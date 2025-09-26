Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Quarti di Finale, cemento

Stadium – ore 20:00
Benjamin Hassan LBN vs Andrew Fenty USA
Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Alex Rybakov USA

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Moerani Bouzige AUS (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 00:00
Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA vs Mitchell Krueger USA / Luis David Martinez VEN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Quarti di Finale, terra battuta

Singolare
13:00 🇨🇭 A. Ritschard – 🇮🇹 S. Travaglia
Il match deve ancora iniziare

14:00 🇪🇸 P. Llamas Ruiz – 🇵🇹 H. Rocha

Il match deve ancora iniziare

14:30 🇪🇸 D. Merida Aguilar – 🇱🇹 V. Gaubas

Il match deve ancora iniziare

15:30 🇦🇷 M. Trungelliti – 🇵🇪 I. Buse

Il match deve ancora iniziare



Doppio
12:00 🇷🇴 V. V. Cornea / 🇮🇹 A. Pellegrino – 🇷🇴 M. A. Jecan / 🇷🇴 B. Pavel

ATP Lisbon
Victor Cornea / Andrea Pellegrino
0
0
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
0
0
Mostra dettagli

16:00 🇧🇷 M. Demoliner / 🇧🇷 O. Luz – 🇪🇸 P. Llamas Ruiz / 🇪🇸 S. Martos Gornes

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 11:30
Patrick Kaukovalta FIN / Emil Ruusuvuori FIN vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA
ATP Orleans
Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori
0
6
0
Trey Hilderbrand / Mac Kiger
0
2
1
Mostra dettagli

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Theo Arribage FRA / Joshua Paris GBR

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Justin Engel GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Alexis Galarneau CAN (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Nicolai Budkov Kjaer NOR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 17:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA
Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Alex Barrena ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 17:00
Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Francesco Maestrelli ITA / Bruno Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG / Hernan Casanova ARG vs Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno – cemento

Center Court – ore 09:00
Gauthier Onclin BEL vs Mackenzie McDonald USA
ATP Jingshan
Gauthier Onclin
6
4
Mackenzie McDonald [2]
7
6
Vincitore: McDonald
Mostra dettagli

Chun-Hsin Tseng TPE vs Yannick Hanfmann GER

ATP Jingshan
Chun-Hsin Tseng
1
7
0
Yannick Hanfmann
6
6
6
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli



Court 1 – ore 09:00
Christopher Eubanks USA vs Lloyd Harris RSA

ATP Jingshan
Christopher Eubanks
5
2
Lloyd Harris
7
6
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Liam Draxl CAN vs Billy Harris GBR

ATP Jingshan
Liam Draxl [8]
4
4
Billy Harris
6
6
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Ray Ho TPE / Yu Hsiou Hsu TPE

ATP Jingshan
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
6
7
Ray Ho / Yu Hsiou Hsu
1
6
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Mostra dettagli

Nicolas Barrientos COL / Blake Bayldon AUS vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND

ATP Jingshan
Nicolas Barrientos / Blake Bayldon [4]
4
6
9
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
6
4
11
Vincitore: Bollipalli / Kadhe
Mostra dettagli



Court 4 – ore 09:00
Dalibor Svrcina CZE vs Eliot Spizzirri USA

ATP Jingshan
Dalibor Svrcina [3]
6
4
2
Eliot Spizzirri
4
6
6
Vincitore: Spizzirri
Mostra dettagli

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA

ATP Jingshan
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
7
6
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman [2]
6
4
Vincitore: Lammons / Rojer
Mostra dettagli

Denis Yevseyev KAZ vs Colton Smith USA

ATP Jingshan
Denis Yevseyev
3
6
6
Colton Smith
6
3
3
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Tsung-Hao Huang TPE / Uisung Park KOR

ATP Jingshan
Constantin Frantzen / Robin Haase [1]
7
2
7
Tsung-Hao Huang / Uisung Park
5
6
10
Vincitore: Huang / Park
Mostra dettagli



Court 5 – ore 09:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Bernard Tomic AUS

ATP Jingshan
Nikoloz Basilashvili [5]
1
0
Bernard Tomic
6
6
Vincitore: Tomic
Mostra dettagli

Omar Jasika AUS vs Alex Bolt AUS

ATP Jingshan
Omar Jasika
6
4
1
Alex Bolt
4
6
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

