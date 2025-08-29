US Open, Paolini si ferma al terzo turno: “Dovevo essere più lucida nei momenti chiave” (Video)

Un’avversaria scomoda come Marketa Vondrousova ha decretato la fine del percorso di Jasmine Paolini agli US Open 2025. L’azzurra ha ceduto in due set alla mancina ceca, ex campionessa di Wimbledon, capace ancora una volta di mandare fuori ritmo le sue rivali con uno stile di gioco fatto di variazioni, slice e improvvise accelerazioni.

In conferenza stampa, Paolini ha analizzato con lucidità i motivi della sconfitta: “Sicuramente avrei dovuto giocare meglio tatticamente. Ero partita bene, avevo le idee chiare, ma alle prime difficoltà mi sono disunita. Nel primo set ho avuto tante chance che non sono riuscita a sfruttare, soprattutto nel game del 5-4: quella volée poteva essere uno schiaffo al volo, invece ho tirato il dritto dove era lei. I tie-break sono sempre particolari e io non ho giocato bene i punti importanti. Ho commesso troppi errori gratuiti, servivo e subito dritto o rovescio finivano fuori. Così diventa difficile mettere qualità nello scambio”.

La frustrazione si è vista anche nell’atteggiamento in campo: “Mi sono lamentata troppo, ma la verità è che dovevo restare più lucida mentalmente. Lei è una giocatrice che ti obbliga sempre a pensare: usa molto il back, ti costringe a giocare una palla in più e il suo dritto è molto buono, difficile da leggere. Probabilmente avrei dovuto insistere di più sul suo rovescio, ma non sono riuscita a farlo con continuità”.

Dopo un primo set perso al tie-break, nel secondo parziale Jasmine ha progressivamente perso ritmo e convinzione: “Ho perso intensità anche nei miei game di battuta, non avevo più le idee chiare. Lei invece ha alzato il livello e io non sono riuscita a reagire”.

Nonostante l’uscita in singolare, Paolini resta ancora in corsa a New York nel doppio e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti: “Ora andrò in Cina con la nazionale per difendere il titolo di Billie Jean King Cup. Per le Finals di doppio siamo quasi certe, mentre per quelle di singolo servirà un grande finale di stagione, con continuità e meno cali di attenzione. L’obiettivo è ritrovare il mio tennis e giocare con più lucidità”.

Una battuta d’arresto amara, ma che non cancella i progressi mostrati negli ultimi mesi, come la finale raggiunta a Cincinnati. Paolini resta in piena corsa per un finale di stagione ancora tutto da scrivere ma negli Slam quest’anno è andata sicuramente male per una top ten come lei.





Francesco Paolo Villarico