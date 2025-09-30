Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto
🇵🇹 Challenger Braga – 1° Turno (terra battuta)

Centre Court – ore 11:00
Frederico Ferreira Silva POR vs Sumit Nagal IND
Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Henrique Rocha POR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Carlos Taberner ESP vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Tiago Torres POR vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP vs Pedro Araujo POR

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Max Houkes NED vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez FRA vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – 1° Turno (cemento indoor)

Court Central – ore 10:30
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Nikolay Vylegzhanin RUS
Il match deve ancora iniziare

Mickael Kaouk FRA vs Loann Massard FRA

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Arthur Bouquier FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare



Court Annexe – ore 10:30
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare

Chris Rodesch LUX vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Jan Jermar CZE vs Stefanos Sakellaridis GRE / Karan Singh IND (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kaukovalta FIN / Emil Ruusuvuori FIN vs Szymon Kielan POL / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov BUL / Erik Grevelius SWE vs Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸 Challenger Tiburon – 1° turno (cemento)

Kennedy-Grossman – ore 20:00
Philip Sekulic AUS vs Samir Banerjee USA
Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Abdullah Shelbayh JOR (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

Moerani Bouzige AUS vs Murphy Cassone USA (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA vs Francis Casey Alcantara PHI / Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare



Baker McKenzie – ore 20:00
Olle Wallin SWE vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Bor Artnak SLO vs Renta Tokuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Micah Braswell USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare



Chuang/De Leon Family – ore 20:00
Michael Zheng USA vs Oliver Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan LBN vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Marek Gengel CZE / Dmitry Popko KAZ vs Keshav Chopra USA / Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Kody Pearson AUS / Filip Pieczonka POL vs Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸 Challenger Villena – 1° turno (cemento)

Pista Carlos Alcaraz – ore 10:30
Daniel Merida ESP vs Ryan Peniston GBR
ATP Villena
Daniel Merida [8]
30
5
Ryan Peniston
40
2
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Nicolas Jarry CHI (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Albert Ramos-Vinolas ESP vs Maks Kasnikowski POL

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Luca Potenza ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Dali Blanch USA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 11:00
Viktor Durasovic NOR vs Lukas Klein SVK

ATP Villena
Viktor Durasovic
0
7
5
Lukas Klein [4]
0
6
2
Mostra dettagli

Alberto Barroso Campos ESP vs George Loffhagen GBR

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Jerome Kym SUI

Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Carboni ITA vs Oliver Crawford GBR

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Hynek Barton CZE vs Hugo Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Kimmer Coppejans BEL

ATP Villena
Dimitar Kuzmanov
0
7
0
Kimmer Coppejans
30
6
1
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER vs Eliakim Coulibaly CIV

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Martin Landaluce ESP (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇱 Challenger Antofagasta – 1° turno (terra battuta)

Cancha Central – ore 15:00
Daniel Antonio Nunez CHI vs Carlos Maria Zarate ARG
Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Torrealba CHI vs Cristian Garin CHI (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Aristotelis Thanos GRE vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 8 – ore 15:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

