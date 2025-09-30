Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

🇵🇹 Challenger Braga – 1° Turno (terra battuta)

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silvavs Sumit Nagal

Jay Clarke vs Henrique Rocha (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia vs Jaime Faria



Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira vs Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Carlos Taberner vs Thiago Seyboth Wild



Il match deve ancora iniziare

Tiago Torres vs Roberto Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano vs Pedro Araujo



Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 11:00

Max Houkes vs Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino vs Johannes Ingildsen



Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro vs Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez vs Marco Cecchinato



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 1° Turno (cemento indoor)

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaervs Nikolay Vylegzhanin

Mickael Kaouk vs Loann Massard



Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery vs Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx vs Arthur Bouquier (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh vs Hugo Gaston (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj vs Matteo Martineau



Il match deve ancora iniziare

Court Annexe – ore 10:30

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

Federico Cina vs Robert Strombachs



Il match deve ancora iniziare

Chris Rodesch vs Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux / Jan Jermar vs Stefanos Sakellaridis / Karan Singh (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori vs Szymon Kielan / Szymon Walkow



Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov / Erik Grevelius vs Hamish Stewart / Harry Wendelken



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 Challenger Tiburon – 1° turno (cemento)

Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulicvs Samir Banerjee

Jurij Rodionov vs Abdullah Shelbayh (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov vs Johannus Monday



Il match deve ancora iniziare

Moerani Bouzige vs Murphy Cassone (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff / Theodore Winegar vs Francis Casey Alcantara / Thijmen Loof



Il match deve ancora iniziare

Baker McKenzie – ore 20:00

Olle Wallin vs Martin Damm



Il match deve ancora iniziare

Bor Artnak vs Renta Tokuda



Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink vs Micah Braswell



Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur vs Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

Chuang/De Leon Family – ore 20:00

Michael Zheng vs Oliver Tarvet



Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar vs Andre Ilagan



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan vs Garrett Johns



Il match deve ancora iniziare

Marek Gengel / Dmitry Popko vs Keshav Chopra / Andres Martin



Il match deve ancora iniziare

Kody Pearson / Filip Pieczonka vs Scott Duncan / Tom Hands



Il match deve ancora iniziare

🇪🇸 Challenger Villena – 1° turno (cemento)

ATP Villena Daniel Merida [8] Daniel Merida [8] 30 5 Ryan Peniston • Ryan Peniston 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 D. Merida 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 R. Peniston 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 D. Merida 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Peniston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Daniel Meridavs Ryan Peniston

Jan-Lennard Struff vs Edas Butvilas



Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch vs Nicolas Jarry (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Albert Ramos-Vinolas vs Maks Kasnikowski



Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch vs Luca Potenza (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta vs Dali Blanch (Non prima 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – ore 11:00

Viktor Durasovic vs Lukas Klein



ATP Villena Viktor Durasovic Viktor Durasovic 0 7 5 Lukas Klein [4] • Lukas Klein [4] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Klein 5-2 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Klein 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Durasovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 L. Klein 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 V. Durasovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Klein 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 V. Durasovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 V. Durasovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Klein 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 V. Durasovic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 L. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 V. Durasovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 V. Durasovic 15-0 30-0 3-2 → 4-2 L. Klein 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Durasovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Durasovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Klein 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

Alberto Barroso Campos vs George Loffhagen



Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik vs Jerome Kym



Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui vs Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Carboni vs Oliver Crawford



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – ore 11:00

Hynek Barton vs Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov vs Kimmer Coppejans



ATP Villena Dimitar Kuzmanov • Dimitar Kuzmanov 0 7 0 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Kuzmanov 0-15 0-30 0-1 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 D. Kuzmanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Kuzmanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Coppejans 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Kuzmanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Neil Oberleitner vs Arthur Gea



Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu vs Eliakim Coulibaly



Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre vs Martin Landaluce (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

🇨🇱 Challenger Antofagasta – 1° turno (terra battuta)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Antonio Nunezvs Carlos Maria Zarate

Emilio Nava vs Matheus Pucinelli De Almeida



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Torrealba vs Cristian Garin (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Matias Soto vs Joao Lucas Reis Da Silva



Il match deve ancora iniziare

Cancha 7 – ore 15:00

Aristotelis Thanos vs Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi vs Lautaro Midon



Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien vs Alvaro Guillen Meza



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker vs Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

Cancha 8 – ore 15:00

Federico Agustin Gomez vs Joaquin Aguilar Cardozo



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva vs Franco Roncadelli



Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez vs Pedro Boscardin Dias



Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres vs Lukas Neumayer



Il match deve ancora iniziare