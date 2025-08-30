Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Jacopo Berrettini nella foto
CHALLENGER Como (Italia) – Quarti di Finale – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 10:30
Juan Bautista Torres
vs Jacopo Berrettini
ATP Como
Juan Bautista Torres•
15
3
0
Jacopo Berrettini
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Bautista Torres
3-4 → 3-5
J. Berrettini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
J. Bautista Torres
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Berrettini
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Bautista Torres
2-1 → 2-2
J. Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Bautista Torres
1-0 → 2-0
Nicolai Budkov Kjaer vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Duje Ajdukovic vs Thiago Monteiro
ATP Como
Duje Ajdukovic•
15
6
0
Thiago Monteiro [2]
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Monteiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-3 → 6-3
T. Monteiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Monteiro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Ajdukovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Henri Squire vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna vs Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Manacor (Spagna) – Semifinali, cemento
Pista 1 – ore 16:20
Jurij Rodionov
vs Edas Butvilas
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Harold Mayot
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos / Adria Soriano Barrera vs David Pichler / Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Semifinali, terra battuta
CENTRAL – ore 12:00
Alejandro Moro Canas
vs Gilles Arnaud Bailly
ATP Porto
Alejandro Moro Canas•
40
1
Gilles Arnaud Bailly
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Moro Canas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
G. Arnaud Bailly
1-2 → 1-3
A. Moro Canas
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Frederico Ferreira Silva vs Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 09:30
Sho Shimabukuro
vs Yasutaka Uchiyama
ATP Zhangjiagang
Sho Shimabukuro [3]
6
7
Yasutaka Uchiyama [5]
3
6
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
S. Shimabukuro
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
S. Shimabukuro
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
Y. Uchiyama
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Oliver Crawford vs Kokoro Isomura
ATP Zhangjiagang
Oliver Crawford [6]
40
6
Kokoro Isomura•
A
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
O. Crawford
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
K. Isomura
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
K. Isomura
30-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Berrettini favorito a Como, peraltro gioca indoor .