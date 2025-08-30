Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

30/08/2025 08:56 1 commento
Jacopo Berrettini nella foto

ITA CHALLENGER Como (Italia) – Quarti di Finale – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 10:30
Juan Bautista Torres ARG vs Jacopo Berrettini ITA
ATP Como
Juan Bautista Torres
15
3
0
Jacopo Berrettini
30
6
0
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Raul Brancaccio ITA

Court 1 – ore 10:30
Duje Ajdukovic CRO vs Thiago Monteiro BRA

ATP Como
Duje Ajdukovic
15
6
0
Thiago Monteiro [2]
0
3
1
Henri Squire GER vs Luka Mikrut CRO

Victor Cornea ROU / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Daniel Cukierman ISR / Johannes Ingildsen DEN

ESP CHALLENGER Manacor (Spagna) – Semifinali, cemento

Pista 1 – ore 16:20
Jurij Rodionov AUT vs Edas Butvilas LTU
Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Adria Soriano Barrera COL vs David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare






POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Semifinali, terra battuta

CENTRAL – ore 12:00
Alejandro Moro Canas ESP vs Gilles Arnaud Bailly BEL
ATP Porto
Alejandro Moro Canas
40
1
Gilles Arnaud Bailly
30
3
Mostra dettagli

Frederico Ferreira Silva POR vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 09:30
Sho Shimabukuro JPN vs Yasutaka Uchiyama JPN
ATP Zhangjiagang
Sho Shimabukuro [3]
6
7
Yasutaka Uchiyama [5]
3
6
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

Oliver Crawford GBR vs Kokoro Isomura JPN

ATP Zhangjiagang
Oliver Crawford [6]
40
6
Kokoro Isomura
A
5
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS / Alexandr Binda ITA vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan AUS

Il match deve ancora iniziare

1 commento

ospite1 (Guest) 30-08-2025 12:20

Berrettini favorito a Como, peraltro gioca indoor .

