Laver Cup 2025 - Day 1 ATP, Copertina

Laver Cup 2025: I risultati con il dettaglio del Day 1. Europa vs Resto del Mondo 0-0 (Live dalle ore 22 italiane)

19/09/2025 16:34 Nessun commento
I risultati dalla Laver Cup
USA Laver Cup – 1° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 0-0

Indoor Hard

Chase Center – ore 22:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C (sera/notte)

Singolare
Ore 22:00

Casper Ruud EUR vs Reilly Opelka WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 4-1
Il match deve ancora iniziare

Singolare
A seguire

Jakub Mensik EUR vs Alex Michelsen WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 0-0
Il match deve ancora iniziare

Singolare
Non prima 04:00

Flavio Cobolli EUR vs Joao Fonseca WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 1-0
Il match deve ancora iniziare

Doppio
A seguire

Carlos Alcaraz EUR / Jakub Mensik EUR
vs Taylor Fritz WLD / Alex Michelsen WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H:
Il match deve ancora iniziare
