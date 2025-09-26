Beijing 500 | Hard | $4016050 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Jingshan: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
WTA 125 Jingshan (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale, cemento
WTA Jingshan 125
Alexandra Eala [1]
0
6
6
0
Jia-Jing Lu
0
4
1
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
4-1 → 5-1
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Jia-Jing Lu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
2-2 → 2-3
Jia-Jing Lu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Jia-Jing Lu
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
WTA Jingshan 125
Lulu Sun [3]•
0
6
6
0
Elena Pridankina
0
2
4
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lulu Sun
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
15-40
5-2 → 5-3
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
4-2 → 5-2
Lulu Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
3-2 → 4-2
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Lulu Sun
0-15
0-30
0-40
2-1 → 2-2
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
1-1 → 2-1
Lulu Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Lulu Sun
15-0
30-0
40-0
5-2 → 6-2
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
15-40
3-1 → 4-1
Lulu Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
WTA Jingshan 125
En-Shuo Liang
6
4
0
Talia Gibson [2]
3
6
6
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
0-6
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
40-15
0-4 → 0-5
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Talia Gibson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
WTA Jingshan 125
Rina Saigo
0
5
2
0
Ye-Xin Ma•
0
7
6
0
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ye-Xin Ma
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
2-5 → 2-6
Rina Saigo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Rina Saigo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
0-3 → 1-3
Rina Saigo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Rina Saigo
0-15
0-30
0-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Rina Saigo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
0-40
4-5 → 5-5
Rina Saigo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Rina Saigo
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Rina Saigo
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Rina Saigo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
Rina Saigo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jingshan, China – WTA 125 (doppio, cemento outdoor)
08:10 🇹🇼 Y-H. Lee / 🇭🇰 H. Y. C. Wong – 🇮🇹 E. Cascino / 🇨🇳 S. Feng
WTA Jingshan 125
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
0
6
6
0
Estelle Cascino / Shuo Feng [4]
0
1
3
0
Vincitore: Lee / Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
0-40
3-1 → 3-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
30-0
40-0
3-0 → 3-1
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
0-30
15-30
15-40
5-1 → 6-1
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
0-40
3-0 → 3-1
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
09:20 🇨🇳 Q. Y. Ye / 🇨🇳 W. Zheng – 🇲🇾 E. Chong / 🇹🇼 E. S. Liang
WTA Jingshan 125
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0
4
2
Eudice Chong / En-Shuo Liang [2]•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
2-5
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
2-4 → 2-5
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
15-40
4-5 → 4-6
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 3-1
Eudice Chong / En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Qiu Yu Ye / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Eudice Chong / En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
