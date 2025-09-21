Billie Jean King Cup: Live la Finale. Italia vs Usa 0-0. USA a caccia del 19° trionfo, Italia sogna il bis in BJK Cup (LIVE)

Sarà Italia contro Stati Uniti la finale della Billie Jean King Cup 2025 by Gainbridge, in programma domenica 21 settembre alle 11.00 italiane (17.00 locali) nella splendida cornice della Shenzhen Bay Sports Centre Arena.

Da una parte le campionesse in carica, che raggiungono la loro terza finale consecutiva e sognano di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Dall’altra, la nazionale più titolata della storia, a caccia del suo 19° trionfo assoluto e del primo dal lontano 2017.

Italia, cuore e resistenza

Il cammino azzurro ha avuto il sapore dell’impresa. In semifinale contro l’Ucraina, esordiente a questo livello, la squadra di Tathiana Garbin ha dovuto rincorrere dopo il ko iniziale di Elisabetta Cocciaretto contro Marta Kostyuk. Con Elina Svitolina avanti di un set e un break su Jasmine Paolini, sembrava finita. Invece la toscana ha ribaltato la partita (3-6 6-4 6-4) e, nonostante la fatica, è tornata in campo con Sara Errani per vincere il doppio decisivo (6-2 6-3).

Proprio Paolini, vera trascinatrice, arriva all’ultimo atto con sette vittorie negli ultimi otto match disputati in maglia azzurra. Il suo mix di grinta e talento sarà ancora una volta l’arma principale dell’Italia.

Stati Uniti, esperienza e cambiamento

Dopo sette anni di assenza dalla finale, gli USA di Lindsay Davenport hanno ritrovato la strada giusta. In semifinale contro la Gran Bretagna, hanno chiuso la pratica con un secco 2-0: Emma Navarro ha piegato Sonay Kartal (3-6 6-4 6-3) e Jessica Pegula ha battuto Katie Boulter (3-6 6-4 6-2).

Proprio Pegula, top-10 da oltre tre anni, è la leader indiscussa di un gruppo giovane ma compatto. Forte di un 5-0 nei precedenti contro Paolini, cercherà di portare l’America al trionfo.

Tradizione e precedenti

La sfida Italia-USA è una classica del tennis a squadre femminile. Dal primo confronto nel 1963, le americane conducono 9-5, ma dal 2000 in avanti sono state le italiane a dominare, vincendo gli ultimi cinque scontri diretti. L’ultimo risale al 2015, quando l’Italia di Sara Errani superò una squadra USA guidata da Serena Williams.

Le protagoniste

Italia: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant, Sara Errani (Capitana: Tathiana Garbin)

USA: Jessica Pegula, Emma Navarro, Hailey Baptiste, Taylor Townsend, McCartney Kessler (Capitana: Lindsay Davenport)

Le parole della vigilia

Garbin ha sottolineato lo spirito della sua squadra:

“Ogni volta che indossano la maglia azzurra, le ragazze mettono in campo qualcosa in più. È un momento storico per il tennis italiano e io sono fortunata a viverlo con loro.”

Dall’altra parte, Pegula non nasconde l’entusiasmo:

“È la mia prima finale di Billie Jean King Cup. Stiamo vivendo un’esperienza unica, ci divertiamo insieme e vogliamo goderci questo momento fino in fondo.”