US Open, Sinner dopo la battaglia con Shapovalov – “Una vittoria molto importante, oggi ho dovuto soffrire”. Shapovalov: “Oggi l’ho messo sotto pressione, chissà se altri riusciranno a farlo” (Video)

Jannik Sinner approda agli ottavi di finale degli US Open 2025 dopo un match tutt’altro che semplice contro Denis Shapovalov. L’azzurro ha dovuto rincorrere nel punteggio, cedendo il primo set, ma ha saputo reagire con maturità e lucidità per chiudere la sfida in quattro parziali. In conferenza stampa, il numero uno del mondo ha analizzato con serenità la partita, ammettendo le difficoltà incontrate e il valore dell’avversario.

“È normale vivere partite così, non sempre puoi vincere con un punteggio netto. Ogni incontro porta con sé complicazioni diverse e Denis è un giocatore che ha colpi puliti, un servizio esplosivo e tanta potenza fisica. Ha tutto per metterti in difficoltà, lo sapevo anche prima di scendere in campo. A volte il punteggio è stato dalla sua parte, ma ho cercato di restare lì mentalmente e alla fine sono felice di questa vittoria, per me molto importante”, ha dichiarato Sinner.

L’azzurro non vuole sentir parlare di “difesa del titolo”, preferendo concentrarsi sul presente: “Non penso a difendere nulla, mi concentro giorno per giorno. In ogni turno incontri un avversario difficile e la mia unica priorità è cercare di esprimere il miglior tennis possibile. È un percorso lungo e in partite come questa si mettono alla prova le ore di allenamento. Sono felice di essere vicino alla seconda settimana, vedremo cosa accadrà dopo”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo turno, dove Sinner attende il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Tommy Paul: “Ho grande rispetto per entrambi. Con Tommy ho giocato tante battaglie, è velocissimo e sa fare di tutto, mentre contro Bublik è sempre complicato, ha un servizio devastante ed è molto imprevedibile. Preferisco aspettare e vedere chi sarà il mio prossimo avversario, ma in ogni caso sarà una sfida molto dura”.

Infine, una riflessione sulla chiave per scalfire il suo gioco: “Per battermi bisogna servire molto bene e spingere tanto. Io non sono una macchina, ci sono giornate in cui devo soffrire, come oggi. La cosa più importante è restare sempre lì mentalmente e credere nelle proprie armi. Denis è un giocatore incredibile, lo ha dimostrato anche oggi. Per me è stata una partita da montagne russe, ma alla fine ho trovato le soluzioni giuste. E questo, in tornei come gli US Open, fa la differenza”.

Denis Shapovalov ha lasciato Arthur Ashe con una sconfitta, ma anche con la sensazione di aver ritrovato quel livello che da tempo non mostrava più. Il canadese, capace di strappare un set a Jannik Sinner e di portarsi avanti 3-0 con palla del doppio break nel terzo parziale, ha fatto tremare il numero uno del mondo prima che l’azzurro ribaltasse il match e chiudesse in quattro set.

In conferenza stampa, Shapovalov ha mostrato un atteggiamento maturo e positivo: “È una sconfitta dura, certo, ma sono contento della prestazione. Ho avuto le mie chance, nel terzo set stavo conducendo e lui ha giocato in modo straordinario per rientrare. È un passo avanti per me: tornare a esprimermi a questo livello dopo l’infortunio non era scontato. Adesso voglio solo rendere questo tennis più costante. So di poterlo fare, quindi la sensazione è un po’ dolceamaro: triste per la sconfitta, ma felice per la direzione intrapresa”.

Il canadese ha ammesso di aver compiuto progressi importanti sul piano mentale: “In passato mi lasciavo andare troppo, ora sono più maturo. Anche oggi, dopo aver perso il vantaggio, ho provato a restare calmo e a ritrovare il mio livello. Negli ultimi mesi credo di essere cresciuto molto da questo punto di vista. Il periodo di stop per l’infortunio non è stato solo fisico ma anche mentale: mi è servito per riflettere su cosa voglio e su come arrivarci. Una delle mie priorità era vincere più titoli ed essere più costante a livello alto. Sono contento del lavoro fatto per arrivare fin qui”.

Sull’analisi del match, Shapovalov ha sottolineato come la sua varietà di gioco abbia reso difficile il compito di Sinner: “Ho cercato di mettergli tanta pressione, alternando colpi e soluzioni diverse. È stato un match equilibrato, con tanti game tirati. Quando gioco bene non è semplice affrontarmi, e credo oggi si sia visto. Però Sinner ha gestito alla perfezione i momenti decisivi: è un lottatore, merita di essere numero uno. Ho tanto da imparare da partite come questa, soprattutto sul piano della solidità”.

Infine, il canadese ha espresso la sua opinione sui favoriti per il titolo: “È difficile fare un pronostico, ci sono tanti giocatori forti in tabellone. Ma sicuramente Sinner e Alcaraz sono i due principali candidati, hanno dominato le finali negli ultimi mesi. Io oggi sono riuscito a metterlo sotto pressione, chissà se altri riusciranno a fare lo stesso”.