ITF Bucharest e Bratislava: I Main Draw
ITF BUCAREST(Rou 75k terra)
[1] Panna Udvardy vs Denislava Glushkova
Alevtina Ibragimova vs Diana-Ioana Simionescu
Laura Samson vs Maria Sara Popa
Eva Maria Ionescu vs [6] Sada Nahimana
[4] Miriam Bianca Bulgaru vs Ilay Yoruk
Tessa Johanna Brockmann vs Bianca Elena Barbulescu
Anna Siskova vs Katerina Tsygourova
Elena-Teodora Cadar vs [8] Camilla Rosatello
[5] Amarissa Kiara Toth vs Elena Ruxandra Bertea
Georgia Andreea Craciun vs Maia Ilinca Burcescu
Lia Karatancheva vs Sara Victoria Balan
Mia Ristic vs [3] Irene Burillo
[7] Alice Rame vs Andreea Prisacariu
Alesia Breaz vs Lisa Pigato
Oana Georgeta Simion vs Sapfo Sakellaridi
Lea Boskovic vs [2] Arantxa Rus
ITF BRATISLAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Alina Charaeva vs Sona Depesova
Mia Pohankova vs TBD
Martyna Kubka vs Silvia Husarova
Ariana Arseneault vs [6] Julia Avdeeva
[4] Gabriela Knutson vs TBD
Kali Supova vs TBD
Lucie Havlickova vs TBD
Anouck Vrancken peeters vs [7] Kajsa Rinaldo persson
[5] Raluca Georgiana Serban vs TBD
Sofya Lansere vs Elena Malygina
Monika Stankiewicz vs Aneta Laboutkova
Nina Vargova vs [3] Alina Korneeva
[8] Yuriko Lily Miyazaki vs Lian Tran
Katarina Kuzmova vs Radka Zelnickova
TBD vs TBD
[2] Daria Snigur vs TBD
