Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
🇵🇹 Challenger Braga – 1° Turno (terra battuta)
Centre Court – ore 11:00
Frederico Ferreira Silva vs Sumit Nagal
Jay Clarke vs Henrique Rocha (Non prima 14:00)
Stefano Travaglia vs Jaime Faria
Tiago Pereira vs Marco Trungelliti
Court 1 – ore 11:00
Carlos Taberner vs Thiago Seyboth Wild
Tiago Torres vs Roberto Carballes Baena
Javier Barranco Cosano vs Pedro Araujo
Buvaysar Gadamauri vs Vilius Gaubas
Court 2 – ore 11:00
Max Houkes vs Zdenek Kolar
Andrea Pellegrino vs Johannes Ingildsen
Thiago Monteiro vs Henri Squire
Lilian Marmousez vs Marco Cecchinato
🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 1° Turno (cemento indoor)
Court Central – ore 10:30
Nicolai Budkov Kjaer vs Nikolay Vylegzhanin
Mickael Kaouk vs Loann Massard
Calvin Hemery vs Patrick Kypson
Alexander Blockx vs Arthur Bouquier (Non prima 16:00)
Clement Chidekh vs Hugo Gaston (Non prima 18:00)
Patrick Zahraj vs Matteo Martineau
Court Annexe – ore 10:30
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Federico Cina vs Robert Strombachs
Chris Rodesch vs Francesco Passaro
Geoffrey Blancaneaux / Jan Jermar vs Stefanos Sakellaridis / Karan Singh (Non prima 15:00)
Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori vs Szymon Kielan / Szymon Walkow
Anthony Genov / Erik Grevelius vs Hamish Stewart / Harry Wendelken
🇺🇸 Challenger Tiburon – 1° turno (cemento)
Kennedy-Grossman – ore 20:00
Philip Sekulic vs Samir Banerjee
Jurij Rodionov vs Abdullah Shelbayh (Non prima 21:30)
Alex Rybakov vs Johannus Monday
Moerani Bouzige vs Murphy Cassone (Non prima 01:30)
George Goldhoff / Theodore Winegar vs Francis Casey Alcantara / Thijmen Loof
Baker McKenzie – ore 20:00
Olle Wallin vs Martin Damm
Bor Artnak vs Renta Tokuda
Tyler Zink vs Micah Braswell
Daniel Masur vs Mitchell Krueger
Chuang/De Leon Family – ore 20:00
Michael Zheng vs Oliver Tarvet
Rafael Jodar vs Andre Ilagan
Benjamin Hassan vs Garrett Johns
Marek Gengel / Dmitry Popko vs Keshav Chopra / Andres Martin
Kody Pearson / Filip Pieczonka vs Scott Duncan / Tom Hands
🇪🇸 Challenger Villena – 1° turno (cemento)
Pista Carlos Alcaraz – ore 10:30
Daniel Merida vs Ryan Peniston
Jan-Lennard Struff vs Edas Butvilas
Tom Gentzsch vs Nicolas Jarry (Non prima 12:00)
Albert Ramos-Vinolas vs Maks Kasnikowski
Darwin Blanch vs Luca Potenza (Non prima 16:00)
Pablo Carreno Busta vs Dali Blanch (Non prima 18:30)
Pista 1 – ore 11:00
Viktor Durasovic vs Lukas Klein
Alberto Barroso Campos vs George Loffhagen
Petr Brunclik vs Jerome Kym
Moez Echargui vs Raul Brancaccio
Lorenzo Carboni vs Oliver Crawford
Pista 2 – ore 11:00
Hynek Barton vs Hugo Grenier
Dimitar Kuzmanov vs Kimmer Coppejans
Neil Oberleitner vs Arthur Gea
Christoph Negritu vs Eliakim Coulibaly
Inaki Montes-De La Torre vs Martin Landaluce (Non prima 17:30)
🇨🇱 Challenger Antofagasta – 1° turno (terra battuta)
Cancha Central – ore 15:00
Daniel Antonio Nunez vs Carlos Maria Zarate
Emilio Nava vs Matheus Pucinelli De Almeida
Benjamin Torrealba vs Cristian Garin (Non prima 18:00)
Matias Soto vs Joao Lucas Reis Da Silva
Cancha 7 – ore 15:00
Aristotelis Thanos vs Murkel Dellien
Luciano Emanuel Ambrogi vs Lautaro Midon
Hugo Dellien vs Alvaro Guillen Meza
Nicolas Kicker vs Facundo Diaz Acosta
Cancha 8 – ore 15:00
Federico Agustin Gomez vs Joaquin Aguilar Cardozo
Gonzalo Villanueva vs Franco Roncadelli
Rodrigo Pacheco Mendez vs Pedro Boscardin Dias
Juan Bautista Torres vs Lukas Neumayer
TAG: Circuito Challenger
