Us Open 2025 - Juniores Copertina, Junior

Us Open: Il Tabellone Principale maschile e femminile juniores. Due azzurri nel maschile. Nessuna italiana nel femminile

31/08/2025 12:44 3 commenti
Gabriele Crivellaro nella foto
Gabriele Crivellaro nella foto

USA Us Open – Tabellone Principale Juniores M. – hard
(1) I. Ivanov BUL vs M. Antonius USA
M. Exsted USA vs K. Bennani MAR
H. Chauhan IND vs M. Dussault USA
D. Pagani ARG vs (16) J. Didoni Bonini BRA

(10) R. Tabata JPN vs W. Rejchtman Vinciguerra SWE
T. Chavez ESP vs I. Ahmad USA
N. Johnston USA vs A. Arcila COL
V. Reddy USA vs (8) M. Schoenhaus GER

(4) B. Willwerth USA vs C. Hewitt AUS
H. Schoenmakers NED vs T. Batin ROU
J. Satterfield USA vs J. Mackenzie GER
J. Lien NOR vs (13) T. Derepasko RUS

(12) A. Wazny POL vs R. Cozad USA
R. Santhosh USA vs Z. Nurlanuly KAZ
M. Latak USA vs M. Mecarelli ITA
T. Behrmann AUT vs (6) O. Paldanius FIN

(5) A. Vasilev BUL vs T. Konduri USA
D. Mosejczuk USA vs P. Chabalgoity BRA
G. Goode USA vs K. Chen TPE
J. Kumstat CZE vs (11) N. Arseneault CAN

(15) R. Karki USA vs Z. Sesko SLO
L. Hede SWE vs K. Tyagi IND
M. Farzam USA vs L. Lagerbohm FIN
A. Johnson USA vs (3) Y. Alexandrescou ROU

(7) N. McDonald GER vs L. Miguel BRA
S. Rybkin RUS vs S. Caldwell USA
S. Haita ROU vs F. Thomas SUI
N. Bilozertsev UKR vs (9) J. Kennedy USA

(14) O. Bonding GBR vs J. Secord USA
Y. Alvarez PUR vs C. Ngounoue USA
N. Tomizawa JPN vs K. Hance USA
G. Crivellaro ITA vs (2) A. Santamarta Roig ESP




USA Us Open – Tabellone Principale Juniores F. – hard
(1) J. Pareja USA vs M. Buchnik ISR
N. Lagaev CAN vs B. Zeltina LAT
L. Nilsson SWE vs L. Virc SRB
A. Tu USA vs (13) E. Yaneva BUL

(11) R. Zhang CHN vs E. Bennemann GER
K. Sawashiro JPN vs M. Iyengar USA
L. Friedman USA vs R. Cooling GBR
S. Fajmonova CZE vs (8) C. Esquiva Banuls ESP

(4) M. Pohankova SVK vs A. Korpanec Davies GBR
D. Mpetshi Perricard FRA vs B. Payne USA
Y. Shao CHN vs L. Chang USA
R. Alame AUS vs (15) V. Barros BRA

(9) M. Stojsavljevic GBR vs S. Larraya Guidi ARG
D. Dilek TUR vs K. Montoya USA
S. Zhenikhova GER vs N. Lee USA
Y. Qu CHN vs (6) J. Kovackova CZE

(7) A. Kovackova CZE vs K. Efremova FRA
J. Preston USA vs N. Leme Da Silva BRA
H. Ayrault USA vs R. Yoshida JPN
X. Sun CHN vs (10) L. Vladson LTU

(14) J. Vandromme BEL vs A. Nguyen USA
K. Yodpetch THA vs A. Cvetkovic SRB
B. Black GBR vs M. Burcescu ROU
N. Taraba Wallberg SWE vs (3) K. Penickova USA

(5) J. Stusek GER vs T. Wang USA
E. Tupitsyna RUS vs R. Goto JPN
K. Supova SVK vs W. Newman USA
T. Kokkinis AUS vs (12) L. Cinalli ARG

(16) T. Frodin USA vs E. Zozaya Menendez ESP
Y. Konstantinova BUL vs J. Pastikova CZE
Z. Wei CHN vs M. Rajeshwaran Revathi IND
A. Schuman USA vs (2) H. Klugman GBR

TAG: ,

3 commenti

Lotreg (Guest) 31-08-2025 13:51

Se non erro qui potrebbero partecipare i 2007 ,quindi Cina’ ,Vasami ‘ ,Basile e De marchi .
Poi non si può sperare che ogni anno ci siano ragazzini forti e precoci.
Sempre sforzandosi di intravedere il giocatore che a 17/18 anni dia l idea di essere un futuro buon pro se non addirittura un top 100….. uno sforzo che si dimostra sempre alquanto difficile..

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 31-08-2025 13:39

Perchè Vasamí e Basile non ci sono ? 🙁

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolo (Guest) 31-08-2025 12:54

Premesso che non è detto che il fatto che vinci da juniores poi ti confermi nel mondo adulto, vedi Sinner che non ha proprio fatto carriera juniores, ma il fatto che ci siano solo due ragazzi e addirittura nessuna ragazza non denota certo salute a livello di futuro del tennis e questo non è un bene. Non dobbiamo cullarci sugli allori attuali anche perchè il tempo passa e non si è eterni. Ebbene fare programmazione perchè dopo questa generazione non possiamo tornare nel dimenticatoio e agli anni bui

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!