Grinta Cobolli! Rimonta Rublev all’esordio all’ATP 500 Pechino mostrando maggiore lucidità e calma

26/09/2025 07:34 6 commenti
Lo sguardo focalizzato e convinto di Fabio Cobolli dopo aver tirato un gran diritto vincente sul match point è la foto esatta di una partita condotta con forza fisica ma soprattutto equilibrio agonistico e mentale dal romano, bravo a restare calmo e rimontare lo svantaggio in entrambi set ad un Andrey Rublev ancora incapace di gestire la sua furia agonistica. Cobolli batte Rublev per 7-6(3) 6-3 all’esordio dell’ATP 500 di Pechino, una bella vittoria perché maturata soffrendo ma senza mai dare la sensazione di essere “perso”, calmo e lucido nel rimettere a posto i pezzi del suo gioco, arginare prima e ribaltare poi la spinta del russo, a tratti dirompente ma poi disordinato e per l’ennesima volta carente di raziocinio in passaggi chiave, dove la qualità agonistica e mentale del romano sono invece venute a galla. Una consapevolezza maturata in un 2025 di grandissima qualità che ha issato Flavio tra i migliori giocatori del mondo. Cobolli al secondo turno è atteso da un’altra sfida impegnativa, il vincente di Cerundolo – Tien.

La partita si è giocata, come ampiamente previsto sulla carta, con grandissima spinta e ritmo. Nelle fasi iniziali dei due set è stato Rublev a condurre, fortissima la sua sbracciata col diritto ma anche col rovescio ha sbagliato meno rispetto ad altre occasioni. Tantissimi palleggi serrati sulle diagonali e grande aggressività, con Cobolli bravissimo a non smarrirsi quando è stato “sotto” all’avversario, e quindi pronto ad alzare il livello e a sua volta entrare sulla palla del moscovita con ancor più vigore e intensità. Tanta energia, forza nelle gambe per correre e spingere a tutta, ma senza esagerare e con la freddezza del tirare la pallata ideale nelle fasi caldi della sua rimonta in ogni parziale. Numeri al servizio ancora non ottimali per Flavio, con solo il 52% di prime palle in gioco nel match ma un buonissimo 78% di trasformazione, e al 50% anche con la seconda, un dato questo molto positivo considerando l’aggressività della risposta di Rublev.

Andrey parte spron battuto, servizio e diritto funzionano e dopo un turno di servizio vinto a 15 va a prendersi il break sul 30-40, per il 2-0. Quando il russo può fare corsa di testa e non sente troppo la pressione diventa un tennista molto performante, e infatti consolida il vantaggio sul 3-0 e gioca senza grandi tensioni, conducendo il set fino al 5-2. Cobolli dopo l’inizio difficile entra meglio negli scambi e nella palla, e dopo esser rimasto in scia nell’ottavo game (nonostante un doppio fallo), sul 5-3 mette grande pressione a Rublev, che la sente tutta. Il russo crolla nella tensione, da 0-40 riesce a salvare in qualche modo le tre palle break, ma capitola sulla quarta, davvero lucido Cobolli in questa fase. Agganciato l’avversario, Flavio impatta sul 5 pari e in risposta continua a martellare a tutto braccio, ora è lui che comanda mentre Andrey è titubante e disordinato. Cobolli si ritrova avanti 0-40 in risposta (anche grazie al servizio del russo che crolla, pure un doppio fallo), ma non riesce a strappare il break. Si arriva al tiebreak, con Cobolli bravo a giocare con maggiore aggressività e ordine rispetto al rivale. Immediato l’allungo, 3 punti a 0, è lo strappo decisivo, per il 7 punti a 3 che vale a Flavio il set.

Nel secondo parziale si torna ad inizio partita. Rublev scatta con veemenza e strappa un break immediato a un Cobolli che tira il fiato, game perso a 15 con un doppio fallo. Il russo è tornato sopra nella spinta, si porta facilmente sul 2-0 e nel terzo game, in risposta, continua a spingere a tutto gas, portandosi 15-40 con due occasioni per il doppio allungo. Qua viene fuori di nuovo la grande differenza tra la calma e durezza agonistica di Cobolli, rispetto alla furia ma instabilità di Rublev. Flavio si salva ancora, rimonta e vince il game (2-1) e quindi va a piazzare con grande intensità alcune accelerazioni che lo portano a palla del contro break ai vantaggi. La sfrutta il romano, il set torna in equilibrio. Per il russo è una mazzata moralmente, il suo tennis torna instabile tra fiammate ed errori, con la sua ormai consueta cattiva gestione delle scelte di gioco e carente lucidità. Cobolli spinge con ordine e vigore, non riesce a prendersi il break dell’allungo sul 3-2, non sfruttando due palle chance, ma ci riesce sul 4-3, dopo aver annullato a sua volta tre palle break in durissimo settimo game. Questo il passaggio chiave della partita: Rublev accusa le occasioni mancate e perde il game di servizio sul 4-3, per il 6-3 conclusivo a favore dell’azzurro.

 

Rublev RUS – Cobolli ITA

ATP Beijing
Andrey Rublev [6]
6
3
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Statistiche Tennis: Rublev vs Cobolli


Statistica Rublev 🇷🇺 Cobolli 🇮🇹
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 243 262
Ace 4 5
Doppi falli 4 5
Prima di servizio 42/75 (56%) 41/79 (52%)
Punti vinti sulla prima 30/42 (71%) 32/41 (78%)
Punti vinti sulla seconda 15/33 (45%) 19/38 (50%)
Palle break salvate 9/12 (75%) 7/9 (78%)
Giochi di servizio giocati 10 11
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 221km/h (137 mph) 215km/h (133 mph)
Velocità media prima 203km/h (126 mph) 184km/h (114 mph)
Velocità media seconda 146km/h (90 mph) 159km/h (98 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 112 138
Punti vinti su prima di servizio 9/41 (22%) 12/42 (29%)
Punti vinti su seconda di servizio 19/38 (50%) 18/33 (55%)
Palle break convertite 2/9 (22%) 3/12 (25%)
Giochi di risposta giocati 11 10
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 11 20
Errori non forzati 21 16
Punti vinti al servizio 45/75 (60%) 51/79 (65%)
Punti vinti in risposta 28/79 (35%) 30/75 (40%)
Totale punti vinti 73/154 (47%) 81/154 (53%)


6 commenti

Silvio74 (Guest) 26-09-2025 08:35

Scritto da libbio78
Questa è una sorpresa! Che grande Flavio

Sorpresa relativamente direi.
Lo ha già battuto anche in maggio ad Amburgo sempre in due set e ciò dimostra che negli ultimi mesi Flavio vale più di un Rublev in netta flessione.

 6
Silvy__89 (Guest) 26-09-2025 08:35

Bravo Cobolli!

 5
JOA20 (Guest) 26-09-2025 08:29

Bravo Cobolli! La lotta per il terzo singolarista della Davis inizia a farsi accesa

 4
libbio78 26-09-2025 08:26

Questa è una sorpresa! Che grande Flavio

 3
italo (Guest) 26-09-2025 08:18

La vittoria di Cobolli su Rublev è la dimostrazione che la voglia di vincere, di migliorarsi, la grande applicazione fisica e mentale ti porta ad alti livelli anche senza essere apparire un "predestinato".
Cobolli è davvero encomiabile in questo e il suo target direi che a questo punto è la top ten
Rublev, al contrario, da quando ha 18 anni nn ha cambiato di una virgola il suo gioco.
Testardo come un mulo, oramai sempre più spesso va a sbattere contro tennisti che ragionano, usano le variazioni e ne esce sempre più frustrato.
Questo gioco monocorde, fatto di poca materia grigia, vale un pò per tutti i tennisti russi, in questo ultimo periodo (tranne khachanov) in crisi .. da Medvedev a Safiullin, passando per Kotov e Karatsev questi ultimi oramai spariti dai radar.

 2
+1: Mando
Harlan (Guest) 26-09-2025 08:14

Immenso Cobbbbbb

 1
