Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Domenica 31 Agosto 2025

31/08/2025 08:02 6 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

USA US Open – hard – (🌤️ 26-16)
R32 Kessler USA / Stearns USA vs Errani ITA / Paolini ITA 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R64 G. Crivellaro ITA vs A. Santamarta Roig ESP 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R64 S. Haita ROU vs F. Thomas SUI 3° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R64 M. Latak USA vs M. Mecarelli ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 125 Seville – terra – (🌤️ 33-19)
Q1 Brancaccio ITA – Marrero Curbelo ESP TBA

Il match deve ancora iniziare

Q1 Sperle GER – Iannaccone ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Genoa – terra – (🌤️ 26-21)
Q1 Picchione ITA – Agostini ITA Inizio 10:00

ATP Genoa
Andrea Picchione [2]
40
4
Simone Agostini
40
0
Mostra dettagli

Q1 Piraino ITA – Romano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Agamenone ITA – Cadenasso ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Fonio ITA – Vasami ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Rispoli ITA – Compagnucci ITA Inizio 10:00

ATP Genoa
Nicola Rispoli
0
3
Tommaso Compagnucci [9]
0
3
Mostra dettagli

Q1 Cukierman ISR – Bondioli ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 V. Darderi ITA – Dalla Valle ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kalyanpur IND – Pennaforti ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Elia ITA – Vasa FIN Inizio 10:00

ATP Genoa
Lorenzo Elia
30
1
0
Eero Vasa [12]
15
6
0
Mostra dettagli

Q1 Alternate it – Virgili ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Oradini ITA – Sigsgaard DEN 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



CHN CH 100 Shanghai – hard – (⛈️ 35-27)
Q1 Binda ITA – Watt NZL Non prima 08:00

ATP Shanghai
Alexandr Binda [6]
15
3
3
James Watt
15
6
4
Mostra dettagli



TUR CH 75 Istanbul – hard – (☀️ 32-23)
Q1 Potenza ITA – Dhamne IND Inizio 09:00

ATP Istanbul
Luca Potenza [5]
40
7
0
Manas Dhamne
40
6
1
Mostra dettagli

Q1 Tobon COL – Castagnola ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 75 Cassis – hard – (☀️ 28-18)
Q1 Pieczkowski POL – Covato ITA Inizio 10:00

ATP Cassis
Olaf Pieczkowski [4]
0
3
Matteo Covato
0
2
Mostra dettagli

Q1 Moroni ITA – Maxted GBR Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



FRA Montreux 125 – hard – (☀️ 22-11)
Q1 Bertoldo ITA – Spiteri ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Changsha 125 – terra – (⛈️ 34-27)
Q1 Pieri ITA – Jang KOR ore 04:30

WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
6
6
0
Su Jeong Jang
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

Q1 Cherubini ITA – Yuan CHN 2 incontro dalle 04:30

WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]
0
6
6
0
Chengyiyi Yuan
0
3
3
0
Vincitore: Cherubini
Mostra dettagli

TAG:

6 commenti

magilla (Guest) 31-08-2025 10:23

ci sono due ragazze in finale in due 50….la Ambrosio in Olanda e sopratutto la Grant in Polonia che in caso di vittoria entrerebbe nelle 200

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 31-08-2025 10:05

Forza ragazzi.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
city-zen 31-08-2025 09:19

Elia che gioca a Genova è il figlio di Silvia Farina?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 31-08-2025 09:04

subito rivincita fonio-vasamì dopo una settimana, vinta a como da fonio.
vediamo se il giovane ha imparato, e cosa, da quella partita, fa parte del percorso di crescita, affrontare uno che ti ha appena sconfitto e trovare le contromisure.

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Marco M.
Superbrat (Guest) 31-08-2025 08:45

Scritto da Giuliano da Viareggio
SCUSATE RAGAZZI, MA QUEL VIRGILI CHE GIOCA OGGI A GENOVA, E’ IL GRANDE ADELCHI?

Il fratello minore che di nome fa Augusto

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 31-08-2025 08:26

SCUSATE RAGAZZI, MA QUEL VIRGILI CHE GIOCA OGGI A GENOVA, E’ IL GRANDE ADELCHI?

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst