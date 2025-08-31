Us Open: Il Tabellone Principale maschile e femminile juniores. Due azzurri nel maschile. Nessuna italiana nel femminile
Us Open – Tabellone Principale Juniores M. – hard
(1) I. Ivanov vs M. Antonius
M. Exsted vs K. Bennani
H. Chauhan vs M. Dussault
D. Pagani vs (16) J. Didoni Bonini
(10) R. Tabata vs W. Rejchtman Vinciguerra
T. Chavez vs I. Ahmad
N. Johnston vs A. Arcila
V. Reddy vs (8) M. Schoenhaus
(4) B. Willwerth vs C. Hewitt
H. Schoenmakers vs T. Batin
J. Satterfield vs J. Mackenzie
J. Lien vs (13) T. Derepasko
(12) A. Wazny vs R. Cozad
R. Santhosh vs Z. Nurlanuly
M. Latak vs M. Mecarelli
T. Behrmann vs (6) O. Paldanius
(5) A. Vasilev vs T. Konduri
D. Mosejczuk vs P. Chabalgoity
G. Goode vs K. Chen
J. Kumstat vs (11) N. Arseneault
(15) R. Karki vs Z. Sesko
L. Hede vs K. Tyagi
M. Farzam vs L. Lagerbohm
A. Johnson vs (3) Y. Alexandrescou
(7) N. McDonald vs L. Miguel
S. Rybkin vs S. Caldwell
S. Haita vs F. Thomas
N. Bilozertsev vs (9) J. Kennedy
(14) O. Bonding vs J. Secord
Y. Alvarez vs C. Ngounoue
N. Tomizawa vs K. Hance
G. Crivellaro vs (2) A. Santamarta Roig
Us Open – Tabellone Principale Juniores F. – hard
(1) J. Pareja vs M. Buchnik
N. Lagaev vs B. Zeltina
L. Nilsson vs L. Virc
A. Tu vs (13) E. Yaneva
(11) R. Zhang vs E. Bennemann
K. Sawashiro vs M. Iyengar
L. Friedman vs R. Cooling
S. Fajmonova vs (8) C. Esquiva Banuls
(4) M. Pohankova vs A. Korpanec Davies
D. Mpetshi Perricard vs B. Payne
Y. Shao vs L. Chang
R. Alame vs (15) V. Barros
(9) M. Stojsavljevic vs S. Larraya Guidi
D. Dilek vs K. Montoya
S. Zhenikhova vs N. Lee
Y. Qu vs (6) J. Kovackova
(7) A. Kovackova vs K. Efremova
J. Preston vs N. Leme Da Silva
H. Ayrault vs R. Yoshida
X. Sun vs (10) L. Vladson
(14) J. Vandromme vs A. Nguyen
K. Yodpetch vs A. Cvetkovic
B. Black vs M. Burcescu
N. Taraba Wallberg vs (3) K. Penickova
(5) J. Stusek vs T. Wang
E. Tupitsyna vs R. Goto
K. Supova vs W. Newman
T. Kokkinis vs (12) L. Cinalli
(16) T. Frodin vs E. Zozaya Menendez
Y. Konstantinova vs J. Pastikova
Z. Wei vs M. Rajeshwaran Revathi
A. Schuman vs (2) H. Klugman
Se non erro qui potrebbero partecipare i 2007 ,quindi Cina’ ,Vasami ‘ ,Basile e De marchi .
Poi non si può sperare che ogni anno ci siano ragazzini forti e precoci.
Sempre sforzandosi di intravedere il giocatore che a 17/18 anni dia l idea di essere un futuro buon pro se non addirittura un top 100….. uno sforzo che si dimostra sempre alquanto difficile..
Perchè Vasamí e Basile non ci sono ? 🙁
Premesso che non è detto che il fatto che vinci da juniores poi ti confermi nel mondo adulto, vedi Sinner che non ha proprio fatto carriera juniores, ma il fatto che ci siano solo due ragazzi e addirittura nessuna ragazza non denota certo salute a livello di futuro del tennis e questo non è un bene. Non dobbiamo cullarci sugli allori attuali anche perchè il tempo passa e non si è eterni. Ebbene fare programmazione perchè dopo questa generazione non possiamo tornare nel dimenticatoio e agli anni bui