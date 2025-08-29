Live Tennis Cup Copertina, Generica

LiveTennis Cup 2025 – Us Open: Si parte in corsa. Ecco i pronostici della prima giornata (scadenza domani alle ore 17:00)

29/08/2025 13:52 11 commenti
Live Tennis Cup 2025
Live Tennis Cup 2025

La LiveTennis Cup è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi.
Il gioco ha cadenza quotidiana lungo l’intero torneo degli Us Open ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale spetterà poi un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.

Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!
Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login.

Per il campione finale, ovvero il vincente della classifica generale ci sarà un premio (buono da 20 euro).

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.

Giornata 1

Partecipa alla LiveTennis Cup! Devi essere registrato ed aver effettuato il login per poter visualizzare e inviare il pronostico!
Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!
ARCHIVIIO GENERALE ULTIMI PRONOSTICI ULTIMA CLASSIFICA

1) Per poter vedere la lista delle partite e inviare i pronostici è necessario essere registrati ed aver effetuato il login.
2) Il punteggio Sinner vs Alcaraz 3-1, per esempio, significa che vincerà Sinner per 3 set ad 1.
3) I pronostici non saranno visibili fino alla chiusura della giornata.
N.B.Il premio sarà assegnato alla fine del gioco. Il vincitore sarà contattato alla mail con cui si è registrato al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it.

CLASSIFICA

Visualizza la classifica completa
Visualizza la classifica completa
TAG:

11 commenti. Lasciane uno!

Di Passaggio 29-08-2025 16:08

Sento che vincerò, all’alba vincerò!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 29-08-2025 15:47

Live Tennis Cup molto meglio della Laver Cup!!! Ottima iniziativa, Redazione.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elio 29-08-2025 15:35

Scritto da Molto Pollo
Ma il femminile? Vogliamo tutti testare la competenza di Gaz.

io no ! So già cosa vale…

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Molto Pollo 29-08-2025 15:28

Ma il femminile? Vogliamo tutti testare la competenza di Gaz.

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
LiveTennis.it Staff 29-08-2025 14:52

@ cucciardi24 (#4469967)

Si…..

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Asni (Guest) 29-08-2025 14:50

Quanto è durato il blocco dei commenti degli ospiti: 12 ore? Pecunia non olet.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Elio 29-08-2025 14:25

Scritto da pafort
erano più di 10 anni che mancava

Assolutamente NO !

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: sergiot4
cucciardi24 29-08-2025 14:23

Ottimo…..
Peccato x i tanti banner pubblicitari
Riproporrete il gioco anche su altri tornei?(slam e 1000)

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pafort 29-08-2025 14:18

erano più di 10 anni che mancava

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 29-08-2025 14:09

Ottimo, pronostici fatti.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Lukaa 29-08-2025 14:08

Bello!! Grazie!!

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Marco M.

Lascia un commento