Zverev, amara conferenza stampa dopo l’eliminazione allo US Open: “Non sentivo la palla, stagione deludente”
Un altro anno senza l’obiettivo tanto desiderato, ormai trasformato in ossessione. Alexander Zverev ha lasciato lo US Open con una sconfitta pesante e difficile da spiegare contro un ottimo Félix Auger-Aliassime, risultato che ha confermato le difficoltà del tedesco nei tornei dello Slam.
Fin dall’inizio della stagione Zverev aveva ribadito la sua volontà di colmare il gap con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, puntando a due traguardi che gli sono sempre sfuggiti: il numero uno del mondo e un titolo del Grand Slam. Ma la finale persa nettamente in Australia era stato un campanello d’allarme, e il naufragio di Flushing Meadows ha completato un’annata amara.
“Mi è successo lo stesso l’anno scorso qui: non avevo alcuna sensibilità con la palla. Neanche nei primi due incontri del torneo avevo avuto buone sensazioni. Contro Félix ho provato ad essere aggressivo, ma era impossibile perché non sentivo la palla. Ho cercato soluzioni alternative, ma contro un avversario del suo livello è molto complicato. Mi sono sentito male con il diritto e il rovescio praticamente è sparito”, ha spiegato il tedesco, che con questa eliminazione perde 300 punti in classifica e vede aumentare il distacco da Sinner e Alcaraz.
Il dato statistico è impietoso: Zverev è il primo giocatore dal 2005, quando capitò a Rafael Nadal, a uscire nella prima settimana in due Slam consecutivi partendo da una delle prime tre teste di serie. A Wimbledon era stato Arthur Rinderknech a bloccarlo al debutto, a New York ci ha pensato Auger-Aliassime al terzo turno.
“Il secondo set è stato sfortunato, avevo un set point per andare avanti due set a zero e lì è cambiato tutto. Non so, forse le condizioni delle palline sono diverse, ma non è una scusa. La verità è che devo migliorare molto l’anno prossimo, devo trovare qualcosa che mi renda un tennista migliore qui, perché da due anni a New York sto giocando male”, ha ammesso con grande frustrazione.
Zverev ha definito “deludente” la sua stagione negli Slam, un bilancio che lascia più dubbi che certezze per il futuro immediato.
TAG: Alexander Zverev, Us Open, Us open 2025
Ovviamente quoto al 100%.
Purtroppo in un paese dove si accetta che uno con la quarta superiore faccia il ministro predomina l’idea che le opinioni abbiano lo stesso valore, quando non è affatto cosi. Nel mondo del lavoro, ad esempio, il parere dell’incompetente non gode di alcuna considerazione.
tutti, altrimenti sarebbero biciclette su biciclette. Il fiasco non aiuta. Posiamolo
se hai guardato le partite, ripeto se, dovresti aver notato i progressi pazzeschi di Rublev, di Shapo e di Aliassime, la qualità aumentata in tutti nelle risposte e nei servizi, stanno tutti cercando di migliorarsi, se ci fosse uno strumento capace di misurare la qualità dei primi due colpi nel corso degli ultimi anni vedremo cose incredibili. Anche Musetti e Cobolli sono in crescita e tengono il ritmo, ma chi resta fermo è perduto (Medvedev, Ruud, etc…)
Forse volevi scrivere Rune,
perchè Rublev è ancora lì… 😉
Spero per te che tu sia ironico altrimenti è preoccupante
che commenti miseri.
a sentire taluni uno dovrebbe allenarsi alla morte conscio che non diventerà mai numero 1.
Cosa pensate che abbiano nel cuore i ragazzi che tutti i giorni devono migliorarsi con allenamenti, trasferte, team da mantenere? Tutti hanno l’ambizione o il sogno di diventare almeno un giorno numero 1, o di vincere uno slam o un mille.
I commenti da professionisti del sedere schiacciato sul divano che denigrano i giocatori e le loro ambizioni sono l’e,mblema della poca cultura sportiva che alberga nella gioventù di oggi, altro che tutti chiacchiere e distintivo, tutti spritz e pulsantiera. Non c’è nulla di più ozioso del commento in materia di sport di uno che al massimo ha fatto ginnastica col braccio con cui scrive.
Medvedev, Tsitsipas e Zverev, i big 3 de noantri!!
Tra tutti, mi sembra che Rublev sia quello che sta provando a restare a galla, soprattutto lavorando sulle sue nevrosi. Poi magari al prossimo turno mi smentisce, sclera e perde.
@ Taxi Driver (#4471839)
Troppi soldi danno alla testa, sono pochi, Sinner sicuramente è uno di questi, quelli che continuano a voler migliorare, infischiandosene del tanto denaro guadagnato in poco tempo. Quanti dei tennisti ricchi di oggi, fanno realmente vita d’atleta? enzo
Tutti forti a parole ma poi sul campo e’ un’altra cosa.
Brutto momento per il tennis internazionale. I pre 2000 stanno sparendo uno ad uno. I post 2000 vanno alla grande solo fra i 2001 e i 2003. Dai 2004 in poi, nessuna novità di rilievo. Tante promesse naufragate. enzo
Sasha ha sempre attirato le mie simpatie e proprio per questo mi dispiace vederlo così. Secondo me insieme a Medvedev e Tstsipas dovrebbe prendersi un breve periodo di riposo per allenare bene il suo gioco e almeno provare a ritornare ai livelli di una volta. Comunque i 2 giganti sono ormai anni luce davanti a lui, ma in top 5 ci può stare tranquillamente.
Tsisipas
Ruud
Medveved
Rublev
Sverev
Tutti scoppiati
Io ho spento la tv dopo la fine del primo set e il commento: oggi per Felix sarà impossibile…
Della serie tutte chiacchere e distintivo ( che sarebbe il nr 3…ma ancora per poco). Ormai sei incanalato sulla strada dell’altro russo (medvedev)….ciao ciao
Meno parole e più fatti, altro che “penso diventerò numero 1” e propositi battaglieri contro Jannik e Carlitos
Ci sono ancora 2 1000 di cui 1 devi difendere il titolo e le Finals Sascha, la stagione non è ancora chiusa.
Chi è che doveva “rovinare la festa a Sinner e Alcaraz”? Avanti il prossimo!