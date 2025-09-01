Us Open: Il programma di Lunedì 01 Settembre 2025. Lorenzo Musetti in tarda serata. Jannik Sinner di notte
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
F. Auger-Aliassime vs A. Rublev
N. Osaka vs C. Gauff
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Sinner vs A. Bublik
A. Anisimova vs B. Haddad Maia
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Riedi vs A. de Minaur
E. Alexandrova vs I. Swiatek
L. Musetti vs J. Munar
Grandstand – Ore: 17:00
M. Kostyuk vs K. Muchova
L’augurio è che De Minaur e Swiatek la chiudano rapidamente come da pronostico, altrimenti si rischia che il match di Musetti, che è favorito ma dovrà lottare, si accavalli con il match di Sinner