Zverev, amara conferenza stampa dopo l’eliminazione allo US Open: “Non sentivo la palla, stagione deludente”

Un altro anno senza l’obiettivo tanto desiderato, ormai trasformato in ossessione. Alexander Zverev ha lasciato lo US Open con una sconfitta pesante e difficile da spiegare contro un ottimo Félix Auger-Aliassime, risultato che ha confermato le difficoltà del tedesco nei tornei dello Slam.

Fin dall’inizio della stagione Zverev aveva ribadito la sua volontà di colmare il gap con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, puntando a due traguardi che gli sono sempre sfuggiti: il numero uno del mondo e un titolo del Grand Slam. Ma la finale persa nettamente in Australia era stato un campanello d’allarme, e il naufragio di Flushing Meadows ha completato un’annata amara.

“Mi è successo lo stesso l’anno scorso qui: non avevo alcuna sensibilità con la palla. Neanche nei primi due incontri del torneo avevo avuto buone sensazioni. Contro Félix ho provato ad essere aggressivo, ma era impossibile perché non sentivo la palla. Ho cercato soluzioni alternative, ma contro un avversario del suo livello è molto complicato. Mi sono sentito male con il diritto e il rovescio praticamente è sparito”, ha spiegato il tedesco, che con questa eliminazione perde 300 punti in classifica e vede aumentare il distacco da Sinner e Alcaraz.

Il dato statistico è impietoso: Zverev è il primo giocatore dal 2005, quando capitò a Rafael Nadal, a uscire nella prima settimana in due Slam consecutivi partendo da una delle prime tre teste di serie. A Wimbledon era stato Arthur Rinderknech a bloccarlo al debutto, a New York ci ha pensato Auger-Aliassime al terzo turno.

“Il secondo set è stato sfortunato, avevo un set point per andare avanti due set a zero e lì è cambiato tutto. Non so, forse le condizioni delle palline sono diverse, ma non è una scusa. La verità è che devo migliorare molto l’anno prossimo, devo trovare qualcosa che mi renda un tennista migliore qui, perché da due anni a New York sto giocando male”, ha ammesso con grande frustrazione.

Zverev ha definito “deludente” la sua stagione negli Slam, un bilancio che lascia più dubbi che certezze per il futuro immediato.