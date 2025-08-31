Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Domenica 31 Agosto 2025

Jacopo Vasami classe 2007
US Open – hard – (🌤️ 26-16)
R32 Kessler / Stearns vs Errani / Paolini 2° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
R64 G. Crivellaro vs A. Santamarta Roig 2° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
R64 S. Haita vs F. Thomas 3° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
R64 M. Latak vs M. Mecarelli ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Seville – terra – (🌤️ 33-19)
Q1 Brancaccio – Marrero Curbelo TBA
Il match deve ancora iniziare
Q1 Sperle – Iannaccone 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Genoa – terra – (🌤️ 26-21)
Q1 Picchione – Agostini Inizio 10:00
ATP Genoa
Andrea Picchione [2]
40
4
Simone Agostini•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Agostini
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
A. Picchione
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-0 → 4-0
S. Agostini
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Picchione
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Agostini
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Q1 Piraino – Romano 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Agamenone – Cadenasso 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Fonio – Vasami 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Rispoli – Compagnucci Inizio 10:00
ATP Genoa
Nicola Rispoli
0
3
Tommaso Compagnucci [9]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Rispoli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
N. Rispoli
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 2-2
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
T. Compagnucci
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Q1 Cukierman – Bondioli 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 V. Darderi – Dalla Valle 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Kalyanpur – Pennaforti 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Elia – Vasa Inizio 10:00
ATP Genoa
Lorenzo Elia•
30
1
0
Eero Vasa [12]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Vasa
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Elia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
L. Elia
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Q1 Alternate – Virgili 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Oradini – Sigsgaard 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Shanghai – hard – (⛈️ 35-27)
Q1 Binda – Watt Non prima 08:00
ATP Shanghai
Alexandr Binda [6]
15
3
3
James Watt•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Watt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Watt
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Binda
30-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Watt
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-3 → 1-4
J. Watt
15-0
ace
15-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
A. Binda
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
0-1 → 0-2
J. Watt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
CH 75 Istanbul – hard – (☀️ 32-23)
Q1 Potenza – Dhamne Inizio 09:00
ATP Istanbul
Luca Potenza [5]
40
7
0
Manas Dhamne•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
ace
3*-2
df
3*-3
df
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Dhamne
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Q1 Tobon – Castagnola Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cassis – hard – (☀️ 28-18)
Q1 Pieczkowski – Covato Inizio 10:00
ATP Cassis
Olaf Pieczkowski [4]
0
3
Matteo Covato•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Pieczkowski
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Covato
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
O. Pieczkowski
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Covato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
O. Pieczkowski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Q1 Moroni – Maxted Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Montreux 125 – hard – (☀️ 22-11)
Q1 Bertoldo – Spiteri ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Changsha 125 – terra – (⛈️ 34-27)
Q1 Pieri – Jang ore 04:30
WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
6
6
0
Su Jeong Jang
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su Jeong Jang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Su Jeong Jang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Q1 Cherubini – Yuan 2 incontro dalle 04:30
WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]•
0
6
6
0
Chengyiyi Yuan
0
3
3
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Diletta Cherubini
2-2 → 3-2
Chengyiyi Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Diletta Cherubini
2-0 → 2-1
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Diletta Cherubini
2-1 → 3-1
Chengyiyi Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Diletta Cherubini
1-0 → 1-1
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
6 commenti
ci sono due ragazze in finale in due 50….la Ambrosio in Olanda e sopratutto la Grant in Polonia che in caso di vittoria entrerebbe nelle 200
Forza ragazzi.
Elia che gioca a Genova è il figlio di Silvia Farina?
subito rivincita fonio-vasamì dopo una settimana, vinta a como da fonio.
vediamo se il giovane ha imparato, e cosa, da quella partita, fa parte del percorso di crescita, affrontare uno che ti ha appena sconfitto e trovare le contromisure.
Il fratello minore che di nome fa Augusto
SCUSATE RAGAZZI, MA QUEL VIRGILI CHE GIOCA OGGI A GENOVA, E’ IL GRANDE ADELCHI?