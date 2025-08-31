Alcaraz nel 2025 ha raggiunto i quarti di finale in ogni Slam. È il terzo più giovane a riuscirci (nella stessa stagione) nell’Era Open

Il talento e classe cristallina di Carlos Alcaraz è apprezzata e riconosciuta da tutti gli appassionati ed addetti ai lavori nel mondo della racchetta. Forse nessuno più di lui oggi riesce a trovare giocate clamorose, colpi di genio che esaltano il pubblico e spesso spaccano le partite a suo favore. Spesso è stato criticato per la mancanza di continuità di risultati, improvvisi black out e cali che ha pagato con sconfitte impreviste. Nel 2025 lo spagnolo ha vissuto un post Australian Open al di sotto delle aspettative, ma dall’arrivo della terra battuta il suo livello di prestazione è rimasto incredibilmente alto, tanto che dopo la sconfitta subita in finale a Barcellona (da Holger Rune) ha perso solo una partita, la finale di Wimbledon contro Sinner.

Una continuità di risultati impressionante, anche a livello Slam. Infatti per la prima volta in carriera Carlos è riuscito a raggiungere i quarti di finale in ciascuno dei quattro Major nello stesso anno: a Melbourne è stato battuto da Djokovic; a Roland Garros ha trionfato, a Wimbledon ha perso in finale da Jannik. A New York la limpida vittoria su Rinderknech gli vale i quarti di finale, e nel torneo non ha ancora ceduto un set.

C’è un dato statistico significativo su questa nuova perla di Carlos: è il terzo tennista più giovane nell’Era Open a raggiungere i quarti di finale in ogni Slam nella stessa stagione. Più precoci di lui solo Sampras e Nadal, e appena dietro c’è Sinner. Ecco la lista dei più giovani a riuscire in questa impresa. (Nota: l’età è segnata all’inizio del torneo)

1 – Pete Sampras – 1993 – 22 anni e 18 giorni

2- Rafael Nadal – 2008 – 22 anni e 83 giorni

3 – Carlos Alcaraz – 2025 – 22 anni e 111 giorni

4 – Jannik Sinner – 20224 – 23 anni e 10 giorni

5 – Novak Djokovic – 2010 – 23 anni e 100 giorni

6 – Ivan Lendl – 1983 – 23 anni e 266 giorni

Alcaraz con i quarti di finale raggiunti a US Open segna anche un altro record importante: sempre nell’Era Open, è il più giovane tennista ad aver raggiunto complessivamente per 13 volte i quarti di finale nei tornei dello Slam: 2 volte agli Australian Open, 4 volte a Roland Garros, 3 volte a Wimbledon e 4 volte a US Open. C’è riuscito a 22 anni e 118 esatti, superando Boris Becker che ci riuscì a 22 anni e 284 giorni.

Marco Mazzoni