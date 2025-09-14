Lorenzo Musetti ospite d’onore al GP di San Marino di MotoGP (Video)

Lorenzo Musetti ha approfittato di qualche giorno di pausa dal circuito ATP per vivere un’esperienza diversa e ad alta velocità. L’azzurro, numero 9 del ranking mondiale e semifinalista all’ultimo Roland Garros, è stato ospite speciale al Gran Premio di San Marino di MotoGP.

Musetti non si è limitato a seguire le gare dai box: il toscano ha trascorso del tempo con i piloti e ha avuto l’onore di sventolare la bandiera a scacchi nella gara della classe regina. Un momento particolare che ha unito due sport tanto diversi quanto spettacolari.

La corsa è stata vinta da Marc Márquez, protagonista di una stagione straordinaria. Lo spagnolo, leader del Mondiale, ha già superato il record assoluto di punti nella storia del campionato e restano ancora sei appuntamenti prima della conclusione.

Per Musetti un’esperienza speciale, vissuta da protagonista in un contesto diverso dai campi da tennis, ma che conferma il suo crescente carisma anche al di fuori del circuito.