Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 26 Settembre 2025

26/09/2025 00:26 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
JPN ATP 500 Tokyo – hard
R16 Ruud NOR – Berrettini ITA 2° inc. ore 09

Il match deve ancora iniziare



CHN ATP 500 Beijing – hard
R32 Sonego ITA – Zverev GER 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

R32 Rublev RUS – Cobolli ITA Inizio 05:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Mpetshi Perricard FRA – Musetti ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Bonzi FRA/Griekspoor NED 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Pechino – hard
R64 Paolini ITA vs Sevastova LAT 3° inc. ore 05
Il match deve ancora iniziare



POR CH Lisbon – terra
SF Cornea ROU/Pellegrino ITA – Jecan ROU/Pavel ROU Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

QF Ritschard SUI – Travaglia ITA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

pablito 26-09-2025 01:02

Redazione.

Il doppio con Maestrelli a B.Aires. 😉

