LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Ecco i pronostici della seconda giornata (chiusura pronostici domani ore 17:00)
La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco ha cadenza quotidiana lungo l’intero torneo degli Us Open ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.
Per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale ci sarà un premio (buono da 20 euro).
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Sinner vs Alcaraz 3-1, per esempio, significa che vincerà Sinner per 3 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B.Il premio sarà assegnato alla fine del gioco. Il vincitore sarà contattato alla mail con cui si è registrato al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.
Classifica Giornata - (Vedi prono)
6 commenti
@LiveTennis.it Staff
Grz x l aggiunta dei match nella sezione pronostici chiusi
Si bpotrebbe inserirli sui singoli pronostici chiusi aggiungendo ai betting?.
Grazie cmq x l aggiornamento
Peccato x la troppissima pubblicità
@ piper (#4471019)
Inseriti poco fa in alto ..lista match….prima nn c erano….io avrei messo direttamente sui singoli pronostici di tutti i utenti….sarebbe stato più semplice da visualizzare…ma meglio di prima…@ LiveTennis.it Staff
No, io vedo anche i matches.
Ma voi nella gg 1 nella sezione vedi i pronostici chiusi vedete dolo il betting senza i match in questione?
Sarebbe carino poi magari fare le classifiche per WTA, ATP e combinata, è fattibile?
Gia più difficile oggi con gli incontri femminili.