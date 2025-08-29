Us Open: Il programma di Sabato 30 Agosto 2025. Sinner ad inizio sera in italia. Nel pomeriggio Musetti vs Cobolli
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Frech vs C. Gauff
J. Sinner vs D. Shapovalov
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Kalinskaya vs I. Swiatek
A. Bublik vs T. Paul
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs F. Cobolli
D. Kasatkina vs N. Osaka
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev vs F. Auger-Aliassime
B. Haddad Maia vs M. Sakkari
Grandstand – Ore: 17:00
L. Noskova vs K. Muchova
C. Wong vs A. Rublev
A. Anisimova vs J. Cristian
Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Munar vs Z. Bergs
D. Altmaier vs A. de Minaur
Court 5 – Ore: 17:00
D. Parry vs M. Kostyuk
K. Majchrzak vs L. Riedi
E. Alexandrova vs L. Siegemund
3 commenti
Preferivo all 1 stavolta..oh sempre di giorno però
Non per tutti.
Ottimi orari