US Open, Auger-Aliassime torna a brillare: battuto Zverev, è agli ottavi dopo quattro anni. Bublik elimina Paul e sfiderà il nostro Jannik Sinner
Dopo una stagione complicata negli Slam, Felix Auger-Aliassime ha finalmente ritrovato il sorriso a New York. Il canadese, numero 25 del seeding, ha firmato una delle sorprese di giornata eliminando Alexander Zverev, terza testa di serie, con il punteggio di 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-4 in tre ore e 48 minuti sul Louis Armstrong Stadium. Una vittoria pesantissima che lo riporta nella seconda settimana degli US Open per la prima volta dal 2021, anno in cui raggiunse le semifinali.
“Questa sensazione è bellissima. Gioco qui dal 2018, e anche se sono ancora giovane, sento che sono passati tanti anni di lavoro per arrivare a questo punto. Alcuni di voi forse mi hanno visto per la prima volta stasera, ma per me significa tanto. È solo un passo, il torneo è ancora lungo, ma questa vittoria è speciale”, ha detto il canadese in conferenza stampa.
Auger-Aliassime ha giocato una partita estremamente coraggiosa, attaccando con costanza e vincendo 24 dei 27 punti giocati a rete. Zverev aveva cominciato meglio, andando avanti di un set e avendo anche un set point sul 6-5 nel tie-break del secondo parziale, ma non è riuscito a chiudere. Da lì il match ha cambiato volto: “Ho avuto un inizio nervoso, poi ho iniziato a vedere tutto più chiaro. Lui serviva in maniera incredibile e non era facile trovare il break, ma nel terzo e quarto set ho avuto la sensazione che potevo farcela. Oggi vedevo bene la palla, ed è bellissimo avere queste sensazioni”.
Per Auger-Aliassime si tratta della prima vittoria in carriera contro un Top-5 in uno Slam, dopo sei sconfitte. Un segnale incoraggiante in una stagione che fin qui lo aveva visto uscire prematuramente al secondo turno o prima in tutti i major.
Vittoria per Alexander Bublik. Il kazako, autore di una stagione brillante con tre titoli conquistati e una striscia di 11 vittorie consecutive, ha avuto la meglio su Tommy Paul, numero 14 del tabellone, in una maratona da cinque set (7-6, 6-7, 6-4, 6-7, 6-1). Paul, sostenuto dal pubblico newyorkese, ha lottato fino all’ultimo nonostante un problema agli addominali, ma si è dovuto arrendere alla maggiore solidità del kazako.
Bublik ora affronterà Jannik Sinner, campione in carica e numero uno del mondo, in un ottavo di finale che promette spettacolo.
TAG: Alexander Bublik, Alexander Zverev, Felix Auger Aliassime, Us Open, Us open 2025
Ennesima delusione slam per Zverev, che comunque al 90% manterrà la terza posizione nel ranking visto che dietro arrancano un po’ tutti.. nella parte bassa io continuo a vedere bene Nole, se fisicamente sta bene sarà un osso duro per Fritz e Alcaraz
Popryn shapalov e ora bublik sono tutti avversari pericolosi, rispetto al nulla di alculaz
Però aggiungiamo che ha vinto 3-2 al quinto set dopo 3h40′ e potrebbe essere stanco
Sìnner farà macerie di Bublik Halle non interessava al nostro Tennista aveva altri piani per vincere Wimbledon e non dimentichiamo che al Rolland Garros Bublik con Sinner ha fatto la fine che farà anche domani.
Alcaraz si riposera’ fino alla finale. Alla faccia del tabellone che poteva essere complicato per lui….
Secondo me hai controllato male perché l’anziano bevitore detto Enzo asserisce che escluso Sinner nessun italiano è in grado di arrivare alla seconda settimana negli Slam. Lui non sbaglia mai… dice
Ahahahah
I babbei non finiranno mai, purtroppo
Dura verità
In Germania Bublik ha battuto Sinner per una serie di congiunzioni astrali: Sinner non era ancora rodato sull’erba e aveva la testa a Wimbledon, il kazako aveva giocato come non mai, tanto da vincere il torneo, ha poi avuto un calo fisiologico a Londra.
Sul duro il rimbalzo regolare esalta Jannik e punisce i colpi di genio di Bublik, per me c’è poca storia…
Vai tranquillo che ci saranno sempre quelli che “a parte questo, quello e quell’altro, se guardiamo solo alle partite perse, di quelle non ne vinciamo manco una”
Ma Carlito é rimasto solo a Wimbledon ed anche al RG. Con Sinner agli ottavi c’é arrivato sempre almeno un altro in tutti e quattro gli slam
Scusa… Chi era il secondo spagnolo al Rolando e a Wimbledon…? 🙄
Bublik e’ l’incubo che torna, peccato.
Calma
Temo che la sconfitta di zverev abbia di fatto consegnato a de minaur la semifinale e la partecipazione alle Finals di quest’anno
Sicuro? Alcaraz stavolta non è solo
questo è il torneo in cui deve dimostrare che è ancora il vero numero 1 e se lo farà scrollandosi di dosso tutti quelli che quest’anno lo hanno impensierito (Bublik è uno di quelli, oltre ovviamente allo smanicato rapato) sarà più bello e più giusto!
Vada come vada col kazako matto, e dovesse ancora andare male vorrà dire che sarà giusto che lo smanicato lo rimpiazzi… (ovviamente io spero di no)
@ Sudtyrol (#4471715)
Avrei preferito evitare Bublik.
Dalla parte di Sinner tabellone ulteriormente alleggerito. Bisogna assolutamente approfittarne.
Non una buona notizia per sinner.
Bublik negli anni ha iniziato a mettere le rotelle a posto ed è diventato molto costante nel rendimento.
Ha un gioco estremamente fastidioso per sinner…l’americano sarebbe stato piallato velocemente mentre la situazione ora si complica e non poco
Non una buona notizia per sinner.
Bublik negli anni ha iniziato a mettere le rotelle a posto ed è diventato molto costante nel rendimento.
Ha un gioco estremamente fastidioso per sinner…l’americano sarebbe stato piallato velocemente mentre la situazione ora si complica e non poco
Dici che, quindi, il Dietro Sinner Il Nulla, è campato in aria? Belli i numeri, non mentono mai
Dopo la sconfitta di Paul, l”Italia é l’unica nazione ad aver portato almeno due atleti alla seconda settimana in ogni slam del 2025
Ho visto Bublik a sprazzi. Merita sempre il prezzo del biglietto. Ho visto punti meravigliosi. Riesce molto bene a nascondere il colpo. Sarà un bel match da vedere.
Bravo Felix vero gentleman e, quando in forma, bel giocatore. Bublik vera grande mina vagante.
Il pataccaro tedesco che doveva essere un attore protagonista di questo slam invece è diventato una comparsa, anzi una scomparsa.