De Minaur e la programmazione di US Open: “Non ho nulla contro il campo 17, ma avrei potuto giocare su di un campo più importante. Sono passato un po’ inosservato per tutta la mia carriera”

Zitto zitto Alex De Minaur continua a macinare vittorie anche a US Open, dove a rigor di teste di serie è il favorito nella seconda sezione del tabellone per arrivare in semifinale contro chi uscirà nello slot presidiato da Sinner, Bublik, Musetti e Munar. L’australiano infatti, testa di serie n.8, affronterà negli ottavi la sorpresa del torneo Riedi, quindi in caso di – probabile – vittoria troverebbe nei quarti il vincente di Auger-Aliassime vs. Rublev, due avversari quotati ma alla portata dei colpi intensi e straordinaria copertura del campo di De Minaur. Il 26enne di Sydney è uno dei tennisti più regolari in stagione: per lui 37 vittorie e 15 sconfitte prima dello Slam di New York e un titolo alzato a Washington poche settimane fa. È in ottima condizione “Demon”, nelle sue tre vittorie a US Open ha ceduto solo un set (assai lottato al tiebreak) ad Altmaier e ora affronta con sicurezza il sorprendente svizzero Riedi. Oltre a parlare delle sue buone sensazioni, nel dopo partita Alex si è soffermato su di un aspetto curioso: l’esser stato relegato sul campo 17 per il suo incontro di terzo turno. Con un po’ di ironia ma anche un filo di amarezza, De Minuar afferma di essersi sentito un po’ snobbato, ma non è affatto la prima volta che gli accade…

“È un po’ sconcertante per me, non lo nego” racconta Alex. “Non ho nulla contro il Campo 17, ho giocato buone partite lì, ma sentivo che avrei potuto scendere in campo su uno stadio più grande. Però, quando le cose non vanno come vorrei, il mio modo di vedere è che devo semplicemente vincere più partite. Se ne vinco abbastanza, sono sicuro che giocherò su campi più prestigiosi. Torniamo sempre alla stessa mentalità: non ha senso lamentarsi. La mia miglior opzione è rimboccarmi le maniche, uscire la fuori e competere, vincere partite e sì, se continuo a vincere, giocherò sicuramente negli stadi principali.”

“Ho la sensazione di essere passato un po’ inosservato per tutta la mia carriera, ma non è una novità. Il mio approccio è lasciare che sia il tennis a parlare per me, ed è qualcosa di cui vado fiero. Spero di poter restare qui a New York ancora per molto, molto tempo. Per me questo è stato il primo passo. Ora l’obiettivo è la seconda settimana, che mi entusiasma davvero”.

Mario Cecchi