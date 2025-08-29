Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: Il programma di Sabato 30 Agosto 2025. Sinner ad inizio sera in italia. Nel pomeriggio Musetti vs Cobolli

29/08/2025 21:35 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Frech POL vs C. Gauff USA
J. Sinner ITA vs D. Shapovalov CAN

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Kalinskaya vs I. Swiatek POL
A. Bublik KAZ vs T. Paul USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs F. Cobolli ITA
D. Kasatkina AUS vs N. Osaka JPN

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev GER vs F. Auger-Aliassime CAN
B. Haddad Maia BRA vs M. Sakkari GRE

Grandstand – Ore: 17:00
L. Noskova CZE vs K. Muchova CZE
C. Wong HKG vs A. Rublev
A. Anisimova USA vs J. Cristian ROU

Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Munar ESP vs Z. Bergs BEL
D. Altmaier GER vs A. de Minaur AUS

Court 5 – Ore: 17:00
D. Parry FRA vs M. Kostyuk UKR
K. Majchrzak POL vs L. Riedi SUI
E. Alexandrova vs L. Siegemund GER

3 commenti

Giampieur77 29-08-2025 21:56

Preferivo all 1 stavolta..oh sempre di giorno però

 3
piper 29-08-2025 21:54

Scritto da TheWalkingDead
Ottimi orari

Non per tutti.

 2
TheWalkingDead (Guest) 29-08-2025 21:49

Ottimi orari

 1
