Grinta Cobolli! Rimonta Rublev all’esordio all’ATP 500 Pechino mostrando maggiore lucidità e calma

Lo sguardo focalizzato e convinto di Fabio Cobolli dopo aver tirato un gran diritto vincente sul match point è la foto esatta di una partita condotta con forza fisica ma soprattutto equilibrio agonistico e mentale dal romano, bravo a restare calmo e rimontare lo svantaggio in entrambi set ad un Andrey Rublev ancora incapace di gestire la sua furia agonistica. Cobolli batte Rublev per 7-6(3) 6-3 all’esordio dell’ATP 500 di Pechino, una bella vittoria perché maturata soffrendo ma senza mai dare la sensazione di essere “perso”, calmo e lucido nel rimettere a posto i pezzi del suo gioco, arginare prima e ribaltare poi la spinta del russo, a tratti dirompente ma poi disordinato e per l’ennesima volta carente di raziocinio in passaggi chiave, dove la qualità agonistica e mentale del romano sono invece venute a galla. Una consapevolezza maturata in un 2025 di grandissima qualità che ha issato Flavio tra i migliori giocatori del mondo. Cobolli al secondo turno è atteso da un’altra sfida impegnativa, il vincente di Cerundolo – Tien.

La partita si è giocata, come ampiamente previsto sulla carta, con grandissima spinta e ritmo. Nelle fasi iniziali dei due set è stato Rublev a condurre, fortissima la sua sbracciata col diritto ma anche col rovescio ha sbagliato meno rispetto ad altre occasioni. Tantissimi palleggi serrati sulle diagonali e grande aggressività, con Cobolli bravissimo a non smarrirsi quando è stato “sotto” all’avversario, e quindi pronto ad alzare il livello e a sua volta entrare sulla palla del moscovita con ancor più vigore e intensità. Tanta energia, forza nelle gambe per correre e spingere a tutta, ma senza esagerare e con la freddezza del tirare la pallata ideale nelle fasi caldi della sua rimonta in ogni parziale. Numeri al servizio ancora non ottimali per Flavio, con solo il 52% di prime palle in gioco nel match ma un buonissimo 78% di trasformazione, e al 50% anche con la seconda, un dato questo molto positivo considerando l’aggressività della risposta di Rublev.

Andrey parte spron battuto, servizio e diritto funzionano e dopo un turno di servizio vinto a 15 va a prendersi il break sul 30-40, per il 2-0. Quando il russo può fare corsa di testa e non sente troppo la pressione diventa un tennista molto performante, e infatti consolida il vantaggio sul 3-0 e gioca senza grandi tensioni, conducendo il set fino al 5-2. Cobolli dopo l’inizio difficile entra meglio negli scambi e nella palla, e dopo esser rimasto in scia nell’ottavo game (nonostante un doppio fallo), sul 5-3 mette grande pressione a Rublev, che la sente tutta. Il russo crolla nella tensione, da 0-40 riesce a salvare in qualche modo le tre palle break, ma capitola sulla quarta, davvero lucido Cobolli in questa fase. Agganciato l’avversario, Flavio impatta sul 5 pari e in risposta continua a martellare a tutto braccio, ora è lui che comanda mentre Andrey è titubante e disordinato. Cobolli si ritrova avanti 0-40 in risposta (anche grazie al servizio del russo che crolla, pure un doppio fallo), ma non riesce a strappare il break. Si arriva al tiebreak, con Cobolli bravo a giocare con maggiore aggressività e ordine rispetto al rivale. Immediato l’allungo, 3 punti a 0, è lo strappo decisivo, per il 7 punti a 3 che vale a Flavio il set.

Down goes the No.6 seed ❌ Flavio Cobolli rallies back from a break down in both sets to beat Andrey Rublev 7-6(3) 6-3! 🇮🇹✌️#ChinaOpen pic.twitter.com/CQ2K6l39HI — Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2025

Nel secondo parziale si torna ad inizio partita. Rublev scatta con veemenza e strappa un break immediato a un Cobolli che tira il fiato, game perso a 15 con un doppio fallo. Il russo è tornato sopra nella spinta, si porta facilmente sul 2-0 e nel terzo game, in risposta, continua a spingere a tutto gas, portandosi 15-40 con due occasioni per il doppio allungo. Qua viene fuori di nuovo la grande differenza tra la calma e durezza agonistica di Cobolli, rispetto alla furia ma instabilità di Rublev. Flavio si salva ancora, rimonta e vince il game (2-1) e quindi va a piazzare con grande intensità alcune accelerazioni che lo portano a palla del contro break ai vantaggi. La sfrutta il romano, il set torna in equilibrio. Per il russo è una mazzata moralmente, il suo tennis torna instabile tra fiammate ed errori, con la sua ormai consueta cattiva gestione delle scelte di gioco e carente lucidità. Cobolli spinge con ordine e vigore, non riesce a prendersi il break dell’allungo sul 3-2, non sfruttando due palle chance, ma ci riesce sul 4-3, dopo aver annullato a sua volta tre palle break in durissimo settimo game. Questo il passaggio chiave della partita: Rublev accusa le occasioni mancate e perde il game di servizio sul 4-3, per il 6-3 conclusivo a favore dell’azzurro.

ATP Beijing Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 6 3 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-2 → 5-3 A. Rublev 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Rublev 🇷🇺 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 243 262 Ace 4 5 Doppi falli 4 5 Prima di servizio 42/75 (56%) 41/79 (52%) Punti vinti sulla prima 30/42 (71%) 32/41 (78%) Punti vinti sulla seconda 15/33 (45%) 19/38 (50%) Palle break salvate 9/12 (75%) 7/9 (78%) Giochi di servizio giocati 10 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 221km/h (137 mph) 215km/h (133 mph) Velocità media prima 203km/h (126 mph) 184km/h (114 mph) Velocità media seconda 146km/h (90 mph) 159km/h (98 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 112 138 Punti vinti su prima di servizio 9/41 (22%) 12/42 (29%) Punti vinti su seconda di servizio 19/38 (50%) 18/33 (55%) Palle break convertite 2/9 (22%) 3/12 (25%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 11 20 Errori non forzati 21 16 Punti vinti al servizio 45/75 (60%) 51/79 (65%) Punti vinti in risposta 28/79 (35%) 30/75 (40%) Totale punti vinti 73/154 (47%) 81/154 (53%)



