Alcaraz oggi non si è allenato a Tokyo, preoccupano le condizioni dello spagnolo
Arrivano notizie poco rassicuranti dalla Spagna sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Secondo quanto rilevato da Marca, il n.1 del mondo oggi ha deciso di non allenarsi a Tokyo, scegliendo solo riposo e fisioterapia per cercare di contenere il problema accusato nella partita di esodio nell’ATP 500 nipponico contro Baez. Rincorrendo una palla in avanti Carlos ha avvertito dolore nella zona della caviglia sinistra, una storta, tanto da ricorrere all’ausilio del trainer con una fasciatura molto stretta. A caldo il dolore è passato ed è riuscito a terminare la partita con una vittoria. Per le fonti del media spagnolo, Alcaraz è sotto osservazione diretta del suo fisioterapista Juanjo Moreno e ha deciso di non sforzare minimamente la parte colpita, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili per gli ottavi di finale contro Zizou Bergs.
L’incontro del secondo turno, che oppone Alcaraz a Bergs, è stato programmato come ultimo nella sessione serale di domani (indicativamente alle ore 11 italiane), per consentire allo spagnolo il massimo tempo possibile di riposo. Il finale di stagione è molto importante per Carlos, per difendere la prima posizione nel ranking mondiale ottenuta con la vittoria a US Open, e con i due grandi appuntamenti delle Finals di Torino e della Davis a Bologna. Vedremo se Carlos starà abbastanza bene da scendere in campo e continuare la sua strada nel torneo, oppure se opterà prudenzialmente per un forfait, magari andando direttamente a Shanghai per il Masters 1000 asiatico al via la prossima settimana.
Alcaraz ha una programmazione alquanto fitta nelle prossime settimane. Oltre i due importanti tornei cinesi, è atteso dalla ricchissima esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita, ed è notizia fresca quella di una nuova esibizione che lo opporrà a Joao Fonseca a fine anno, negli Stati Uniti, per la precisione a Miami la seconda settimana di dicembre, in piena off-season.
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz
Concordo!
Dopo avrà abbastanza tempo per andare a sciare e per riprendere la preparazione in vista di AO-26.
Va beh ma è ovvio che avrebbe fatto riposo precauzionale, non significa che non gioca domani
@ Luce nella notte (#4488553)
Certo.
Finale alle finals, finale in davis e finale agli australian open negli ultimi 2 anni le ha fatte belzebù.
Non è che se ripeti 1000 volte una fesseria, questa diventa realtà.
Resta una grandissima s…..a
Come già detto, a questi ritmi non possono reggere.
Scordiamoci carriere lunghe ed eroiche come quelle delle generazioni precedenti. Dopo i 25-26 la musica cambia.
Sottoscrivo!
E poi non deve fare una gran preparazione per affrontare Bergs, può giocare anche su un solo piede…
Sono d’accordo. Sinner gioca meno esibizioni di Alcaraz e questo è un punto alla lunga a suo favore
La storta alla caviglia sarà stata una fatalità, ma già con Fritz nella Laver Cup Carlos aveva manifestato un evidente calo fisico, tipico di chi è in sovraccarico.
Il risultato sorprendente di quella partita lo testimonia. Non è questione di averla presa alla leggera, perché in tal caso tanto valeva non andarci, il suo è stato veramente un blackout fisico e mentale, lo stesso dei suoi mesi bui.
Doveva fare come Sinner, snobbare la Laver… e che ci andassero i Cobolli o gli Aliassime i quali hanno (anche loro) bisogno di visibilità con gli sponsor. Lui che bisogno aveva? Economico non di certo. Se aveva già firmato un accordo, prendeva una scusa e non ci andava (come avrà fatto Sinner e come fece realmente Sinner nel caso delle Olimpiadi).
Al livello in cui si trova, nella competizione per il primato, ogni errore si paga e lui sta ripetendo l’errore dell’anno scorso dopo la vittoria a Wimbledon
Sobbarcarsi la PAGLIACCIATA della cosiddetta “LAVER CUP” ha evidentemente lasciato il segni, come era ovvio e facilmente prevedibile, con affaticamenti eccessivi, Stress eccessivi ed aumento dei jet-lag, che a loro volta bene non fanno, anzi…
Chiaro che se il Sinner dovesse a fine stagione aggiungere anche la PAGLIACCIATA PSEUDO-DAVIS addirittura a novembre – FOLLIA TOTALE – per qualunque top Player assoluto (come Sinner / Alcaraz) compromette di brutto lo Slam australiano, si priva del minimo indispensabile riposo di almeno 8 / 10 settimane (meglio 10) E SI SPACCA !!!
E dopo le scudisciate del suo mentore padrone chi le sente!! Anche con la zoppia ma si gioca e basta… Lo zanzara ha deciso.
Mi pare abbastanza normale prendersi un giorno di riposo dopo lo spavento di ieri, per me gioca gli ottavi.
ma rinunciare al six kings slam no eh?
non mi preoccuperei più di tanto ad esser sincero..è solo un riposo precauzionale