Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 29 Settembre 2025

Cinque italiani hanno superato le qualificazioni nel singolare maschile del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Hanno strappato il pass per il main draw Fausto Tabacco (6-2, 6-3 sull’elvetico Gian Gruenig), Giorgio Tabacco (6-1, 6-4 su Nicolò Toffanin), Daniele Rapagnetta (che l’ha spuntata 2-6, 6-3, 10-8 su Federico Valle), Giannicola Misasi (6-4, 7-5 su Edoardo Zanada) e Jacopo Bilardo (6-1, 3-6, 10-6 su Giulio Perego).

Sconfitti nel turno decisivo Andrea De Marchi (7-5, 5-7, 10-7 per mano del tedesco Mika Petkovic), Gabriele Bosio (6-3, 6-2 dall’iraniano Kasra Rahmani) e Matteo Sciahbasi (7-5, 6-1 dal tedesco Niels McDonald).

Intanto, ha preso il via il tabellone principale maschile, con quattro italiani che hanno superato il primo turno. Gianluca Cadenasso ha sorpreso la quarta testa di serie, l’ucraino Viacheslav Bielinskyi, battuto in rimonta 4-6, 6-3, 6-3. Nel secondo turno sfiderà la wild card Lorenzo Angelini, che ha regolato 6-2, 6-1 Samuele Pieri. Avanti Michele Ribecai, che la spunta 3-6, 6-2, 6-3 sul tedesco Tim Handel, csì come la wild card Gabriele Crivellaro, che ha superato 7-6(2), 6-2 Leonardo Rossi.

Otto italiane si sono invece issate fino al turno decisivo delle qualificazioni femminili.

Ilary Pistola ha sorpreso 6-4, 6-3 Angelica Raggi e domani sfiderà Lavinia Luciano (6-2, 7-6 su Carlotta Bassotti) per un posto nel main draw. Avanti anche Camilla Gennaro (6-2, 7-5 su Denise Valente), che affronterà Marta Lombardini (brava a domare 6-7, 6-2, 10-8 la tedesca Annemarie Lazar).Bene Anastasia Bertacchi (che regola con un doppio 6-4 la tedesca Christina Baer), Eleonora Alvisi (5-7, 6-0, 13-11 su Marcella Dessolis), Viola Turini (6-0, 6-1 su Francesca Mostallino) e Gaia Maduzzi (6-1, 7-5 su Alessia Antici).

Già pronte nel main draw femminile la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone, la numero 3 Samira De Stefano, Noemi Basiletti, Federica Bilardo, Jennifer Ruggeri, Beatrice Ricci e le wild card Sveva Pieroni, Isabella Maria Serban e Angelica Sara.