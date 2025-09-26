Alcaraz oggi non si è allenato a Tokyo, preoccupano le condizioni dello spagnolo

Arrivano notizie poco rassicuranti dalla Spagna sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Secondo quanto rilevato da Marca, il n.1 del mondo oggi ha deciso di non allenarsi a Tokyo, scegliendo solo riposo e fisioterapia per cercare di contenere il problema accusato nella partita di esodio nell’ATP 500 nipponico contro Baez. Rincorrendo una palla in avanti Carlos ha avvertito dolore nella zona della caviglia sinistra, una storta, tanto da ricorrere all’ausilio del trainer con una fasciatura molto stretta. A caldo il dolore è passato ed è riuscito a terminare la partita con una vittoria. Per le fonti del media spagnolo, Alcaraz è sotto osservazione diretta del suo fisioterapista Juanjo Moreno e ha deciso di non sforzare minimamente la parte colpita, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili per gli ottavi di finale contro Zizou Bergs.

L’incontro del secondo turno, che oppone Alcaraz a Bergs, è stato programmato come ultimo nella sessione serale di domani (indicativamente alle ore 11 italiane), per consentire allo spagnolo il massimo tempo possibile di riposo. Il finale di stagione è molto importante per Carlos, per difendere la prima posizione nel ranking mondiale ottenuta con la vittoria a US Open, e con i due grandi appuntamenti delle Finals di Torino e della Davis a Bologna. Vedremo se Carlos starà abbastanza bene da scendere in campo e continuare la sua strada nel torneo, oppure se opterà prudenzialmente per un forfait, magari andando direttamente a Shanghai per il Masters 1000 asiatico al via la prossima settimana.

Alcaraz ha una programmazione alquanto fitta nelle prossime settimane. Oltre i due importanti tornei cinesi, è atteso dalla ricchissima esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita, ed è notizia fresca quella di una nuova esibizione che lo opporrà a Joao Fonseca a fine anno, negli Stati Uniti, per la precisione a Miami la seconda settimana di dicembre, in piena off-season.

Mario Cecchi