Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Bucharest e Bratislava: I Main Draw

29/09/2025 17:58 2 commenti
Camilla Rosatello nella foto
Camilla Rosatello nella foto

ITF BUCAREST(Rou 75k terra)
[1] Panna Udvardy HUN vs Denislava Glushkova BUL
Alevtina Ibragimova RUS vs Diana-Ioana Simionescu ROU
Laura Samson CZE vs Maria Sara Popa ROU
Eva Maria Ionescu ROU vs [6] Sada Nahimana BDI

[4] Miriam Bianca Bulgaru ROU vs Ilay Yoruk TUR
Tessa Johanna Brockmann GER vs Bianca Elena Barbulescu ROU
Anna Siskova CZE vs Katerina Tsygourova SUI
Elena-Teodora Cadar ROU vs [8] Camilla Rosatello ITA

[5] Amarissa Kiara Toth HUN vs Elena Ruxandra Bertea ROU
Georgia Andreea Craciun ROU vs Maia Ilinca Burcescu ROU
Lia Karatancheva BUL vs Sara Victoria Balan ROU
Mia Ristic SRB vs [3] Irene Burillo ESP

[7] Alice Rame FRA vs Andreea Prisacariu ROU
Alesia Breaz ROU vs Lisa Pigato ITA
Oana Georgeta Simion ROU vs Sapfo Sakellaridi GRE
Lea Boskovic CRO vs [2] Arantxa Rus NED

ITF BRATISLAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Alina Charaeva RUS vs Sona Depesova SVK
Mia Pohankova SVK vs TBD
Martyna Kubka POL vs Silvia Husarova SVK
Ariana Arseneault CAN vs [6] Julia Avdeeva RUS

[4] Gabriela Knutson CZE vs TBD
Kali Supova SVK vs TBD
Lucie Havlickova CZE vs TBD
Anouck Vrancken peeters NED vs [7] Kajsa Rinaldo persson SWE

[5] Raluca Georgiana Serban CYP vs TBD
Sofya Lansere RUS vs Elena Malygina EST
Monika Stankiewicz POL vs Aneta Laboutkova CZE
Nina Vargova SVK vs [3] Alina Korneeva RUS

[8] Yuriko Lily Miyazaki GBR vs Lian Tran NED
Katarina Kuzmova SVK vs Radka Zelnickova SVK
TBD vs TBD
[2] Daria Snigur UKR vs TBD

TAG:

2 commenti

fabio 29-09-2025 18:55

GIOCO JULIUS ITF 2025
Itf Bucarest
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Ottobre ore 8.30

Itf Bratislava
Orario Scadenza prono…Mercoledì 1 Ottobre ore 10

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 29-09-2025 18:20

UDVARDY

RUS

ROSATELLO
BURILLO

SAMSON
BULGARU
TOTH
PIGATO

SNIGUR

KNUTSON

CHARAEVA
KOMEEVA

AVDEEVA
HAVLICKOVA
LANSERE
MIYAZAKI

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!