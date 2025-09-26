Alizé Cornet e l’eterno addio al tennis

Alizé Cornet , 35 anni, sembra non riuscire a trovare davvero il momento giusto per chiudere con il circuito. Già a Roland Garros 2024 aveva annunciato il suo ritiro, tra applausi e commozione, salvo poi tornare sui propri passi appena un anno più tardi, spinta dalla voglia di rivivere ancora le emozioni della competizione.

Il ritorno è arrivato sull’erba di Wimbledon, dove ha disputato le qualificazioni, confessando di aver provato un piacere speciale nel ritrovare la sensazione di giocare sui prati londinesi. Quello, secondo Cornet, doveva essere il vero capitolo conclusivo della sua carriera. Ma non è stato così.

Dopo la parentesi estiva, infatti, la francese è scesa nuovamente in campo nel WTA 125 di San Sebastián, dove ha sorpreso molti osservatori con la decisione di partecipare. Ed è stato proprio lì che, al termine del torneo, Cornet ha annunciato ancora una volta l’addio definitivo al tennis.

Se questa sarà davvero la parola “fine” della sua lunga carriera resta da vedere. Conosciuta per la sua determinazione, la sua passione e una spiccata personalità, Cornet non ha mai nascosto quanto fosse difficile per lei lasciare lo sport che l’ha resa protagonista per quasi due decenni. Ora afferma di voler chiudere davvero, ma il dubbio rimane: tornerà ancora una volta a sorprendere, magari con un’ultima apparizione?