ancora iniziare
