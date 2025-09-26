Six Kings Slam 2025 Copertina, Generica

Six Kings Slam: sorteggiato il tabellone, Djokovic e Alcaraz già in semifinale. Sinner inizierà dai quarti di finale

26/09/2025 16:01 15 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

È stato ufficialmente svelato il tabellone del Six Kings Slam, l’esibizione che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori tennisti del circuito. Un torneo dal sapore unico, in cui spettacolo e prestigio si intrecciano, e che promette di regalare incontri di altissimo livello dal 15 al 18 ottobre.

Il sorteggio ha stabilito che Novak Djokovic e Carlos Alcaraz partiranno direttamente dalle semifinali. La decisione è legata al palmarès dei due campioni: sono infatti i giocatori con il maggior numero di titoli Slam vinti tra i sei partecipanti, motivo per cui hanno guadagnato l’accesso diretto al penultimo atto del torneo.
Nella parte alta del tabellone, Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas: una sfida che metterà di fronte due stili di gioco opposti, con l’italiano che partirà nettamente favorito ed il greco deciso a rilanciarsi contro un avversario tra i più temuti del circuito. Il vincitore di questo match troverà ad attenderlo proprio Djokovic, pronto a esordire con il suo consueto carisma.

Nella parte bassa, invece, Taylor Fritz se la vedrà con Alexander Zverev in un confronto che promette grande equilibrio. Chi avrà la meglio sfiderà Carlos Alcaraz, campione in carica di numerosi Slam e deciso a proseguire la sua scalata nella leggenda.

Con Djokovic e Alcaraz già proiettati in semifinale e gli altri quattro a contendersi i posti rimanenti, il Six Kings Slam si annuncia come un evento capace di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati. Un’occasione per vedere i “re” del tennis moderno, forse in tono minore, affrontarsi in un contesto inedito, ma sempre con la stessa fame di vittoria.

Six Kings Slam – Tabellone
Semifinali già qualificate per numero di Slam vinti:
🇷🇸 Novak Djokovic
🇪🇸 Carlos Alcaraz

Quarti di finale:
🇮🇹 Jannik Sinner vs 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas → vincente contro 🇷🇸 Novak Djokovic
🇺🇸 Taylor Fritz vs 🇩🇪 Alexander Zverev → vincente contro 🇪🇸 Carlos Alcaraz

TAG: , , ,

15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Igo 26-09-2025 18:49

Magari il vincitore della scorsa edizione poteva avere un trattamento diverso, no?

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 26-09-2025 18:35

Scritto da Antoz
Curiosamente in attività ci sono solo 6 giocatori che hanno vinto uno Slam: Djokovic, Alcaraz, Sinner, Wawrinka, Medvedev e Cilic. Forse però Stan e Marin sarebbero stati un Bye per gli altri quattro.

Non sono così certo che l’attuale Tsitsipas sia in grado di battere, soprattutto facilmente, l’arcigno bombardiere croato (°_°)

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marcauro 26-09-2025 18:27

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Ma il finto sorteggio è stato fatto sulle gobbe dei cammelli o dei dromedari?
Anche qui,tabellone sbilanciato sarà stata colpa del cammello o del dromedario?
Chissà…

Qui l’unico dromedario sei tu

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marcauro 26-09-2025 18:27

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Ma il finto sorteggio è stato fatto sulle gobbe dei cammelli o dei dromedari?
Anche qui,tabellone sbilanciato sarà stata colpa del cammello o del dromedario?
Chissà…

Qui l’unico dromedario sei tu

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 26-09-2025 18:01

Con Tsitsipas una sgambata giusto per prendere confidenza con superficie e palle (*-^)

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Supporter dei poeti estinti (Guest) 26-09-2025 17:58

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Ma il finto sorteggio è stato fatto sulle gobbe dei cammelli o dei dromedari?
Anche qui,tabellone sbilanciato sarà stata colpa del cammello o del dromedario?
Chissà…

Gomplottooo!!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
GM (Guest) 26-09-2025 17:33

Scritto da Antoz
Curiosamente in attività ci sono solo 6 giocatori che hanno vinto uno Slam: Djokovic, Alcaraz, Sinner, Wawrinka, Medvedev e Cilic. Forse però Stan e Marin sarebbero stati un Bye per gli altri quattro.

se continua così, tra un paio d’anni potrebbero rimanere solo Alcaraz e Sinner gli unici in attività ad aver vinto uno Slam

 9
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: zedarioz, Ultraviolet, marcauro, il capitano
velenopuro 26-09-2025 17:22

Scritto da fedder

Scritto da Dr Ivo
Tsitsipas che ci fa lì? È una wildcard?

sostituisce draper infortunato

Beh, allora avrebbe dovuto esserci Musetti che con tre di quelli non perde da tempo.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fedder 26-09-2025 17:03

Scritto da Dr Ivo
Tsitsipas che ci fa lì? È una wildcard?

sostituisce draper infortunato

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 26-09-2025 16:38

Il sorteggio ha stabilito che Novak Djocovic e Carlos Alcaraz partiranno direttamente dalle semifinali. La decisione è legata al palmarès dei due campioni: sono infatti i giocatori con il maggiorn numero di titoli Slam vinti tra i sei partecimanti, motivo per cui hanno guadagnato l’accesso diretto al penultimo atto del torneo.

Coerenza, questa sconosciuta!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 26-09-2025 16:29

Tsitsipas che ci fa lì? È una wildcard? 🙂

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 26-09-2025 16:25

Ma il finto sorteggio è stato fatto sulle gobbe dei cammelli o dei dromedari?
Anche qui,tabellone sbilanciato sarà stata colpa del cammello o del dromedario?
Chissà…

 4
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Sonj, marcauro, tacchino freddo
JOA20 (Guest) 26-09-2025 16:23

Una ragione in più per Jan di fare il Grande Slam l’anno prossimo 😆

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
zedarioz 26-09-2025 16:15

Alcaraz ha tolto l’imbarazzo agli organizzatori, perchè già nel manifesto era in primo piano lui e non Sinner, ma se fosse rimasto n. 2 sarebbe stata dura giustificare il fatto di farlo iniziare dalle semifinali.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Antoz (Guest) 26-09-2025 16:14

Curiosamente in attività ci sono solo 6 giocatori che hanno vinto uno Slam: Djokovic, Alcaraz, Sinner, Wawrinka, Medvedev e Cilic. Forse però Stan e Marin sarebbero stati un Bye per gli altri quattro.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, MarcoP