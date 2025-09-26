Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 26 Settembre 2025
26/09/2025 00:26 1 commento
ATP 500 Tokyo – hard
R16 Ruud – Berrettini 2° inc. ore 09
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Beijing – hard
R32 Sonego – Zverev 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
R32 Rublev – Cobolli Inizio 05:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Mpetshi Perricard – Musetti Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Bolelli /Vavassori – Bonzi /Griekspoor 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Pechino – hard
R64 Paolini vs Sevastova 3° inc. ore 05
Il match deve ancora iniziare
CH Lisbon – terra
SF Cornea /Pellegrino – Jecan /Pavel Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
QF Ritschard – Travaglia Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Redazione.
Il doppio con Maestrelli a B.Aires. 😉