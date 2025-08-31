US Open, Auger-Aliassime torna a brillare: battuto Zverev, è agli ottavi dopo quattro anni. Bublik elimina Paul e sfiderà il nostro Jannik Sinner

Dopo una stagione complicata negli Slam, Felix Auger-Aliassime ha finalmente ritrovato il sorriso a New York. Il canadese, numero 25 del seeding, ha firmato una delle sorprese di giornata eliminando Alexander Zverev, terza testa di serie, con il punteggio di 4-6, 7-6(7), 6-4, 6-4 in tre ore e 48 minuti sul Louis Armstrong Stadium. Una vittoria pesantissima che lo riporta nella seconda settimana degli US Open per la prima volta dal 2021, anno in cui raggiunse le semifinali.

“Questa sensazione è bellissima. Gioco qui dal 2018, e anche se sono ancora giovane, sento che sono passati tanti anni di lavoro per arrivare a questo punto. Alcuni di voi forse mi hanno visto per la prima volta stasera, ma per me significa tanto. È solo un passo, il torneo è ancora lungo, ma questa vittoria è speciale”, ha detto il canadese in conferenza stampa.

Auger-Aliassime ha giocato una partita estremamente coraggiosa, attaccando con costanza e vincendo 24 dei 27 punti giocati a rete. Zverev aveva cominciato meglio, andando avanti di un set e avendo anche un set point sul 6-5 nel tie-break del secondo parziale, ma non è riuscito a chiudere. Da lì il match ha cambiato volto: “Ho avuto un inizio nervoso, poi ho iniziato a vedere tutto più chiaro. Lui serviva in maniera incredibile e non era facile trovare il break, ma nel terzo e quarto set ho avuto la sensazione che potevo farcela. Oggi vedevo bene la palla, ed è bellissimo avere queste sensazioni”.

Per Auger-Aliassime si tratta della prima vittoria in carriera contro un Top-5 in uno Slam, dopo sei sconfitte. Un segnale incoraggiante in una stagione che fin qui lo aveva visto uscire prematuramente al secondo turno o prima in tutti i major.

Vittoria per Alexander Bublik. Il kazako, autore di una stagione brillante con tre titoli conquistati e una striscia di 11 vittorie consecutive, ha avuto la meglio su Tommy Paul, numero 14 del tabellone, in una maratona da cinque set (7-6, 6-7, 6-4, 6-7, 6-1). Paul, sostenuto dal pubblico newyorkese, ha lottato fino all’ultimo nonostante un problema agli addominali, ma si è dovuto arrendere alla maggiore solidità del kazako.

Bublik ora affronterà Jannik Sinner, campione in carica e numero uno del mondo, in un ottavo di finale che promette spettacolo.