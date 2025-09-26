Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Quarti di Finale, cemento
Stadium – ore 20:00
Benjamin Hassan
vs Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Jurij Rodionov vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs Alex Rybakov
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs George Goldhoff / Theodore Winegar (Non prima 02:30)
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Moerani Bouzige (Non prima 03:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 00:00
Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Mitchell Krueger / Luis David Martinez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Quarti di Finale, terra battuta
Singolare
13:00 🇨🇭 A. Ritschard – 🇮🇹 S. Travaglia
Il match deve ancora iniziare
14:00 🇪🇸 P. Llamas Ruiz – 🇵🇹 H. Rocha
Il match deve ancora iniziare
14:30 🇪🇸 D. Merida Aguilar – 🇱🇹 V. Gaubas
Il match deve ancora iniziare
15:30 🇦🇷 M. Trungelliti – 🇵🇪 I. Buse
Il match deve ancora iniziare
Doppio
12:00 🇷🇴 V. V. Cornea / 🇮🇹 A. Pellegrino – 🇷🇴 M. A. Jecan / 🇷🇴 B. Pavel
ATP Lisbon
Victor Cornea / Andrea Pellegrino
0
0
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
0
0
16:00 🇧🇷 M. Demoliner / 🇧🇷 O. Luz – 🇪🇸 P. Llamas Ruiz / 🇪🇸 S. Martos Gornes
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 11:30
Patrick Kaukovalta
/ Emil Ruusuvuori
vs Trey Hilderbrand
/ Mac Kiger
ATP Orleans
Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori•
0
6
0
Trey Hilderbrand / Mac Kiger
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kaukovalta / Ruusuvuori
T. Hilderbrand / Kiger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kaukovalta / Ruusuvuori
5-2 → 6-2
T. Hilderbrand / Kiger
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
5-1 → 5-2
P. Kaukovalta / Ruusuvuori
4-1 → 5-1
T. Hilderbrand / Kiger
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-0 → 4-1
P. Kaukovalta / Ruusuvuori
3-0 → 4-0
T. Hilderbrand / Kiger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
P. Kaukovalta / Ruusuvuori
1-0 → 2-0
T. Hilderbrand / Kiger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Cleeve Harper / David Stevenson vs Theo Arribage / Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Justin Engel (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Raphael Collignon vs Alexis Galarneau (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Nicolai Budkov Kjaer (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Remy Bertola
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 17:00
Alvaro Guillen Meza
vs Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Alex Barrena (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 17:00
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Francesco Maestrelli / Bruno Oliveira
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena / Hernan Casanova vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno – cemento
Center Court – ore 09:00
Gauthier Onclin
vs Mackenzie McDonald
ATP Jingshan
Gauthier Onclin
6
4
Mackenzie McDonald [2]
7
6
Vincitore: McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Onclin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
df
3-5 → 4-5
G. Onclin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-5 → 3-5
G. Onclin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
0-3 → 1-3
M. McDonald
0-15
df
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
G. Onclin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
G. Onclin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
G. Onclin
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-3 → 1-4
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
M. McDonald
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Chun-Hsin Tseng vs Yannick Hanfmann
ATP Jingshan
Chun-Hsin Tseng
1
7
0
Yannick Hanfmann
6
6
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Y. Hanfmann
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 0-2
C. Tseng
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
C. Tseng
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
Y. Hanfmann
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
C. Tseng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Y. Hanfmann
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
C. Tseng
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Hanfmann
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
C. Tseng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 09:00
Christopher Eubanks vs Lloyd Harris
ATP Jingshan
Christopher Eubanks
5
2
Lloyd Harris
7
6
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Harris
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
C. Eubanks
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Harris
15-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 2-4
L. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
C. Eubanks
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Harris
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Eubanks
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Eubanks
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-5 → 5-6
C. Eubanks
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Harris
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
C. Eubanks
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
Liam Draxl vs Billy Harris
ATP Jingshan
Liam Draxl [8]
4
4
Billy Harris
6
6
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
L. Draxl
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
ace
3-5 → 4-5
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
B. Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
L. Draxl
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-3 → 2-3
B. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Draxl
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Draxl
15-40
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
B. Harris
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
B. Harris
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Ray Ho / Yu Hsiou Hsu
ATP Jingshan
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
6
7
Ray Ho / Yu Hsiou Hsu
1
6
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
A. Chandrasekar / Stalder
5-6 → 6-6
R. Ho / Hsiou Hsu
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Chandrasekar / Stalder
4-5 → 5-5
R. Ho / Hsiou Hsu
4-4 → 4-5
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
R. Ho / Hsiou Hsu
3-3 → 3-4
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
2-3 → 3-3
R. Ho / Hsiou Hsu
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
R. Ho / Hsiou Hsu
2-0 → 2-1
A. Chandrasekar / Stalder
1-0 → 2-0
R. Ho / Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Chandrasekar / Stalder
5-1 → 6-1
R. Ho / Hsiou Hsu
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
4-1 → 5-1
A. Chandrasekar / Stalder
3-1 → 4-1
R. Ho / Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
2-1 → 3-1
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
R. Ho / Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Nicolas Barrientos / Blake Bayldon vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
ATP Jingshan
Nicolas Barrientos / Blake Bayldon [4]
4
6
9
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
6
4
11
Vincitore: Bollipalli / Kadhe
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Barrientos / Bayldon
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
df
5-8
6-8
6-9
7-9
8-9
9-9
9-10
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
N. Barrientos / Bayldon
4-4 → 5-4
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
4-3 → 4-4
N. Barrientos / Bayldon
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
3-3 → 4-3
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-2 → 3-3
N. Barrientos / Bayldon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
2-1 → 2-2
N. Barrientos / Bayldon
1-1 → 2-1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
N. Barrientos / Bayldon
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
N. Barrientos / Bayldon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 3-5
N. Barrientos / Bayldon
2-4 → 3-4
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
2-3 → 2-4
N. Barrientos / Bayldon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-2 → 2-3
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
2-1 → 2-2
N. Barrientos / Bayldon
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
N. Barrientos / Bayldon
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 09:00
Dalibor Svrcina vs Eliot Spizzirri
ATP Jingshan
Dalibor Svrcina [3]
6
4
2
Eliot Spizzirri
4
6
6
Vincitore: Spizzirri
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Svrcina
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
E. Spizzirri
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
E. Spizzirri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
E. Spizzirri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
E. Spizzirri
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
E. Spizzirri
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
D. Svrcina
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Spizzirri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
E. Spizzirri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
D. Svrcina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
E. Spizzirri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
E. Spizzirri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Spizzirri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman
ATP Jingshan
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
7
6
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman [2]
6
4
Vincitore: Lammons / Rojer
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Lammons / Rojer
5-4 → 6-4
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
N. Lammons / Rojer
4-3 → 5-3
M. Christopher Romios / Seggerman
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
4-2 → 4-3
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. Christopher Romios / Seggerman
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
N. Lammons / Rojer
2-1 → 3-1
M. Christopher Romios / Seggerman
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
N. Lammons / Rojer
0-1 → 1-1
M. Christopher Romios / Seggerman
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
ace
6*-1
6*-2
ace
6-6 → 7-6
M. Christopher Romios / Seggerman
6-5 → 6-6
N. Lammons / Rojer
5-5 → 6-5
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
N. Lammons / Rojer
4-4 → 5-4
M. Christopher Romios / Seggerman
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
N. Lammons / Rojer
3-3 → 4-3
M. Christopher Romios / Seggerman
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
3-2 → 3-3
N. Lammons / Rojer
2-2 → 3-2
M. Christopher Romios / Seggerman
2-1 → 2-2
N. Lammons / Rojer
1-1 → 2-1
M. Christopher Romios / Seggerman
1-0 → 1-1
N. Lammons / Rojer
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Denis Yevseyev vs Colton Smith
ATP Jingshan
Denis Yevseyev
3
6
6
Colton Smith
6
3
3
Vincitore: Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
C. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
C. Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
C. Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Smith
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
D. Yevseyev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
4-2 → 4-3
D. Yevseyev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Smith
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
C. Smith
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
C. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
C. Smith
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Tsung-Hao Huang / Uisung Park
ATP Jingshan
Constantin Frantzen / Robin Haase [1]
7
2
7
Tsung-Hao Huang / Uisung Park
5
6
10
Vincitore: Huang / Park
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Frantzen / Haase
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
2-4
2-5
ace
3-5
4-5
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
ace
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
2-4 → 2-5
C. Frantzen / Haase
15-0
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 1-2
T. Huang / Park
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang / Park
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
6-5 → 7-5
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 5-4
T. Huang / Park
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
T. Huang / Park
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
df
2-2 → 3-2
T. Huang / Park
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 2-1
T. Huang / Park
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 09:00
Nikoloz Basilashvili vs Bernard Tomic
ATP Jingshan
Nikoloz Basilashvili [5]
1
0
Bernard Tomic
6
6
Vincitore: Tomic
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
B. Tomic
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
B. Tomic
40-30
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
N. Basilashvili
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-4 → 1-5
N. Basilashvili
0-40
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 0-1
Omar Jasika vs Alex Bolt
ATP Jingshan
Omar Jasika
6
4
1
Alex Bolt
4
6
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-5 → 1-6
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Bolt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-3 → 1-4
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
5-3 → 5-4
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
O. Jasika
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Bolt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit