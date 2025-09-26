Six Kings Slam: sorteggiato il tabellone, Djokovic e Alcaraz già in semifinale. Sinner inizierà dai quarti di finale
È stato ufficialmente svelato il tabellone del Six Kings Slam, l’esibizione che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori tennisti del circuito. Un torneo dal sapore unico, in cui spettacolo e prestigio si intrecciano, e che promette di regalare incontri di altissimo livello dal 15 al 18 ottobre.
Il sorteggio ha stabilito che Novak Djokovic e Carlos Alcaraz partiranno direttamente dalle semifinali. La decisione è legata al palmarès dei due campioni: sono infatti i giocatori con il maggior numero di titoli Slam vinti tra i sei partecipanti, motivo per cui hanno guadagnato l’accesso diretto al penultimo atto del torneo.
Nella parte alta del tabellone, Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas: una sfida che metterà di fronte due stili di gioco opposti, con l’italiano che partirà nettamente favorito ed il greco deciso a rilanciarsi contro un avversario tra i più temuti del circuito. Il vincitore di questo match troverà ad attenderlo proprio Djokovic, pronto a esordire con il suo consueto carisma.
Nella parte bassa, invece, Taylor Fritz se la vedrà con Alexander Zverev in un confronto che promette grande equilibrio. Chi avrà la meglio sfiderà Carlos Alcaraz, campione in carica di numerosi Slam e deciso a proseguire la sua scalata nella leggenda.
Con Djokovic e Alcaraz già proiettati in semifinale e gli altri quattro a contendersi i posti rimanenti, il Six Kings Slam si annuncia come un evento capace di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati. Un’occasione per vedere i “re” del tennis moderno, forse in tono minore, affrontarsi in un contesto inedito, ma sempre con la stessa fame di vittoria.
Six Kings Slam – Tabellone
Semifinali già qualificate per numero di Slam vinti:
🇷🇸 Novak Djokovic
🇪🇸 Carlos Alcaraz
Quarti di finale:
🇮🇹 Jannik Sinner vs 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas → vincente contro 🇷🇸 Novak Djokovic
🇺🇸 Taylor Fritz vs 🇩🇪 Alexander Zverev → vincente contro 🇪🇸 Carlos Alcaraz
Magari il vincitore della scorsa edizione poteva avere un trattamento diverso, no?
Non sono così certo che l’attuale Tsitsipas sia in grado di battere, soprattutto facilmente, l’arcigno bombardiere croato (°_°)
Qui l’unico dromedario sei tu
Con Tsitsipas una sgambata giusto per prendere confidenza con superficie e palle (*-^)
Gomplottooo!!
se continua così, tra un paio d’anni potrebbero rimanere solo Alcaraz e Sinner gli unici in attività ad aver vinto uno Slam
Beh, allora avrebbe dovuto esserci Musetti che con tre di quelli non perde da tempo.
sostituisce draper infortunato
Coerenza, questa sconosciuta!
Tsitsipas che ci fa lì? È una wildcard? 🙂
Ma il finto sorteggio è stato fatto sulle gobbe dei cammelli o dei dromedari?
Anche qui,tabellone sbilanciato sarà stata colpa del cammello o del dromedario?
Chissà…
Una ragione in più per Jan di fare il Grande Slam l’anno prossimo 😆
Alcaraz ha tolto l’imbarazzo agli organizzatori, perchè già nel manifesto era in primo piano lui e non Sinner, ma se fosse rimasto n. 2 sarebbe stata dura giustificare il fatto di farlo iniziare dalle semifinali.
Curiosamente in attività ci sono solo 6 giocatori che hanno vinto uno Slam: Djokovic, Alcaraz, Sinner, Wawrinka, Medvedev e Cilic. Forse però Stan e Marin sarebbero stati un Bye per gli altri quattro.