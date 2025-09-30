WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

30/09/2025 08:35 Nessun commento
Silvia Ambrosio ITA, 24-01-1997
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – 1° Turno (terra battuta)

Center Court – ore 10:00
Anouk Koevermans NED vs Lola Radivojevic SRB
Il match deve ancora iniziare

Anastasia Abbagnato ITA vs Nicole Fossa Huergo ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs Aliona Bolsova ESP

Il match deve ancora iniziare

Deborah Chiesa ITA vs (6) Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL vs Silvia Ambrosio ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
(7) Oksana Selekhmeteva RUS vs Oleksandra Oliynykova UKR
Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel GER vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (2) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare

(3) Simona Waltert SUI vs Sinja Kraus AUT Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Andrea Lazaro Garcia ESP vs Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

Tiphanie Lemaitre FRA vs Paula Ormaechea ARG

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Freya Christie GBR / Anita Wagner BIH

Il match deve ancora iniziare










🇹🇷 WTA 125 Samsun – 1° turno(cemento)

Center Court – ore 09:00
(3) Nikola Bartunkova CZE vs Ipek Oz TUR
Il match deve ancora iniziare

Cagla Buyukakcay TUR vs Emily Appleton GBR

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Lina Gjorcheska MKD

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO vs Ayla Aksu TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Carol Young Suh Lee USA vs (6) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

Harriet Dart GBR vs Isabella Shinikova BUL

Il match deve ancora iniziare

Defne Cirpanli TUR vs (2) Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

(8) Sofia Costoulas BEL vs Weronika Falkowska POL

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 09:00
Elina Nepliy RUS vs Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Vitalia Diatchenko RUS vs Amandine Hesse FRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Timofeeva RUS vs Justina Mikulskyte LTU

Il match deve ancora iniziare

(1) Harriet Dart GBR / (1) Maia Lumsden GBR vs Mana Ayukawa JPN / Ekaterina Yashina RUS

Il match deve ancora iniziare





🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (1° Turno – hard)

Centre Court – ore 05:00
Katarzyna Kawa POL vs (4) Alexandra Eala PHI Non prima 06:45
WTA Suzhou 125
Katarzyna Kawa
0
2
Alexandra Eala [4]
15
2
Mostra dettagli

(6) Viktorija Golubic SUI vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Linda Fruhvirtova CZE vs Anastasia Zakharova RUS

WTA Suzhou 125
Linda Fruhvirtova
0
2
Anastasia Zakharova
0
4
Mostra dettagli

(3) Suzan Lamens NED vs Xinxin Yao CHN Non prima 08:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Iva Jovic USA vs Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare

Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN vs Riya Bhatia IND / Hong Yi Cody Wong HKG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs Dalma Galfi HUN Non prima 06:45

WTA Suzhou 125
Yuliia Starodubtseva
0
2
Dalma Galfi
0
1
Mostra dettagli

Varvara Lepchenko USA vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Zongyu Li CHN / Qiu Yu Ye CHN vs Han Shi CHN / Meiling Wang CHN

WTA Suzhou 125
Zongyu Li / Qiu Yu Ye
0
5
5
Han Shi / Meiling Wang
0
7
2
Mostra dettagli

Katie Volynets USA vs Chenting Zhu CHN Non prima 08:00

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Eudice Chong HKG / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 05:00
Kyoka Okamura JPN vs Kimberly Birrell AUS Non prima 06:45
WTA Suzhou 125
Kyoka Okamura
40
1
Kimberly Birrell
40
1
Mostra dettagli

Caroline Dolehide USA vs Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare

Joanna Garland TPE vs (7) Lucia Bronzetti ITA Non prima 07:30

Il match deve ancora iniziare

Estelle Cascino FRA / Shuo Feng CHN vs (2) Moyuka Uchijima JPN / (2) Saisai Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA / Qianhui Tang CHN vs Linda Fruhvirtova CZE / Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

