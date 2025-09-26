Italiani e italiane nei tornei iTF: I risultati di Venerdì 26 Settembre 2025
🇪🇬 M25 Sharm El Sheikh – Quarter-final
🇮🇹 F. Andaloro \[2] b 🇧🇾 D. Ostapenkov 6-3 6-1
🇮🇹 M25 Santa Margherita di Pula – Quarter-final
T. Compagnucci \[7] b. 🇮🇹 G. Oradini b 🇮🇹 3-6 6-0 4-0 rit.
🇮🇹 J. Berrettini \[4] b 🇮🇹 J. Bilardo 4-6 6-2 6-3
🇵🇱 D. Michalski \[2] b 🇮🇹 M. Ribecai 6-3 5-7 6-2
🇺🇦 O. Krutykh \[5] b 🇮🇹 F. Iannaccone 7-6 6-3
🇪🇸 M25 Sabadell – Quarter-final
🇮🇹 L. Giustino \[1] b 🇳🇱 M. De Krom 7-6 6-3
🇷🇴 M15 Otopeni – Quarter-final
🇮🇹 N. Catini \[8] b 🇷🇴 D. A. Tomescu \[4] 6-2 6-2
🇹🇳 M15 Monastir – Quarter-final
🇮🇹 M. Giunta \[4] b 🇸🇾 H. Naw 6-2 6-1
🇫🇷 M15 Forbach – Quarter-final
🇮🇹 A. Guerrieri \[1] b 🇫🇷 A. Nagel \[6] 6-3 6-1
🇸🇮 M15 Slovenj Gradec – 2nd Round / Quarter-final
🇷🇺 K. Kivattsev \[2] b 🇮🇹 G. Bosio 6-0 7-6
🇮🇹 S. Pieri \[3] vs 🇦🇹 P. L. Pinter 7-5 in corso
🇮🇹 J. C. M. Manzano \[4] b 🇮🇹 G. La Vela \[6] 6-1 6-2
🇮🇹 S. Pieri \[3] b 🇸🇮 Z. Sesko 6-3 7-6
🇵🇹 W100 Lisbona – Quarter-final
🇷🇺 O. Selekhmeteva [4] b 🇮🇹 C. Rosatello 6-3 7-5
🇮🇹 W35 Santa Margherita di Pula – Quarter-final
🇮🇹 V. Paganetti b 🇮🇹 G. Pedone [1] 3-6 6-2 6-1
🇮🇹 J. Ruggeri b 🇨🇿 J. Struplova 6-3 6-3
🇸🇪 C. W. Hennemann b 🇮🇹 N. Basiletti 6-2 7-5
🇪🇬 W15 Sharm El Sheikh – Quarter-final
🇮🇹 G. Squarcialupi [6] b 🇷🇺 E. Tupitsyna 7-5 6-3
🇷🇴 W15 Câmpulung – Semi-final / Quarter-final
🇮🇹 E. Chiesa [5] b 🇷🇴 D.-I. Simionescu 6-3 6-4
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Bravi gli italiani.