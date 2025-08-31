De Minaur e la programmazione di US Open: “Non ho nulla contro il campo 17, ma avrei potuto giocare su di un campo più importante. Sono passato un po’ inosservato per tutta la mia carriera”
Zitto zitto Alex De Minaur continua a macinare vittorie anche a US Open, dove a rigor di teste di serie è il favorito nella seconda sezione del tabellone per arrivare in semifinale contro chi uscirà nello slot presidiato da Sinner, Bublik, Musetti e Munar. L’australiano infatti, testa di serie n.8, affronterà negli ottavi la sorpresa del torneo Riedi, quindi in caso di – probabile – vittoria troverebbe nei quarti il vincente di Auger-Aliassime vs. Rublev, due avversari quotati ma alla portata dei colpi intensi e straordinaria copertura del campo di De Minaur. Il 26enne di Sydney è uno dei tennisti più regolari in stagione: per lui 37 vittorie e 15 sconfitte prima dello Slam di New York e un titolo alzato a Washington poche settimane fa. È in ottima condizione “Demon”, nelle sue tre vittorie a US Open ha ceduto solo un set (assai lottato al tiebreak) ad Altmaier e ora affronta con sicurezza il sorprendente svizzero Riedi. Oltre a parlare delle sue buone sensazioni, nel dopo partita Alex si è soffermato su di un aspetto curioso: l’esser stato relegato sul campo 17 per il suo incontro di terzo turno. Con un po’ di ironia ma anche un filo di amarezza, De Minuar afferma di essersi sentito un po’ snobbato, ma non è affatto la prima volta che gli accade…
“È un po’ sconcertante per me, non lo nego” racconta Alex. “Non ho nulla contro il Campo 17, ho giocato buone partite lì, ma sentivo che avrei potuto scendere in campo su uno stadio più grande. Però, quando le cose non vanno come vorrei, il mio modo di vedere è che devo semplicemente vincere più partite. Se ne vinco abbastanza, sono sicuro che giocherò su campi più prestigiosi. Torniamo sempre alla stessa mentalità: non ha senso lamentarsi. La mia miglior opzione è rimboccarmi le maniche, uscire la fuori e competere, vincere partite e sì, se continuo a vincere, giocherò sicuramente negli stadi principali.”
“Ho la sensazione di essere passato un po’ inosservato per tutta la mia carriera, ma non è una novità. Il mio approccio è lasciare che sia il tennis a parlare per me, ed è qualcosa di cui vado fiero. Spero di poter restare qui a New York ancora per molto, molto tempo. Per me questo è stato il primo passo. Ora l’obiettivo è la seconda settimana, che mi entusiasma davvero”.
Mario Cecchi
Ne pagherei molti di più se giocasse dalle mie parti
Comunque non é un problema di “gioco entusiasmante o gioco noioso”. I campi principali sono due, ieri si potevano giocare 4 partite su 8. La priorità é la classifica e quanta gente guarderà l’evento. Sinner e Zverev sono avanti per classifica, Paul é Statunitense, quindi era in lizza con Musetti Cobolli. Probabilmente ha contato il bacino di utenza Italiano e la possibilità di mettere il derby ad un orario buono per l’Europa, mentre gli Australiani agli USO sono svantaggiati in questo. E poi Musetti é solo di poco in classifica dietro De Minaur, ma Cobolli é di un altro livello rispetto ad Altmaier, anche mediatico visto il giro di Laver Cup a cui partecipa. Quindi come “coppia” i nostri potevano essere più appetibili dell’Aussie e del Tedesco
Insomma, c’ é una spiegazione diversa da “noioso” (che per me non é, tutt altro)
@ Taxi Driver (#4472244)
Hai una capacità innata di scrivere scemenze complimenti
@ Riku Naito (#4472242)
Si deve sei un intenditore di tennis
Qualche mese fa qui si tessero le lodi, giustamente, mio parere, a Richard Gasquet che, se ricordo bene, in tutta la sua carriera non ha mai vinto un 500.
Alex ha perfettamente ragione nel dire che è uno poco considerato: due anni fa, nelle sue previsioni d’inizio anno, quelle dove non ne azzeccava una, l’immarcescibile Ubaldo Scanagatta sostenne che DeMinaur sarebbe durato poco in top10….
Metti De Minaur contro De Minaur e forse non viene fuori il match dell’anno ma mettilo contro un giocatore di caratteristiche opposte,magari un attaccante non da fondo (ok,va cercato col lumicino) e ne può venire fuori un grande incontro anche perché,non dimentichiamolo,Alex ha un tennis completo e sa adattarsi all’avversario.
Purtroppo non è uno da copertina ma ci vorrebbe maggior equità e rispetto verso un tennista così serio e mai sopra le righe.
Mahh…scusate, non é il campo 17 quello dove si sente un fortissimo odore di Ganja?
Potrebbe essere una specie di omaggio degli organizzatori ad un certo tennis più tranquillo, meno glamour, un po’ old Scholl come quello proposto da Demon…si scherza.
In verità ha ragione a lamentarsi, ci sono tennisti di grande costanza che però non fanno notizia, meritano anche loro più rispetto
ha perfettamente ragione. almeno il 16 potevano darglielo. forse anche il 15.
se arriva in semifinale con Sinner spero gli diano almeno il 10-11.
se lo meriterebbe.
di più no però.
perché ci sono anche le femmine che giocano, i juniores, il doppio, il doppio misto, spaiato, le vecchie glorie, il tennis in carrozzina e le vecchie glorie in carrozzina.
E se avanza un campo serve alla Elena Pero per allenare la seconda di servizio che ultimamente ha dato qualche problema
È stato oscurato dalle sceneggiate di Kyrgios, ma se ne deve fregare.
Quello che conta sono i risultati,e lui li sta ottenendo.
Altra scemenza….
Che scemenze ci tocca leggere…..
Voglio spezzare una lancia a favore di De Minaur.
1)Non è il primo, e non sarà l ultimo, a lamentarsi dell’ assegnazione dei campi più periferici rispetto ai centrali.
2) si è già dato la risposta, ossia rimboccarsi le maniche e vincere più partite, quindi anche trofei più importanti rispetto il suo palmares attuale
3) giocate di De Minaur (per lo più difensive e sicuramente spettacolari) spessissimo compaiono negli highlights di diverse emittenti/enti (ATP tour, Eurosport e tante altre) al pari delle giocate di Bublik, dei rovesci di Musetti, i puntoni di Alcaraz e le turbo accelerazioni di Sinner..e tanti altri. Quindi è un giocatore che ha una certa visibilità (mi viene da pensare che forse non ho mai visto Paul su un high-light e poche volte Draper -per essere un top 5). più che altro la sua sfiga è stata che ha giocato contro un qualificato, quindi è anche l appeal dell avversario che rende il match meno appetibile.
Di controparte, voglio anche aggiungere che in un combined, a maggior ragione slam che ha all’interno anche altri eventi (juniores, wheel chair ed esibizioni), è molto difficile incastrare tutte le partite. Poteva competere con Musetti Cobolli? Non penso, data la storica comunità italiana presente a New York.
Il pubblico del tennis odierno è fatto di spettatori allevati dalla TV generalista, persone che adora o i tronisti, i grandi-fratelli, gli isolani-famosi e via dicendo.
Purtroppo Demon non ha il “physique du rôle” del personaggio da ribalta e pure il suo tennis è fatto da trame eleganti ed intelligenti, non apprezzabili da un pubblico voglioso di “numeri” anche (pure meglio se) “off topic”.
Non a caso Medvedev ha entusiasmato la folla!
L’australiano ha un fisico da persona “normale” e di bello ha solo la fidanzata (beato lui!).
Potrà guadagnarsi un grande palcoscenico solo se arriverà in SF, temo…
Ha ragione.
Il tennis lo ha, non si atteggia da divo o maleducato come altri, ma per una serie di motivi prende meno l’occhio di altri e sono i media ed i direttori che comandano, non certo gli intenditori o appassionati.
Tra l’altro io sarei per standardizzare anche i tabelloni , che un ragazzo debba essere costretto a giocare nei campi laterali non per merito sportivo ma per altro su motivazioni soggettive e particolari lo trovo fastidioso.
In effetti non fare il pagliaccio come kyrgios o bublik ecc non paga! Facile poi fare i campioni quando sei alto 2 m o hai un fisico ipermuscoloso
Per il fisico che ha lui sta facendo i miracoli e meriterebbe piu rispetto!!!
De minaur ha sempre pagato tale scotto, non è accattivante e il suo gran tennis non basta. Lo deve accettare, seppur obtorto collo, e far finta di niente. Tutta la mia stima e ammirazione per la seria dedizione di alex, per questo motivo comprendo poco questo seppur pacato coming out. Non gli si addice.
Lamentela garbata ma che lascia il tempo che trova. Forse se, a 26 anni, avesse vinto almeno un 1000, sarebbe passato meno inosservato. Ma ti vogliamo bene.
Certo, aggiungo che sono pressoché certo che costoro non hanno mai visto una partita dal vivo in tutta la loro vita. Signore perdonali, perché non sanno quello che dicono!
@ Taxi Driver (#4472244)
Scendi dal taxi…e vai in carriola!
E’ un giocatore invisibile e passerà sempre inosservato e il Campo 17 e’ la sua dimensione.
veder giocare de minaur è sempre uno spettacolo, per chi capisce di tennis.
quindi è logico che non piaccia a Taxi Driver e soci.
Abbiamo capito che è superstizioso. 17… Le conseguenze di essere cresciuto in un paese latino.
Veramente simpatico. Complimenti…
Ma chi pagherebbe mezzo dollaro x vedere de Minaur?
Questa è la domanda che si sono posti gli organizzatori
Lamentela noiosa come il tennis di De Minaur. Il campo 17 è grasso che cola
Ho pienamente ragione…
Lo considero il più regolare del circuito ma qui si merita la semifinale.