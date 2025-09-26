WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Eala nella foto
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale, cemento

WTA Jingshan 125
Alexandra Eala [1]
0
6
6
0
Jia-Jing Lu
0
4
1
0
Vincitore: Eala
Mostra dettagli

WTA Jingshan 125
Lulu Sun [3]
0
6
6
0
Elena Pridankina
0
2
4
0
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

WTA Jingshan 125
En-Shuo Liang
6
4
0
Talia Gibson [2]
3
6
6
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

WTA Jingshan 125
Rina Saigo
0
5
2
0
Ye-Xin Ma
0
7
6
0
Vincitore: Ma
Mostra dettagli



Jingshan, China – WTA 125 (doppio, cemento outdoor)
08:10 🇹🇼 Y-H. Lee / 🇭🇰 H. Y. C. Wong – 🇮🇹 E. Cascino / 🇨🇳 S. Feng
WTA Jingshan 125
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
0
6
6
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [4]
0
1
3
0
Vincitore: Lee / Wong
Mostra dettagli

09:20 🇨🇳 Q. Y. Ye / 🇨🇳 W. Zheng – 🇲🇾 E. Chong / 🇹🇼 E. S. Liang

WTA Jingshan 125
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0
4
2
Eudice Chong / En-Shuo Liang [2]
0
6
5
Mostra dettagli

