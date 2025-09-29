Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 30 Settembre 2025

29/09/2025 22:59 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHN ATP 500 Beijing – hard
SF Sinner ITA – de Minaur AUS Non prima 08:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Beijing
R16 Paolini ITA vs Bouzkova CZE 2° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Mouilleron le Captif – indoor hard
R32 Cina ITA – Strombachs LAT 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare

R32 Rodesch LUX – Passaro ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Villena – hard
R32 Blanch USA – Potenza ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Echargui TUN – Brancaccio ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Carboni ITA – Crawford GBR 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ITA Cosenza WTA 125 – terra
1T Abbagnato ITA – Fossa Huergo ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

1T Trevisan ITA – Bolsova ESP 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

1T Chiesa ITA – Grabher AUT 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

1T Chwalinska POL – Ambrosio ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Suzhou WTA 125
1T Garland TPE – Bronzetti ITA ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

