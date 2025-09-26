Grinta Cobolli! Rimonta Rublev all’esordio all’ATP 500 Pechino mostrando maggiore lucidità e calma
Lo sguardo focalizzato e convinto di Fabio Cobolli dopo aver tirato un gran diritto vincente sul match point è la foto esatta di una partita condotta con forza fisica ma soprattutto equilibrio agonistico e mentale dal romano, bravo a restare calmo e rimontare lo svantaggio in entrambi set ad un Andrey Rublev ancora incapace di gestire la sua furia agonistica. Cobolli batte Rublev per 7-6(3) 6-3 all’esordio dell’ATP 500 di Pechino, una bella vittoria perché maturata soffrendo ma senza mai dare la sensazione di essere “perso”, calmo e lucido nel rimettere a posto i pezzi del suo gioco, arginare prima e ribaltare poi la spinta del russo, a tratti dirompente ma poi disordinato e per l’ennesima volta carente di raziocinio in passaggi chiave, dove la qualità agonistica e mentale del romano sono invece venute a galla. Una consapevolezza maturata in un 2025 di grandissima qualità che ha issato Flavio tra i migliori giocatori del mondo. Cobolli al secondo turno è atteso da un’altra sfida impegnativa, il vincente di Cerundolo – Tien.
La partita si è giocata, come ampiamente previsto sulla carta, con grandissima spinta e ritmo. Nelle fasi iniziali dei due set è stato Rublev a condurre, fortissima la sua sbracciata col diritto ma anche col rovescio ha sbagliato meno rispetto ad altre occasioni. Tantissimi palleggi serrati sulle diagonali e grande aggressività, con Cobolli bravissimo a non smarrirsi quando è stato “sotto” all’avversario, e quindi pronto ad alzare il livello e a sua volta entrare sulla palla del moscovita con ancor più vigore e intensità. Tanta energia, forza nelle gambe per correre e spingere a tutta, ma senza esagerare e con la freddezza del tirare la pallata ideale nelle fasi caldi della sua rimonta in ogni parziale. Numeri al servizio ancora non ottimali per Flavio, con solo il 52% di prime palle in gioco nel match ma un buonissimo 78% di trasformazione, e al 50% anche con la seconda, un dato questo molto positivo considerando l’aggressività della risposta di Rublev.
Andrey parte spron battuto, servizio e diritto funzionano e dopo un turno di servizio vinto a 15 va a prendersi il break sul 30-40, per il 2-0. Quando il russo può fare corsa di testa e non sente troppo la pressione diventa un tennista molto performante, e infatti consolida il vantaggio sul 3-0 e gioca senza grandi tensioni, conducendo il set fino al 5-2. Cobolli dopo l’inizio difficile entra meglio negli scambi e nella palla, e dopo esser rimasto in scia nell’ottavo game (nonostante un doppio fallo), sul 5-3 mette grande pressione a Rublev, che la sente tutta. Il russo crolla nella tensione, da 0-40 riesce a salvare in qualche modo le tre palle break, ma capitola sulla quarta, davvero lucido Cobolli in questa fase. Agganciato l’avversario, Flavio impatta sul 5 pari e in risposta continua a martellare a tutto braccio, ora è lui che comanda mentre Andrey è titubante e disordinato. Cobolli si ritrova avanti 0-40 in risposta (anche grazie al servizio del russo che crolla, pure un doppio fallo), ma non riesce a strappare il break. Si arriva al tiebreak, con Cobolli bravo a giocare con maggiore aggressività e ordine rispetto al rivale. Immediato l’allungo, 3 punti a 0, è lo strappo decisivo, per il 7 punti a 3 che vale a Flavio il set.
Down goes the No.6 seed ❌
Flavio Cobolli rallies back from a break down in both sets to beat Andrey Rublev 7-6(3) 6-3! 🇮🇹✌️#ChinaOpen pic.twitter.com/CQ2K6l39HI
— Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2025
Nel secondo parziale si torna ad inizio partita. Rublev scatta con veemenza e strappa un break immediato a un Cobolli che tira il fiato, game perso a 15 con un doppio fallo. Il russo è tornato sopra nella spinta, si porta facilmente sul 2-0 e nel terzo game, in risposta, continua a spingere a tutto gas, portandosi 15-40 con due occasioni per il doppio allungo. Qua viene fuori di nuovo la grande differenza tra la calma e durezza agonistica di Cobolli, rispetto alla furia ma instabilità di Rublev. Flavio si salva ancora, rimonta e vince il game (2-1) e quindi va a piazzare con grande intensità alcune accelerazioni che lo portano a palla del contro break ai vantaggi. La sfrutta il romano, il set torna in equilibrio. Per il russo è una mazzata moralmente, il suo tennis torna instabile tra fiammate ed errori, con la sua ormai consueta cattiva gestione delle scelte di gioco e carente lucidità. Cobolli spinge con ordine e vigore, non riesce a prendersi il break dell’allungo sul 3-2, non sfruttando due palle chance, ma ci riesce sul 4-3, dopo aver annullato a sua volta tre palle break in durissimo settimo game. Questo il passaggio chiave della partita: Rublev accusa le occasioni mancate e perde il game di servizio sul 4-3, per il 6-3 conclusivo a favore dell’azzurro.
Rublev – Cobolli
|Statistica
|Rublev 🇷🇺
|Cobolli 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|243
|262
|Ace
|4
|5
|Doppi falli
|4
|5
|Prima di servizio
|42/75 (56%)
|41/79 (52%)
|Punti vinti sulla prima
|30/42 (71%)
|32/41 (78%)
|Punti vinti sulla seconda
|15/33 (45%)
|19/38 (50%)
|Palle break salvate
|9/12 (75%)
|7/9 (78%)
|Giochi di servizio giocati
|10
|11
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|221km/h (137 mph)
|215km/h (133 mph)
|Velocità media prima
|203km/h (126 mph)
|184km/h (114 mph)
|Velocità media seconda
|146km/h (90 mph)
|159km/h (98 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|112
|138
|Punti vinti su prima di servizio
|9/41 (22%)
|12/42 (29%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|19/38 (50%)
|18/33 (55%)
|Palle break convertite
|2/9 (22%)
|3/12 (25%)
|Giochi di risposta giocati
|11
|10
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|11
|20
|Errori non forzati
|21
|16
|Punti vinti al servizio
|45/75 (60%)
|51/79 (65%)
|Punti vinti in risposta
|28/79 (35%)
|30/75 (40%)
|Totale punti vinti
|73/154 (47%)
|81/154 (53%)
TAG: Andrey Rublev, ATP 500 Pechino 2025, Flavio Cobolli
6 commenti
Sorpresa relativamente direi.
Lo ha già battuto anche in maggio ad Amburgo sempre in due set e ciò dimostra che negli ultimi mesi Flavio vale più di un Rublev in netta flessione.
Bravo Cobolli!
Bravo Cobolli! La lotta per il terzo singolarista della Davis inizia a farsi accesa
Questa è una sorpresa! Che grande Flavio
La vittoria di Cobolli su Rublev è la dimostrazione che la voglia di vincere, di migliorarsi, la grande applicazione fisica e mentale ti porta ad alti livelli anche senza essere apparire un “predestinato”.
Cobolli è davvero encomiabile in questo e il suo target direi che a questo punto è la top ten
Rublev, al contrario, da quando ha 18 anni nn ha cambiato di una virgola il suo gioco.
Testardo come un mulo, oramai sempre più spesso va a sbattere contro tennisti che ragionano, usano le variazioni e ne esce sempre più frustrato.
Questo gioco monocorde, fatto di poca materia grigia, vale un pò per tutti i tennisti russi, in questo ultimo periodo (tranne khachanov) in crisi .. da Medvedev a Safiullin, passando per Kotov e Karatsev questi ultimi oramai spariti dai radar.
Immenso Cobbbbbb