Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 30 Settembre 2025
ATP 500 Beijing – hard
SF Sinner – de Minaur Non prima 08:00
WTA 1000 Beijing
R16 Paolini vs Bouzkova 2° inc. ore 13
CH Mouilleron le Captif – indoor hard
R32 Cina – Strombachs 2° inc. ore 10:30
R32 Rodesch – Passaro 3° inc. ore 10:30
CH Villena – hard
R32 Blanch – Potenza Non prima 16:00
R32 Echargui – Brancaccio 3° inc. ore 10
R32 Carboni – Crawford 4° inc. ore 10
Cosenza WTA 125 – terra
1T Abbagnato – Fossa Huergo ore 12:00
1T Trevisan – Bolsova 2 incontro dalle 12:00
1T Chiesa – Grabher 3 incontro dalle 12:00
1T Chwalinska – Ambrosio ore 20:00
Suzhou WTA 125
1T Garland – Bronzetti ore 06:30
TAG: Italiani in campo
