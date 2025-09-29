Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 29 Settembre 2025

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
ATP 500 Beijing
QF Sinner – Marozsan 2° inc. ore 07
ATP Beijing
Jannik Sinner [1]
6
7
Fabian Marozsan
1
5
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-5 → 6-5
J. Sinner
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
4-4 → 4-5
F. Marozsan
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
J. Sinner
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
QF Tien – Musetti Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Masters 1000 Shanghai – hard
Q1 Hijikata – Napolitano 3° inc. ore 06
Il match deve ancora iniziare
Q1 Svrcina – Zeppieri Inizio 06:00
ATP Shanghai
Dalibor Svrcina [3]
6
6
Giulio Zeppieri
2
4
Vincitore: Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
G. Zeppieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Zeppieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Zeppieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
G. Zeppieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
G. Zeppieri
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
CH Tiburon – hard
Q2 Tokuda – Caniato Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Masur – Castagnola 2° inc. ore 20
Il match deve ancora iniziare
R32 Bondioli – Popko Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
CH Antofagasta – terra
R32 Bagnis – Maestrelli 2° inc. ore 19
Il match deve ancora iniziare
CH Villena – hard
Q2 Carboni – Manzanera Pertusa 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
Q2 Brancaccio – Gonzalez Fernandez Inizio 11:00
ATP Villena
Raul Brancaccio [2]
0
6
0
Mario Gonzalez Fernandez•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 5-3
R. Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Gonzalez Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Gonzalez Fernandez
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Gonzalez Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Q2 Potenza – Kasnikowski Inizio 11:00
ATP Villena
Luca Potenza [3]
0
4
Maks Kasnikowski [10]•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
M. Kasnikowski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Kasnikowski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
CH Braga – terra
Q2 Squire – Romano Inizio 11:00
ATP Braga
Henri Squire [3]•
0
1
0
Filippo Romano [12]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-5 → 1-6
H. Squire
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
F. Romano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Romano
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Q2 Nagal – Dalla Valle Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Cosenza 125 – terra
TDQ Kostovic – Urgesi ore 10:00
WTA Rende 125
Teodora Kostovic [1]
40
7
5
Federica Urgesi [8]•
0
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Teodora Kostovic
2-2 → 3-2
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Teodora Kostovic
1-1 → 2-1
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Teodora Kostovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Federica Urgesi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
1T Zantedeschi – Romero Gormaz 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Sherif – Pieri 4 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Brancaccio – Palicova ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
TDQ Abbagnato – Rocchetti ore 10:00
WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato•
0
6
3
Sofia Rocchetti
0
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Abbagnato
3-4 → 3-5
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anastasia Abbagnato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Anastasia Abbagnato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Anastasia Abbagnato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Anastasia Abbagnato
2-2 → 3-2
Sofia Rocchetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Sofia Rocchetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Anastasia Abbagnato
0-0 → 1-0
TDQ Abbagnato – Rocchetti ore 10:00
WTA Rende 125
Anastasia Abbagnato•
0
6
3
Sofia Rocchetti
0
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Abbagnato
3-4 → 3-5
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anastasia Abbagnato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Anastasia Abbagnato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Anastasia Abbagnato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Sofia Rocchetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Anastasia Abbagnato
2-2 → 3-2
Sofia Rocchetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Sofia Rocchetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Anastasia Abbagnato
0-0 → 1-0
1t Maleckova /Skoch – Abbagnato /Cavalle-Reimers 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
TDQ Smith – Chiesa ore 10:00
WTA Rende 125
Tina Smith [3]•
30
6
3
Deborah Chiesa
30
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Tina Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Tina Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tina Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Tina Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Tina Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tina Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Samsun 125 – hard
1T Klimovicova – Stefanini ore 09:00
WTA Samsun 125
Linda Klimovicova
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini [4]•
0
2
1
0
Vincitore: Klimovicova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
5-1 → 6-1
Linda Klimovicova
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Linda Klimovicova
3-0 → 4-0
Lucrezia Stefanini
2-0 → 3-0
Linda Klimovicova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Lucrezia Stefanini
4-2 → 5-2
Linda Klimovicova
3-2 → 4-2
Lucrezia Stefanini
3-1 → 3-2
Linda Klimovicova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Linda Klimovicova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
6 commenti
@ JOA20 (#4490060)
Grazie
Redazione.
Oggi a Pechino hanno giocato anche le Nostre terribili doppiste… 😉
Ha perso contro Zeppieri 2 settimane fa… controllare, per favore, prima di sparare la solita ..!
Svrcina ha perso solo da Sinner..per il resto non perde da un Italiano dall’epoca dei gesti bianchi…
No, il challenger di Shanghai dà una wild card per il Masters solo al giocatore di casa che fa meglio nel torneo (Zhou Yi in questo caso)
Ma Zepp non doveva stare già nel MD, avendo vinto il challenger collegato?
Ma poi sto kz di Svrcina vince solo con i nostri?