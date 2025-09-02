LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Ecco i pronostici della quinta giornata (chiusura prono domani alle ore 17)

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco ha cadenza quotidiana lungo l’intero torneo degli Us Open ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.
Per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale ci sarà un premio (buono da 20 euro).
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
Giornata 5Partecipa alla LiveTennis Cup! Devi essere registrato ed aver effettuato il login per poter visualizzare e inviare il pronostico!
Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!
1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Sinner vs Alcaraz 3-1, per esempio, significa che vincerà Sinner per 3 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B.Il premio sarà assegnato alla fine del gioco. Il vincitore sarà contattato alla mail con cui si è registrato al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.
CLASSIFICA
CLASSIFICA

1) IlMago 87 (0 vitt., 3 gior.)2) DustinBrownNumberOne 85 (1 vitt., 3 gior.)3) mcris 83 (0 vitt., 3 gior.) (0 vitt., 3 gior.)30) Il Gran Maestro 75 (0 vitt., 3 gior.)31) robi01 75 (0 vitt., 3 gior.)32) ERRORE 75 (0 vitt., 3 gior.)33) cucciardi24 74 (0 vitt., 3 gior.)34) Narmer 74 (0 vitt., 3 gior.)35) Skater 73 (0 vitt., 3 gior.)36) alex83 73 (0 vitt., 3 gior.)37) lcmcarra 73 (0 vitt., 3 gior.)38) Alessandro6.9 73 (0 vitt., 3 gior.)39) gbuttit 73 (0 vitt., 3 gior.)40) matl 73 (0 vitt., 3 gior.)41) Il peccatore 73 (0 vitt., 3 gior.)42) zawix 73 (0 vitt., 3 gior.)43) AlRio 73 (0 vitt., 3 gior.)44) Damatra 73 (0 vitt., 3 gior.)45) Erca70 72 (1 vitt., 3 gior.)46) tinnu 72 (0 vitt., 3 gior.)47) Markus1892 72 (0 vitt., 3 gior.)48) mattia saracino 72 (0 vitt., 3 gior.)49) Tennis bel gioco 72 (0 vitt., 3 gior.)50) Giorgio Basile SUPERTENNIS 72 (0 vitt., 3 gior.)51) Costantini 72 (0 vitt., 3 gior.)52) PN 72 (0 vitt., 3 gior.)53) miele67 71 (0 vitt., 3 gior.)54) adecor 71 (0 vitt., 3 gior.)55) nicolapre 71 (0 vitt., 3 gior.)56) mandrax75 71 (0 vitt., 3 gior.)57) allman 71 (0 vitt., 3 gior.)58) Albo 71 (0 vitt., 3 gior.)59) halilovic a. 71 (0 vitt., 3 gior.)60) Cannibale Rosso 71 (0 vitt., 3 gior.)61) Pallettaro 71 (0 vitt., 3 gior.)62) Appassionato spettatore 71 (0 vitt., 3 gior.)63) boris becker n.1 70 (0 vitt., 3 gior.)64) alexpic 70 (0 vitt., 3 gior.)65) kalu 70 (0 vitt., 3 gior.)66) Lollorafael 70 (0 vitt., 3 gior.)67) Bonfanm 70 (0 vitt., 3 gior.)68) Avide 70 (0 vitt., 3 gior.)69) Federer.Forever 70 (0 vitt., 3 gior.)70) Napol ti amo 70 (0 vitt., 3 gior.)71) Aio051174 70 (0 vitt., 3 gior.)72) Detuqueridapresencia 70 (0 vitt., 3 gior.)73) von Hayek 70 (0 vitt., 3 gior.)74) sergiot4 70 (0 vitt., 3 gior.)75) UnoQualinque 70 (0 vitt., 3 gior.)76) Manu09 70 (0 vitt., 3 gior.)77) Fogazzaroj 70 (0 vitt., 3 gior.)78) vise 70 (0 vitt., 3 gior.)79) Dennis 70 (0 vitt., 3 gior.)80) Cibrario 70 (0 vitt., 3 gior.)81) Aky 70 (0 vitt., 3 gior.)82) Papero 69 (1 vitt., 3 gior.)83) kaishaku 69 (0 vitt., 3 gior.)84) Bas 69 (0 vitt., 3 gior.)85) roger61 69 (0 vitt., 3 gior.)86) Grifo999 69 (0 vitt., 3 gior.)87) trebaldi 69 (0 vitt., 3 gior.)88) GIOTAD 69 (0 vitt., 3 gior.)89) GuestingWho 69 (0 vitt., 3 gior.)90) Golden Shark 69 (0 vitt., 3 gior.)91) mmarco82 68 (0 vitt., 3 gior.)92) Lore_LjubO 68 (0 vitt., 3 gior.)93) ForeverMecir 68 (0 vitt., 3 gior.)94) j 68 (0 vitt., 3 gior.)95) mascagni17 68 (0 vitt., 3 gior.)96) Tutto Dritto 68 (0 vitt., 3 gior.)97) Di Passaggio 68 (0 vitt., 3 gior.)98) Articuz06 68 (0 vitt., 3 gior.)99) broom 67 (0 vitt., 3 gior.)100) Barney 67 (0 vitt., 3 gior.)101) Alb4647 67 (0 vitt., 3 gior.)102) Luigi68 67 (0 vitt., 3 gior.)103) fedder 67 (0 vitt., 3 gior.)104) piet64 67 (0 vitt., 3 gior.)105) Alb75 67 (0 vitt., 3 gior.)106) Cresh 67 (0 vitt., 3 gior.)107) brunodalla 67 (0 vitt., 3 gior.)108) PARADI 67 (0 vitt., 3 gior.)109) quandosmettesinnervendolatv 67 (0 vitt., 3 gior.)110) Massimo 66 (0 vitt., 3 gior.)111) pafort 66 (0 vitt., 3 gior.)112) SGT76 66 (0 vitt., 3 gior.)113) verygabry 66 (0 vitt., 3 gior.)114) italtennis 66 (0 vitt., 3 gior.)115) Mickis 66 (0 vitt., 3 gior.)116) Forza Flavia 66 (0 vitt., 3 gior.)117) piper 66 (0 vitt., 3 gior.)118) juhu59 66 (0 vitt., 3 gior.)119) Pikario Furioso 66 (0 vitt., 3 gior.)120) AmeAur 66 (0 vitt., 3 gior.)121) Bernardino Lamis 66 (0 vitt., 3 gior.)122) Marco M. 66 (0 vitt., 3 gior.)123) Max1966 66 (0 vitt., 3 gior.)124) icemann76 66 (0 vitt., 3 gior.)125) Jason 66 (0 vitt., 3 gior.)126) Ken_Rosewall 65 (0 vitt., 3 gior.)127) Luca Napoli 65 (0 vitt., 3 gior.)128) Alfredo 65 (0 vitt., 3 gior.)129) Rafamancino 65 (0 vitt., 3 gior.)130) Elio 65 (0 vitt., 3 gior.)131) luca71 65 (0 vitt., 3 gior.)132) Tox I 65 (0 vitt., 3 gior.)133) Pippolivetennis 65 (0 vitt., 3 gior.)134) Forbis1967 65 (0 vitt., 3 gior.)135) Toninoo 65 (0 vitt., 3 gior.)136) andre84 64 (0 vitt., 2 gior.)137) digeritor 64 (0 vitt., 3 gior.)138) Lo Scriba 64 (0 vitt., 3 gior.)139) gimaxx75 64 (0 vitt., 3 gior.)140) Il GUEst 64 (0 vitt., 3 gior.)141) manuel89 63 (0 vitt., 3 gior.)142) Druvi 63 (0 vitt., 3 gior.)143) Leftwing13 63 (0 vitt., 3 gior.)144) AndiRafa11 62 (0 vitt., 3 gior.)145) Fufu 62 (0 vitt., 3 gior.)146) faraone 61 (0 vitt., 3 gior.)147) gaga84 61 (0 vitt., 3 gior.)148) TKT 61 (0 vitt., 3 gior.)149) lele83 61 (0 vitt., 3 gior.)150) Sagitter 61 (0 vitt., 3 gior.)151) Tennisforever 61 (0 vitt., 3 gior.)152) ricciolibelli 60 (0 vitt., 3 gior.)153) Billy74 60 (0 vitt., 2 gior.)154) Molto Pollo 60 (0 vitt., 3 gior.)155) Alberto Rossi 60 (0 vitt., 2 gior.)156) true-tone 59 (0 vitt., 3 gior.)157) vortice 59 (0 vitt., 3 gior.)158) maverikkk 59 (0 vitt., 3 gior.)159) Pino_ 59 (0 vitt., 3 gior.)160) livetennis 58 (0 vitt., 3 gior.)161) sasuzzo 58 (0 vitt., 3 gior.)162) Paky 71 58 (0 vitt., 3 gior.)163) renzopii 58 (0 vitt., 3 gior.)164) Canguro 58 (0 vitt., 2 gior.)165) Silvio74 58 (0 vitt., 2 gior.)166) The Tiger 58 (0 vitt., 2 gior.)167) liborio450 57 (0 vitt., 3 gior.)168) Andrea Sonego 57 (0 vitt., 2 gior.)169) He 57 (0 vitt., 3 gior.)170) Sottile 56 (0 vitt., 2 gior.)171) Forza ragazzi 56 (0 vitt., 2 gior.)172) argentorosa 56 (0 vitt., 2 gior.)173) sponghi 55 (0 vitt., 2 gior.)174) Massi 55 (0 vitt., 3 gior.)175) Fede99 55 (0 vitt., 3 gior.)176) Psyco Fogna 54 (0 vitt., 2 gior.)177) Ice Man 54 (0 vitt., 3 gior.)178) Tizio 53 (0 vitt., 2 gior.)179) Irlandero 53 (0 vitt., 3 gior.)180) luneros 53 (0 vitt., 3 gior.)181) Aleksei 53 (0 vitt., 2 gior.)182) JeanRenoir 53 (0 vitt., 2 gior.)183) Barabbao 52 (0 vitt., 2 gior.)184) Tennis83 52 (0 vitt., 2 gior.)185) pietro2006 51 (0 vitt., 2 gior.)186) ibson 50 (0 vitt., 2 gior.)187) Kenobi 50 (0 vitt., 2 gior.)188) Er Doge der Tor Pignattara 50 (0 vitt., 2 gior.)189) Inox 50 (0 vitt., 3 gior.)190) riccardo.tondolo 50 (0 vitt., 2 gior.)191) stefano2 49 (0 vitt., 2 gior.)192) livornografo 49 (0 vitt., 2 gior.)193) mikron 49 (0 vitt., 2 gior.)194) Luca96 48 (0 vitt., 2 gior.)195) Remandrew 48 (0 vitt., 3 gior.)196) artis1971 48 (0 vitt., 2 gior.)197) Paolo1704 48 (0 vitt., 2 gior.)198) tacchino freddo 47 (0 vitt., 2 gior.)199) Leo mega 47 (0 vitt., 2 gior.)200) Razzotto 47 (0 vitt., 2 gior.)201) Al9000 47 (0 vitt., 2 gior.)202) Etnatracker 46 (0 vitt., 2 gior.)203) Xanilenka 46 (0 vitt., 2 gior.)204) mimmo0179 45 (0 vitt., 2 gior.)205) zedarioz 44 (0 vitt., 2 gior.)206) bgiampa 43 (0 vitt., 2 gior.)207) Gigrobot 43 (0 vitt., 2 gior.)208) Dany 42 (0 vitt., 2 gior.)209) Vamos 42 (0 vitt., 2 gior.)210) Swako 42 (0 vitt., 2 gior.)211) Gianpas 42 (0 vitt., 2 gior.)212) Lory99 41 (0 vitt., 2 gior.)213) Cabri 41 (0 vitt., 2 gior.)214) Bagel 41 (0 vitt., 2 gior.)215) BigLebowski 40 (0 vitt., 2 gior.)216) USOPEN2011 40 (0 vitt., 2 gior.)217) robba4 39 (0 vitt., 2 gior.)218) Trap 37 (0 vitt., 2 gior.)219) Sinneriano_doc 37 (0 vitt., 2 gior.)220) il capitano 36 (0 vitt., 2 gior.)221) Viri 36 (0 vitt., 2 gior.)222) Paolo64 36 (0 vitt., 2 gior.)223) Supporter dei poeti estinti 36 (0 vitt., 2 gior.)224) Andreas Seppi 35 (0 vitt., 2 gior.)225) Mattia 97 34 (0 vitt., 2 gior.)226) Costamar 34 (0 vitt., 2 gior.)227) king_scipion66 34 (0 vitt., 2 gior.)228) Sinner@Raducanu 31 (0 vitt., 1 gior.)229) ernests 30 (0 vitt., 1 gior.)230) aureliriccardo 29 (0 vitt., 1 gior.)231) Luod 29 (0 vitt., 1 gior.)232) arrivodopo 29 (0 vitt., 1 gior.)233) Oigres 29 (0 vitt., 1 gior.)234) Ciupaciupa 27 (0 vitt., 1 gior.)235) marcusmin 26 (0 vitt., 1 gior.)236) RHCP 26 (0 vitt., 1 gior.)237) ska 25 (0 vitt., 1 gior.)238) rfuggiano91 24 (0 vitt., 1 gior.)239) DANCAS 24 (0 vitt., 1 gior.)240) Loros28 24 (0 vitt., 1 gior.)241) MikeVika 24 (0 vitt., 1 gior.)242) lordshell 23 (0 vitt., 1 gior.)243) Alexpivi 23 (0 vitt., 1 gior.)244) Michibe71 22 (0 vitt., 1 gior.)245) etberit 22 (0 vitt., 1 gior.)246) Heskey86 21 (0 vitt., 1 gior.)247) patrick 20 (0 vitt., 1 gior.)248) Sartila 19 (0 vitt., 1 gior.)249) Eman32 18 (0 vitt., 1 gior.)250) Alessio89 18 (0 vitt., 1 gior.)251) Capitano70 18 (0 vitt., 1 gior.)252) therocket 17 (0 vitt., 1 gior.)253) leonealfa 17 (0 vitt., 1 gior.)254) Lenci2 17 (0 vitt., 1 gior.)255) Don Budge fathers 17 (0 vitt., 1 gior.)256) VFederico 16 (0 vitt., 1 gior.)257) tripwood 15 (0 vitt., 1 gior.)258) Alex77 15 (0 vitt., 1 gior.)259) Max966 15 (0 vitt., 1 gior.)260) Luigi 70 15 (0 vitt., 1 gior.)261) guido Guest 14 (0 vitt., 1 gior.)262) pluki07 14 (0 vitt., 1 gior.)263) miky85 12 (0 vitt., 1 gior.)264) Rovescio al tramonto 12 (0 vitt., 1 gior.)Visualizza la classifica completa
