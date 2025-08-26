Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

26/08/2025 09:58 1 commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

Genoa 🇮🇹 EUR 125 CL
Seville 🇪🇸 EUR 125 CL Saturday final
Tulln 🇦🇹 EUR 100 CL
Shanghai 🇨🇳 USD 100 H
Cassis 🇫🇷 EUR 75 H
Istanbul 🇹🇷 USD 75 H

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Genova (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:49

Main Draw (cut off: 276 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 66. P. Martinez
  • 90. B. Coric
  • 111. E. Moller
  • 118. F. Passaro
  • 134. P. Herbert
  • 135. T. Agustin Tirante
  • 137. T. Seyboth Wild
  • 139. A. Pellegrino
  • 153. F. Coria
  • 162. Z. Piros
  • 163. N. Budkov Kjaer
  • 168. T. Monteiro
  • 187. A. Holmgren
  • 217. D. Popko
  • 233. S. Travaglia
  • 244. A. Guillen Meza
  • 247. N. Fatic
  • 259. M. Dodig
  • 262. D. Ajdukovic
  • 272. D. Michalski
  • 276. G. Blancaneaux

Alternates

  • 1. M. Cecchinato (293)
  • 2. G. Elias (299)
  • 3. L. Giustino (301)
  • 4. N. Sanchez Iz (306)
  • 5. F. Forti (307)*pr
  • 6. C. Denolly (310)
  • 7. A. Ritschard (312)
  • 8. J. Berrettini (315)
  • 9. A. Paulson (316)*pr
  • 10. O. Prihodko (318)
  • 11. C. Stebe (320)*pr
  • 12. J. Sels (329)
  • 13. R. Strombachs (331)
  • 14. L. Mikrut (335)
  • 15. A. Vatutin (336)
  • 16. F. Arnaboldi (339)
  • 17. R. Bertola (352)
  • 18. A. Shelbayh (353)
  • 19. R. Brancaccio (366)
  • 20. O. Roca Batal (369)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Genova (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:49

Main Draw (cut off: 505 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 293. M. Cecchinato
  • 307. F. Forti*pr
  • 310. C. Denolly
  • 315. J. Berrettini
  • 339. F. Arnaboldi
  • 352. R. Bertola
  • 386. K. Feldbausch
  • 389. T. Gentzsch
  • 397. G. Fonio
  • 411. G. Piraino
  • 413. F. Bondioli
  • 415. F. Agamenone
  • 441. T. Compagnucci
  • 462. A. Picchione
  • 463. G. Pennaforti
  • 464. E. Vanshelboim
  • 480. E. Kirkin
  • 489. A. Pecci
  • 503. E. Vasa
  • 505. C. Sigsgaard
  •  

Alternates

  • 1. C. Alberto Ca (506)
  • 2. M. Chazal (511)
  • 3. G. Cadenasso (523)
  • 4. D. Kellovsky (553)
  • 5. F. Moroni (568)
  • 6. V. Orlov (572)
  • 7. J. Kovalik (576)
  • 8. L. Gerch (588)
  • 9. F. Romano (592)
  • 10. G. Ferrari (594)
  • 11. S. Gima (622)
  • 12. A. Paulson (636)
  • 13. A. Braynin (639)
  • 14. B. Gadamauri (649)
  • 15. G. Oradini (658)
  • 16. S. Slump (667)
  • 17. A. Barroso Ca (678)
  • 18. J. Sperle (708)
  • 19. I. Miletich (709)
  • 20. L. Rossi (710)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Siviglia (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:50

Main Draw (cut off: 263 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 83. C. Taberner
  • 87. R. Carballes Baena
  • 93. P. Carreno Busta
  • 124. J. Faria
  • 131. T. Barrios Vera
  • 140. I. Buse
  • 145. R. Andres Burruchaga
  • 146. D. Lajovic
  • 148. V. Gaubas
  • 157. G. Den Ouden
  • 169. D. Merida
  • 171. H. Rocha
  • 204. F. Agustin Gomez
  • 220. G. Bueno
  • 235. E. Ymer
  • 240. C. Tabur
  • 243. P. Martin Tiffon
  • 255. F. Diaz Acosta
  • 256. G. Alberto Olivieri
  • 258. F. Ferreira Silva
  • 263. C. Negritu

Alternates

  • 1. N. Alvarez Va (264)
  • 2. C. Sanchez Jo (282)
  • 3. A. Ramos-Vino (286)
  • 4. D. Rincon (290)
  • 5. G. Elias (299)
  • 6. L. Giustino (301)
  • 7. A. Moro Canas (304)
  • 8. N. Sanchez Iz (306)
  • 9. F. Forti (307)*pr
  • 10. C. Denolly (310)
  • 11. A. Ritschard (312)
  • 12. J. Berrettini (315)
  • 13. A. Paulson (316)*pr
  • 14. C. Stebe (320)*pr
  • 15. J. Sels (329)
  • 16. R. Strombachs (331)
  • 17. L. Mikrut (335)
  • 18. F. Arnaboldi (339)
  • 19. A. Shelbayh (353)
  • 20. I. Montes-De (357)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Siviglia (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:47

Main Draw (cut off: 539 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 264. N. Alvarez Varona
  • 282. C. Sanchez Jover
  • 290. D. Rincon
  • 304. A. Moro Canas
  • 306. N. Sanchez Izquierdo
  • 312. A. Ritschard
  • 316. J. Bautista Torres
  • 331. R. Strombachs
  • 357. I. Montes-De La Torre
  • 360. P. Llamas Ruiz
  • 366. R. Brancaccio
  • 398. J. Barranco Cosano
  • 399. B. Zapata Miralles
  • 406. M. Damas
  • 431. M. Alcala Gurri
  • 492. J. Forejtek
  • 496. D. Jorda Sanchis
  • 526. T. McCormick
  • 529. A. Weis
  • 539. F. Iannaccone
  •  

Alternates

  • 1. D. Kellovsky (553)
  • 2. M. Janvier (567)
  • 3. V. Orlov (572)
  • 4. J. Kovalik (576)
  • 5. A. Martinez (578)
  • 6. L. Wessels (585)
  • 7. L. Gerch (588)
  • 8. I. Lopez Mori (599)
  • 9. S. Perez Cont (601)
  • 10. C. Lopez Mont (605)
  • 11. A. Paulson (636)
  • 12. A. Braynin (639)
  • 13. B. Gadamauri (649)
  • 14. S. Slump (667)
  • 15. A. Barroso Ca (678)
  • 16. J. Sperle (708)
  • 17. L. Rossi (710)
  • 18. I. Marrero Cu (733)
  • 19. A. Gobat (754)
  • 20. I. Parisca Ro (762)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Shanghai (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:48

Main Draw (cut off: 206 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 65. K. Nishikori
  • 103. A. Tabilo
  • 112. N. Basilashvili
  • 113. C. Tseng
  • 115. D. Svrcina
  • 116. T. Boyer
  • 128. D. Evans
  • 130. Y. Nishioka
  • 136. T. Atmane
  • 147. Y. Watanuki
  • 155. T. Daniel
  • 167. J. McCabe
  • 177. C. Wong
  • 184. B. Tomic
  • 186. Y. Wu
  • 196. L. Van Assche
  • 197. J. Kubler
  • 198. Y. Hsiou Hsu
  • 202. C. Lestienne
  • 206. B. Zhukayev
  •  

Alternates

  • 1. O. Jasika (207)
  • 2. S. Shimabukur (208)
  • 3. Y. Shimizu (209)
  • 4. R. Noguchi (210)
  • 5. F. Sun (213)
  • 6. G. Onclin (215)
  • 7. Y. Uchiyama (226)
  • 8. O. Crawford (232)
  • 9. I. Simakin (239)
  • 10. Y. Bai (267)
  • 11. T. Wu (268)
  • 12. G. Zeppieri (271)
  • 13. M. Sharipov (277)
  • 14. A. Gea (283)
  • 15. J. Cui (298)
  • 16. M. Mmoh (321)
  • 17. D. Yevseyev (322)
  • 18. Y. Zhou (325)
  • 19. M. Bouzige (327)
  • 20. P. Bar Biryuk (349)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Shanghai (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:48

Main Draw (cut off: 364 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 207. O. Jasika
  • 209. Y. Shimizu
  • 210. R. Noguchi
  • 213. F. Sun
  • 215. G. Onclin
  • 226. Y. Uchiyama
  • 232. O. Crawford
  • 239. I. Simakin
  • 253. A. Karatsev
  • 267. Y. Bai
  • 268. T. Wu
  • 271. G. Zeppieri
  • 277. M. Sharipov
  • 283. A. Gea
  • 297. K. Sultanov
  • 298. J. Cui
  • 322. D. Yevseyev
  • 327. M. Bouzige
  • 349. P. Bar Biryukov
  • 364. H. Chung
  •  

Alternates

  • 1. H. Moriya (365)
  • 2. A. Binda (368)
  • 3. M. Imamura (370)
  • 4. L. Harris (376)
  • 5. K. Samrej (418)
  • 6. K. Isomura (465)
  • 7. D. Sweeny (467)
  • 8. R. Matsuda (468)
  • 9. R. Tokuda (470)
  • 10. S. Fomin (478)
  • 11. L. Castelnuov (482)
  • 12. A. Rai (502)
  • 13. F. Peliwo (504)
  • 14. E. Agafonov (525)
  • 15. T. Huang (536)
  • 16. R. Te (551)
  • 17. J. Watt (589)
  • 18. P. Sekulic (602)
  • 19. K. Uchida (609)
  • 20. A. Santillan (623)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Tulln (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:49

Main Draw (cut off: 288 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 108. H. Dellien
  • 121. C. Garin
  • 129. D. Prizmic
  • 144. D. Elahi Galan
  • 151. J. Choinski
  • 158. F. Maestrelli
  • 170. L. Neumayer
  • 179. J. Kym
  • 182. M. Trungelliti
  • 190. S. Rodriguez Taverna
  • 205. D. Stricker
  • 222. V. Sachko
  • 231. A. Barrena
  • 251. I. Gakhov
  • 254. M. Erhard
  • 260. D. Kuzmanov
  • 266. F. Cristian Jianu
  • 279. M. Poljicak
  • 285. M. Topo
  • 288. T. Pereira
  •  

Alternates

  • 1. G. Elias (299)
  • 2. L. Giustino (301)
  • 3. S. Nagal (302)
  • 4. N. Sanchez Iz (306)
  • 5. C. Denolly (310)
  • 6. A. Ritschard (312)
  • 7. J. Berrettini (315)
  • 8. A. Paulson (316)*pr
  • 9. O. Prihodko (318)
  • 10. C. Stebe (320)*pr
  • 11. J. Sels (329)
  • 12. R. Strombachs (331)
  • 13. L. Mikrut (335)
  • 14. A. Vatutin (336)
  • 15. D. Dedura (338)
  • 16. F. Arnaboldi (339)
  • 17. J. Schwaerzle (342)
  • 18. A. Molcan (362)
  • 19. R. Brancaccio (366)
  • 20. O. Roca Batal (369)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Tulln (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:45

Main Draw (cut off: 475 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 302. S. Nagal
  • 318. O. Prihodko
  • 329. J. Sels
  • 335. L. Mikrut
  • 336. A. Vatutin
  • 342. J. Schwaerzler
  • 347. M. Marterer
  • 382. Z. Kolar
  • 390. M. Neuchrist
  • 394. R. Molleker
  • 401. H. Squire
  • 402. G. Adrian Boitan
  • 405. S. Kopp
  • 420. J. Nicod
  • 422. M. Mrva
  • 428. N. Oberleitner
  • 447. A. Matusevich
  • 452. D. Martin
  • 472. C. Cretu
  • 475. B. Djuric
  •  

Alternates

  • 1. M. Krumich (512)
  • 2. S. Popovic (521)
  • 3. M. Vrbensky (541)
  • 4. D. Kellovsky (553)
  • 5. V. Orlov (572)
  • 6. J. Kovalik (576)
  • 7. L. Gerch (588)
  • 8. S. Sorger (615)
  • 9. T. Handel (621)
  • 10. S. Gima (622)
  • 11. A. Paulson (636)
  • 12. A. Braynin (639)
  • 13. B. Gadamauri (649)
  • 14. S. Slump (667)
  • 15. M. William Do (691)
  • 16. J. Sperle (708)
  • 17. L. Rossi (710)
  • 18. A. Gobat (754)
  • 19. K. Wehnelt (779)
  • 20. M. Valkusz (788)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Cassis (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:46

Main Draw (cut off: 314 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 68. Q. Halys
  • 149. B. Harris
  • 150. M. Lajal
  • 161. T. Droguet
  • 164. K. Jacquet
  • 185. J. Rodionov
  • 195. K. Coppejans
  • 201. U. Blanchet
  • 203. S. Gueymard Wayenburg
  • 221. C. Chidekh
  • 223. M. Kukushkin
  • 237. E. Butvilas
  • 246. V. Vacherot
  • 269. M. Martineau
  • 281. E. Coulibaly
  • 289. A. Soriano Barrera
  • 292. A. Escoffier
  • 305. M. Geerts
  • 308. T. Skatov
  • 314. A. Fery
  •  

Alternates

  • 1. C. Stebe (320)*pr
  • 2. M. Mmoh (321)
  • 3. R. Bertrand (323)
  • 4. D. Added (340)
  • 5. T. Paris (348)
  • 6. C. Langmo (351)
  • 7. A. Shelbayh (353)
  • 8. L. Poullain (354)
  • 9. A. Gray (356)
  • 10. M. Rosenkranz (358)
  • 11. R. Berankis (372)
  • 12. D. Glinka (374)
  • 13. L. Lokoli (379)
  • 14. A. Shah (395)
  • 15. B. Zapata Mir (399)
  • 16. G. Adrian Boi (402)
  • 17. O. Wallin (408)
  • 18. L. Pokorny (421)
  • 19. H. Stewart (451)
  • 20. M. Mckennon (458)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Cassis (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:46

Main Draw (cut off: 561 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 227. J. Engel
  • 295. J. Paul
  • 321. M. Mmoh
  • 340. D. Added
  • 348. T. Paris
  • 354. L. Poullain
  • 374. D. Glinka
  • 379. L. Lokoli
  • 404. D. Blanch
  • 451. H. Stewart
  • 479. O. Pieczkowski
  • 483. N. Vylegzhanin
  • 487. K. Smith
  • 527. M. Malige
  • 531. D. Milavsky
  • 546. P. Bertran
  • 552. L. Carboni
  • 560. F. Corwin
  • 561. P. Fellin
  •  
  •  

Alternates

  • 1. M. Janvier (567)
  • 2. F. Moroni (568)
  • 3. L. Castagnola (575)
  • 4. C. Kingsley (577)
  • 5. A. Reymond (580)
  • 6. E. Gerasimov (591)
  • 7. J. Echeverria (600)
  • 8. R. Catry (604)
  • 9. S. Cuenin (619)
  • 10. G. Dalmasso (632)
  • 11. T. Papamalami (644)
  • 12. L. Bouquet (647)
  • 13. B. Jones (651)
  • 14. K. De Scheppe (653)
  • 15. S. Slump (667)
  • 16. M. Beauge (677)
  • 17. A. Barroso Ca (678)
  • 18. C. Vandermeer (693)
  • 19. M. Dhamne (703)
  • 20. E. Hudd (705)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Istanbul (MD) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:47

Main Draw (cut off: 250 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 117. O. Virtanen
  • 122. L. Klein
  • 142. M. Landaluce
  • 156. H. Mayot
  • 159. C. Rodesch
  • 172. M. Huesler
  • 180. A. Kachmazov
  • 183. C. Hemery
  • 189. B. Hassan
  • 192. H. Grenier
  • 211. M. Echargui
  • 219. B. Gojo
  • 224. R. Pacheco Mendez
  • 225. V. Durasovic
  • 234. J. Monday
  • 238. N. Mejia
  • 242. R. Peniston
  • 248. N. Gombos
  • 249. P. Kotov
  • 250. M. Gengel
  •  

Alternates

  • 1. S. Purtseladz (265)
  • 2. S. Sakellarid (317)
  • 3. C. Stebe (320)*pr
  • 4. M. Mmoh (321)
  • 5. C. Langmo (351)
  • 6. A. Shelbayh (353)
  • 7. A. Gray (356)
  • 8. M. Rosenkranz (358)
  • 9. A. Molcan (362)
  • 10. M. Karol (367)
  • 11. R. Berankis (372)
  • 12. K. Singh (388)
  • 13. T. Gentzsch (389)
  • 14. B. Zapata Mir (399)
  • 15. G. Adrian Boi (402)
  • 16. O. Wallin (408)
  • 17. L. Pokorny (421)
  • 18. M. Wiskandt (437)
  • 19. H. Stewart (451)
  • 20. A. Hernandez (453)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Istanbul (Q) Inizio torneo: 01/09/2025 | Ultimo agg.: 26/08/2025 09:51

Main Draw (cut off: 477 - Data entry list: 13/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 317. S. Sakellaridis
  • 343. G. Johns
  • 351. C. Langmo
  • 353. A. Shelbayh
  • 356. A. Gray
  • 358. M. Rosenkranz
  • 362. A. Molcan
  • 367. M. Karol
  • 372. R. Berankis
  • 388. K. Singh
  • 417. H. Searle
  • 421. L. Pokorny
  • 424. B. Bicknell*pr
  • 453. A. Hernandez
  • 458. M. Mckennon
  • 461. V. Ursu
  • 466. P. Brunclik
  • 477. L. Potenza

Alternates

  • 1. D. Masur (517)
  • 2. A. Azkara (558)
  • 3. F. Moroni (568)
  • 4. V. Orlov (572)
  • 5. L. Castagnola (575)
  • 6. L. Wessels (585)
  • 7. A. Bakshi (590)
  • 8. E. Gerasimov (591)
  • 9. I. Lopez Mori (599)
  • 10. R. Catry (604)
  • 11. F. Zakaria (610)
  • 12. A. Braynin (639)
  • 13. M. Wei Kang L (640)
  • 14. B. Jones (651)
  • 15. M. Krajci (654)
  • 16. A. Donski (655)
  • 17. S. Slump (667)
  • 18. T. Duran (673)
  • 19. R. Taguchi (701)
  • 20. M. Dhamne (703)
  •  

TAG:

1 commento

mattia saracino 26-08-2025 10:22

Forza italiani.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!