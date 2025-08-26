US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
26/08/2025 09:58 1 commento
Genoa 🇮🇹 EUR 125 CL
Seville 🇪🇸 EUR 125 CL Saturday final
Tulln 🇦🇹 EUR 100 CL
Shanghai 🇨🇳 USD 100 H
Cassis 🇫🇷 EUR 75 H
Istanbul 🇹🇷 USD 75 H
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Genova (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:49
Main Draw (cut off: 276 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 66. P. Martinez
- 90. B. Coric
- 111. E. Moller
- 118. F. Passaro
- 134. P. Herbert
- 135. T. Agustin Tirante
- 137. T. Seyboth Wild
- 139. A. Pellegrino
- 153. F. Coria
- 162. Z. Piros
- 163. N. Budkov Kjaer
- 168. T. Monteiro
- 187. A. Holmgren
- 217. D. Popko
- 233. S. Travaglia
- 244. A. Guillen Meza
- 247. N. Fatic
- 259. M. Dodig
- 262. D. Ajdukovic
- 272. D. Michalski
- 276. G. Blancaneaux
Alternates
- 1. M. Cecchinato (293)
- 2. G. Elias (299)
- 3. L. Giustino (301)
- 4. N. Sanchez Iz (306)
- 5. F. Forti (307)*pr
- 6. C. Denolly (310)
- 7. A. Ritschard (312)
- 8. J. Berrettini (315)
- 9. A. Paulson (316)*pr
- 10. O. Prihodko (318)
- 11. C. Stebe (320)*pr
- 12. J. Sels (329)
- 13. R. Strombachs (331)
- 14. L. Mikrut (335)
- 15. A. Vatutin (336)
- 16. F. Arnaboldi (339)
- 17. R. Bertola (352)
- 18. A. Shelbayh (353)
- 19. R. Brancaccio (366)
- 20. O. Roca Batal (369)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Genova (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:49
Main Draw (cut off: 505 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 293. M. Cecchinato
- 307. F. Forti*pr
- 310. C. Denolly
- 315. J. Berrettini
- 339. F. Arnaboldi
- 352. R. Bertola
- 386. K. Feldbausch
- 389. T. Gentzsch
- 397. G. Fonio
- 411. G. Piraino
- 413. F. Bondioli
- 415. F. Agamenone
- 441. T. Compagnucci
- 462. A. Picchione
- 463. G. Pennaforti
- 464. E. Vanshelboim
- 480. E. Kirkin
- 489. A. Pecci
- 503. E. Vasa
- 505. C. Sigsgaard
-
Alternates
- 1. C. Alberto Ca (506)
- 2. M. Chazal (511)
- 3. G. Cadenasso (523)
- 4. D. Kellovsky (553)
- 5. F. Moroni (568)
- 6. V. Orlov (572)
- 7. J. Kovalik (576)
- 8. L. Gerch (588)
- 9. F. Romano (592)
- 10. G. Ferrari (594)
- 11. S. Gima (622)
- 12. A. Paulson (636)
- 13. A. Braynin (639)
- 14. B. Gadamauri (649)
- 15. G. Oradini (658)
- 16. S. Slump (667)
- 17. A. Barroso Ca (678)
- 18. J. Sperle (708)
- 19. I. Miletich (709)
- 20. L. Rossi (710)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Siviglia (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:50
Main Draw (cut off: 263 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 83. C. Taberner
- 87. R. Carballes Baena
- 93. P. Carreno Busta
- 124. J. Faria
- 131. T. Barrios Vera
- 140. I. Buse
- 145. R. Andres Burruchaga
- 146. D. Lajovic
- 148. V. Gaubas
- 157. G. Den Ouden
- 169. D. Merida
- 171. H. Rocha
- 204. F. Agustin Gomez
- 220. G. Bueno
- 235. E. Ymer
- 240. C. Tabur
- 243. P. Martin Tiffon
- 255. F. Diaz Acosta
- 256. G. Alberto Olivieri
- 258. F. Ferreira Silva
- 263. C. Negritu
Alternates
- 1. N. Alvarez Va (264)
- 2. C. Sanchez Jo (282)
- 3. A. Ramos-Vino (286)
- 4. D. Rincon (290)
- 5. G. Elias (299)
- 6. L. Giustino (301)
- 7. A. Moro Canas (304)
- 8. N. Sanchez Iz (306)
- 9. F. Forti (307)*pr
- 10. C. Denolly (310)
- 11. A. Ritschard (312)
- 12. J. Berrettini (315)
- 13. A. Paulson (316)*pr
- 14. C. Stebe (320)*pr
- 15. J. Sels (329)
- 16. R. Strombachs (331)
- 17. L. Mikrut (335)
- 18. F. Arnaboldi (339)
- 19. A. Shelbayh (353)
- 20. I. Montes-De (357)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Siviglia (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:47
Main Draw (cut off: 539 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 264. N. Alvarez Varona
- 282. C. Sanchez Jover
- 290. D. Rincon
- 304. A. Moro Canas
- 306. N. Sanchez Izquierdo
- 312. A. Ritschard
- 316. J. Bautista Torres
- 331. R. Strombachs
- 357. I. Montes-De La Torre
- 360. P. Llamas Ruiz
- 366. R. Brancaccio
- 398. J. Barranco Cosano
- 399. B. Zapata Miralles
- 406. M. Damas
- 431. M. Alcala Gurri
- 492. J. Forejtek
- 496. D. Jorda Sanchis
- 526. T. McCormick
- 529. A. Weis
- 539. F. Iannaccone
-
Alternates
- 1. D. Kellovsky (553)
- 2. M. Janvier (567)
- 3. V. Orlov (572)
- 4. J. Kovalik (576)
- 5. A. Martinez (578)
- 6. L. Wessels (585)
- 7. L. Gerch (588)
- 8. I. Lopez Mori (599)
- 9. S. Perez Cont (601)
- 10. C. Lopez Mont (605)
- 11. A. Paulson (636)
- 12. A. Braynin (639)
- 13. B. Gadamauri (649)
- 14. S. Slump (667)
- 15. A. Barroso Ca (678)
- 16. J. Sperle (708)
- 17. L. Rossi (710)
- 18. I. Marrero Cu (733)
- 19. A. Gobat (754)
- 20. I. Parisca Ro (762)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Shanghai (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:48
Main Draw (cut off: 206 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 65. K. Nishikori
- 103. A. Tabilo
- 112. N. Basilashvili
- 113. C. Tseng
- 115. D. Svrcina
- 116. T. Boyer
- 128. D. Evans
- 130. Y. Nishioka
- 136. T. Atmane
- 147. Y. Watanuki
- 155. T. Daniel
- 167. J. McCabe
- 177. C. Wong
- 184. B. Tomic
- 186. Y. Wu
- 196. L. Van Assche
- 197. J. Kubler
- 198. Y. Hsiou Hsu
- 202. C. Lestienne
- 206. B. Zhukayev
-
Alternates
- 1. O. Jasika (207)
- 2. S. Shimabukur (208)
- 3. Y. Shimizu (209)
- 4. R. Noguchi (210)
- 5. F. Sun (213)
- 6. G. Onclin (215)
- 7. Y. Uchiyama (226)
- 8. O. Crawford (232)
- 9. I. Simakin (239)
- 10. Y. Bai (267)
- 11. T. Wu (268)
- 12. G. Zeppieri (271)
- 13. M. Sharipov (277)
- 14. A. Gea (283)
- 15. J. Cui (298)
- 16. M. Mmoh (321)
- 17. D. Yevseyev (322)
- 18. Y. Zhou (325)
- 19. M. Bouzige (327)
- 20. P. Bar Biryuk (349)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Shanghai (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:48
Main Draw (cut off: 364 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 207. O. Jasika
- 209. Y. Shimizu
- 210. R. Noguchi
- 213. F. Sun
- 215. G. Onclin
- 226. Y. Uchiyama
- 232. O. Crawford
- 239. I. Simakin
- 253. A. Karatsev
- 267. Y. Bai
- 268. T. Wu
- 271. G. Zeppieri
- 277. M. Sharipov
- 283. A. Gea
- 297. K. Sultanov
- 298. J. Cui
- 322. D. Yevseyev
- 327. M. Bouzige
- 349. P. Bar Biryukov
- 364. H. Chung
-
Alternates
- 1. H. Moriya (365)
- 2. A. Binda (368)
- 3. M. Imamura (370)
- 4. L. Harris (376)
- 5. K. Samrej (418)
- 6. K. Isomura (465)
- 7. D. Sweeny (467)
- 8. R. Matsuda (468)
- 9. R. Tokuda (470)
- 10. S. Fomin (478)
- 11. L. Castelnuov (482)
- 12. A. Rai (502)
- 13. F. Peliwo (504)
- 14. E. Agafonov (525)
- 15. T. Huang (536)
- 16. R. Te (551)
- 17. J. Watt (589)
- 18. P. Sekulic (602)
- 19. K. Uchida (609)
- 20. A. Santillan (623)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Tulln (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:49
Main Draw (cut off: 288 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 108. H. Dellien
- 121. C. Garin
- 129. D. Prizmic
- 144. D. Elahi Galan
- 151. J. Choinski
- 158. F. Maestrelli
- 170. L. Neumayer
- 179. J. Kym
- 182. M. Trungelliti
- 190. S. Rodriguez Taverna
- 205. D. Stricker
- 222. V. Sachko
- 231. A. Barrena
- 251. I. Gakhov
- 254. M. Erhard
- 260. D. Kuzmanov
- 266. F. Cristian Jianu
- 279. M. Poljicak
- 285. M. Topo
- 288. T. Pereira
-
Alternates
- 1. G. Elias (299)
- 2. L. Giustino (301)
- 3. S. Nagal (302)
- 4. N. Sanchez Iz (306)
- 5. C. Denolly (310)
- 6. A. Ritschard (312)
- 7. J. Berrettini (315)
- 8. A. Paulson (316)*pr
- 9. O. Prihodko (318)
- 10. C. Stebe (320)*pr
- 11. J. Sels (329)
- 12. R. Strombachs (331)
- 13. L. Mikrut (335)
- 14. A. Vatutin (336)
- 15. D. Dedura (338)
- 16. F. Arnaboldi (339)
- 17. J. Schwaerzle (342)
- 18. A. Molcan (362)
- 19. R. Brancaccio (366)
- 20. O. Roca Batal (369)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Tulln (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:45
Main Draw (cut off: 475 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 302. S. Nagal
- 318. O. Prihodko
- 329. J. Sels
- 335. L. Mikrut
- 336. A. Vatutin
- 342. J. Schwaerzler
- 347. M. Marterer
- 382. Z. Kolar
- 390. M. Neuchrist
- 394. R. Molleker
- 401. H. Squire
- 402. G. Adrian Boitan
- 405. S. Kopp
- 420. J. Nicod
- 422. M. Mrva
- 428. N. Oberleitner
- 447. A. Matusevich
- 452. D. Martin
- 472. C. Cretu
- 475. B. Djuric
-
Alternates
- 1. M. Krumich (512)
- 2. S. Popovic (521)
- 3. M. Vrbensky (541)
- 4. D. Kellovsky (553)
- 5. V. Orlov (572)
- 6. J. Kovalik (576)
- 7. L. Gerch (588)
- 8. S. Sorger (615)
- 9. T. Handel (621)
- 10. S. Gima (622)
- 11. A. Paulson (636)
- 12. A. Braynin (639)
- 13. B. Gadamauri (649)
- 14. S. Slump (667)
- 15. M. William Do (691)
- 16. J. Sperle (708)
- 17. L. Rossi (710)
- 18. A. Gobat (754)
- 19. K. Wehnelt (779)
- 20. M. Valkusz (788)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Cassis (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:46
Main Draw (cut off: 314 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 68. Q. Halys
- 149. B. Harris
- 150. M. Lajal
- 161. T. Droguet
- 164. K. Jacquet
- 185. J. Rodionov
- 195. K. Coppejans
- 201. U. Blanchet
- 203. S. Gueymard Wayenburg
- 221. C. Chidekh
- 223. M. Kukushkin
- 237. E. Butvilas
- 246. V. Vacherot
- 269. M. Martineau
- 281. E. Coulibaly
- 289. A. Soriano Barrera
- 292. A. Escoffier
- 305. M. Geerts
- 308. T. Skatov
- 314. A. Fery
-
Alternates
- 1. C. Stebe (320)*pr
- 2. M. Mmoh (321)
- 3. R. Bertrand (323)
- 4. D. Added (340)
- 5. T. Paris (348)
- 6. C. Langmo (351)
- 7. A. Shelbayh (353)
- 8. L. Poullain (354)
- 9. A. Gray (356)
- 10. M. Rosenkranz (358)
- 11. R. Berankis (372)
- 12. D. Glinka (374)
- 13. L. Lokoli (379)
- 14. A. Shah (395)
- 15. B. Zapata Mir (399)
- 16. G. Adrian Boi (402)
- 17. O. Wallin (408)
- 18. L. Pokorny (421)
- 19. H. Stewart (451)
- 20. M. Mckennon (458)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Cassis (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:46
Main Draw (cut off: 561 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 227. J. Engel
- 295. J. Paul
- 321. M. Mmoh
- 340. D. Added
- 348. T. Paris
- 354. L. Poullain
- 374. D. Glinka
- 379. L. Lokoli
- 404. D. Blanch
- 451. H. Stewart
- 479. O. Pieczkowski
- 483. N. Vylegzhanin
- 487. K. Smith
- 527. M. Malige
- 531. D. Milavsky
- 546. P. Bertran
- 552. L. Carboni
- 560. F. Corwin
- 561. P. Fellin
-
-
Alternates
- 1. M. Janvier (567)
- 2. F. Moroni (568)
- 3. L. Castagnola (575)
- 4. C. Kingsley (577)
- 5. A. Reymond (580)
- 6. E. Gerasimov (591)
- 7. J. Echeverria (600)
- 8. R. Catry (604)
- 9. S. Cuenin (619)
- 10. G. Dalmasso (632)
- 11. T. Papamalami (644)
- 12. L. Bouquet (647)
- 13. B. Jones (651)
- 14. K. De Scheppe (653)
- 15. S. Slump (667)
- 16. M. Beauge (677)
- 17. A. Barroso Ca (678)
- 18. C. Vandermeer (693)
- 19. M. Dhamne (703)
- 20. E. Hudd (705)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Istanbul (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:47
Main Draw (cut off: 250 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 117. O. Virtanen
- 122. L. Klein
- 142. M. Landaluce
- 156. H. Mayot
- 159. C. Rodesch
- 172. M. Huesler
- 180. A. Kachmazov
- 183. C. Hemery
- 189. B. Hassan
- 192. H. Grenier
- 211. M. Echargui
- 219. B. Gojo
- 224. R. Pacheco Mendez
- 225. V. Durasovic
- 234. J. Monday
- 238. N. Mejia
- 242. R. Peniston
- 248. N. Gombos
- 249. P. Kotov
- 250. M. Gengel
-
Alternates
- 1. S. Purtseladz (265)
- 2. S. Sakellarid (317)
- 3. C. Stebe (320)*pr
- 4. M. Mmoh (321)
- 5. C. Langmo (351)
- 6. A. Shelbayh (353)
- 7. A. Gray (356)
- 8. M. Rosenkranz (358)
- 9. A. Molcan (362)
- 10. M. Karol (367)
- 11. R. Berankis (372)
- 12. K. Singh (388)
- 13. T. Gentzsch (389)
- 14. B. Zapata Mir (399)
- 15. G. Adrian Boi (402)
- 16. O. Wallin (408)
- 17. L. Pokorny (421)
- 18. M. Wiskandt (437)
- 19. H. Stewart (451)
- 20. A. Hernandez (453)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Istanbul (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:51
Main Draw (cut off: 477 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 317. S. Sakellaridis
- 343. G. Johns
- 351. C. Langmo
- 353. A. Shelbayh
- 356. A. Gray
- 358. M. Rosenkranz
- 362. A. Molcan
- 367. M. Karol
- 372. R. Berankis
- 388. K. Singh
- 417. H. Searle
- 421. L. Pokorny
- 424. B. Bicknell*pr
- 453. A. Hernandez
- 458. M. Mckennon
- 461. V. Ursu
- 466. P. Brunclik
- 477. L. Potenza
Alternates
- 1. D. Masur (517)
- 2. A. Azkara (558)
- 3. F. Moroni (568)
- 4. V. Orlov (572)
- 5. L. Castagnola (575)
- 6. L. Wessels (585)
- 7. A. Bakshi (590)
- 8. E. Gerasimov (591)
- 9. I. Lopez Mori (599)
- 10. R. Catry (604)
- 11. F. Zakaria (610)
- 12. A. Braynin (639)
- 13. M. Wei Kang L (640)
- 14. B. Jones (651)
- 15. M. Krajci (654)
- 16. A. Donski (655)
- 17. S. Slump (667)
- 18. T. Duran (673)
- 19. R. Taguchi (701)
- 20. M. Dhamne (703)
-
