Medvedev dice addio a Gilles Cervara: si chiude un’era dopo otto anni

Niente è per sempre, nemmeno ciò che funziona. Lo sa bene Daniil Medvedev, protagonista di un 2025 disastroso in cui è riuscito a vincere appena un match negli Slam. Un bilancio che ha costretto il russo a prendere la decisione più dolorosa: separarsi da Gilles Cervara, l’allenatore che lo ha accompagnato per otto anni portandolo all’élite del tennis mondiale.

Cervara è stato molto più di un coach per Medvedev: è stato l’uomo che lo ha guidato fino al trionfo in un torneo del Grande Slam, che lo ha spinto fino al numero uno del ranking ATP e che ha saputo modellare la sua crescita tecnica e mentale. Insieme hanno costruito un percorso che sembrava destinato a durare ancora, ma la crisi di risultati degli ultimi mesi ha cambiato le carte in tavola.

Il francese, con grande eleganza, ha salutato il progetto attraverso un messaggio diffuso sui social, ringraziando Medvedev e sottolineando quanto questa avventura resterà sempre nel suo cuore. Otto anni di vittorie, sconfitte, sacrifici e gloria che rimarranno scolpiti nella memoria di entrambi.

Ora il futuro del russo resta avvolto nell’incertezza. Medvedev dovrà reinventarsi, trovare nuove energie e magari un nuovo volto al suo fianco per tentare di rilanciare una carriera che, appena due stagioni fa, sembrava ancora lanciata verso traguardi storici. Chi lo guiderà nel prossimo capitolo non è ancora chiaro.

Quel che è certo è che si chiude un’era. E chissà che un giorno i cammini di Medvedev e Cervara non possano tornare a incrociarsi.

Cervara ha affidato ai social il suo saluto, con parole che testimoniano il legame profondo costruito in questi anni:

“La nostra fantastica avventura di otto stagioni insieme arriva al termine. Come un simbolico segno della vita, è dopo questo US Open che chiudiamo la nostra collaborazione.

Sono grato e felice per tutte le grandi cose e le meravigliose esperienze che abbiamo vissuto insieme in campo durante questi otto anni. Rimarranno per sempre nella mia memoria.

Ti ringrazio per la fiducia che hai riposto in me. Ho dato TUTTO, ogni secondo, per i nostri obiettivi comuni. Ho amato allenarti, supportarti (anche nei momenti difficili) e trovare soluzioni con te e il team per aiutarti a rendere al meglio.

Porterò con me la tua magia anticonvenzionale come giocatore, che è la tua forza. Tornerà, ne sono sicuro.

Ti auguro tutto il successo a cui aspiri come tennista e una vita felice come uomo.

La strada continua, il lavoro e la performance chiamano entrambi… e auguro successo a tutti e due.

A presto, Daniil”.