Us Open: Il programma di Lunedì 01 Settembre 2025. Lorenzo Musetti in tarda serata. Jannik Sinner di notte

01/09/2025 00:05 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
F. Auger-Aliassime CAN vs A. Rublev
N. Osaka JPN vs C. Gauff USA

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Sinner ITA vs A. Bublik KAZ
A. Anisimova USA vs B. Haddad Maia BRA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Riedi SUI vs A. de Minaur AUS
E. Alexandrova vs I. Swiatek POL
L. Musetti ITA vs J. Munar ESP

Grandstand – Ore: 17:00
M. Kostyuk UKR vs K. Muchova CZE

Alberto Rossi 01-09-2025 00:15

L’augurio è che De Minaur e Swiatek la chiudano rapidamente come da pronostico, altrimenti si rischia che il match di Musetti, che è favorito ma dovrà lottare, si accavalli con il match di Sinner

