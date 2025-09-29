Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 29 Settembre 2025

29/09/2025 08:20 6 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

CHN ATP 500 Beijing
QF Sinner ITA – Marozsan HUN 2° inc. ore 07

ATP Beijing
Jannik Sinner [1]
6
7
Fabian Marozsan
1
5
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

QF Tien USA – Musetti ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Masters 1000 Shanghai – hard
Q1 Hijikata AUS – Napolitano ITA 3° inc. ore 06

Il match deve ancora iniziare

Q1 Svrcina CZE – Zeppieri ITA Inizio 06:00

ATP Shanghai
Dalibor Svrcina [3]
6
6
Giulio Zeppieri
2
4
Vincitore: Svrcina
Mostra dettagli



USA CH Tiburon – hard
Q2 Tokuda JPN – Caniato ITA Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Masur GER – Castagnola ITA 2° inc. ore 20

Il match deve ancora iniziare

R32 Bondioli ITA – Popko KAZ Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare



CHI CH Antofagasta – terra
R32 Bagnis ARG – Maestrelli ITA 2° inc. ore 19

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Villena – hard
Q2 Carboni ITA – Manzanera Pertusa ESP 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q2 Brancaccio ITA – Gonzalez Fernandez ESP Inizio 11:00

ATP Villena
Raul Brancaccio [2]
0
6
0
Mario Gonzalez Fernandez
0
3
0
Mostra dettagli

Q2 Potenza ITA – Kasnikowski POL Inizio 11:00

ATP Villena
Luca Potenza [3]
0
4
Maks Kasnikowski [10]
15
3
Mostra dettagli



POR CH Braga – terra
Q2 Squire GER – Romano ITA Inizio 11:00

ATP Braga
Henri Squire [3]
0
1
0
Filippo Romano [12]
0
6
0
Mostra dettagli

Q2 Nagal IND – Dalla Valle ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



ITA Cosenza 125 – terra
TDQ Kostovic SRB – Urgesi ITA ore 10:00

WTA Rende 125
Teodora Kostovic [1]
40
7
5
Federica Urgesi [8]
0
5
2
Mostra dettagli

1T Zantedeschi ITA – Romero Gormaz ESP 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Sherif EGY – Pieri ITA 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Brancaccio ITA – Palicova CZE ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

TDQ Abbagnato ITA – Rocchetti ITA ore 10:00

WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato
0
6
3
Sofia Rocchetti
0
3
5
Mostra dettagli

TDQ Abbagnato ITA – Rocchetti ITA ore 10:00

WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato
0
6
3
Sofia Rocchetti
0
3
5
Mostra dettagli

1t Maleckova CZE/Skoch CZE – Abbagnato ITA/Cavalle-Reimers ESP 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

TDQ Smith AUS – Chiesa ITA ore 10:00

WTA Rende 125
Tina Smith [3]
30
6
3
Deborah Chiesa
30
3
4
Mostra dettagli



TUR Samsun 125 – hard
1T Klimovicova POL – Stefanini ITA ore 09:00

WTA Samsun 125
Linda Klimovicova
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini [4]
0
2
1
0
Vincitore: Klimovicova
Mostra dettagli

TAG:

6 commenti

Harlan (Guest) 29-09-2025 11:02

@ JOA20 (#4490060)

Grazie

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 29-09-2025 10:33

Redazione.

Oggi a Pechino hanno giocato anche le Nostre terribili doppiste… 😉

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 29-09-2025 10:18

Scritto da robi
Svrcina ha perso solo da Sinner..per il resto non perde da un Italiano dall’epoca dei gesti bianchi…

Ha perso contro Zeppieri 2 settimane fa… controllare, per favore, prima di sparare la solita ..!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robi (Guest) 29-09-2025 09:23

Svrcina ha perso solo da Sinner..per il resto non perde da un Italiano dall’epoca dei gesti bianchi…

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 29-09-2025 09:02

Scritto da Harlan
Ma Zepp non doveva stare già nel MD, avendo vinto il challenger collegato?

No, il challenger di Shanghai dà una wild card per il Masters solo al giocatore di casa che fa meglio nel torneo (Zhou Yi in questo caso)

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 29-09-2025 08:37

Ma Zepp non doveva stare già nel MD, avendo vinto il challenger collegato?
Ma poi sto kz di Svrcina vince solo con i nostri?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!